El secador moldeador estilo Dyson que más recomiendan los peluqueros está por solo 48 euros

Antes de que llegasen las planchas de cerámica, la técnica más usada para conseguir un pelo liso, bonito y brillante era la combinación de secador y peine (psst: este de Olivia Garden que usan los peluqueros es una auténtica pasada para desenredar la melena), que te permitía lucir una melena de ensueño. A tu medida. Una fórmula algo cansada y difícil de dominar -no vamos a mentirnos- que ha quedado relegada a los salones de peluquería. O eso parecía...

Y es que nuestro último descubrimiento nos ha hecho darnos cuenta de que, efectivamente, no hace falta ser muy diestro... cuando se tiene la herramienta capilar adecuada. Efectivamente, si bien el secador Dyson se posiciona como una gran joya en lo referente a calidad (y precio), tenemos que asumir que este modelo de Philips con más de mil valoraciones sobresalientes, responsables de que tenga una valoración de 4,4 sobre 5 estrellas, no se queda atrás.

Y, en ese caso, este secador de Philips lo es. Al fin y al cabo, es uno de los pocos que te permite darle forma y brillo a tu melena con una simple pasada. Sencillamente: mágico.

La herramienta capilar que te hará lucir un resultado de peluquería desde casa

Este secador de Philips es uno de los superventas de la marca. ¿Pruebas? Más allá de todas sus unidades vendidas, este secador es perfecto para moldear -y secar- el cabello a tu antojo. Una tarea que, con esta agenda tan apretujada, te permitirá realizar en cuestión de segundos gracias a su motor de alto rendimiento, desarrollado para el mercado profesional, que alcanza una velocidad de aire de hasta 110 km/h.

Esto es posible porque este secador de Philips ayuda a peinar y desenredar el cabello mojado al mismo tiempo que, por si fuera poco, lo seca y da volumen. Aunque eso, no es todo. Para empezar, cuenta con seis posiciones de calor y velocidad, que permiten adaptar el secado a las necesidades de cada melena. Además, incorpora un aire frío que proporciona un chorro intenso para dar los últimos retoques y fijar el peinado.

Ahora bien, puestos a destacar una por encima del resto, destacar una por encima del resto, destacar que es especialmente práctico para conseguir un acabdado preciso y profesional (aunque el cepillo superventas que se agota a toda velocidad no se queda atrás). El porqué reside en sus dos boquillas de moldeado: una ultraestrecha de 9 mm, perfecta para trabajar con mayor precisión, y otra de 11mm, diseñada para dirigir el aire y perfeccionar el peinado.

Con este secador, podrás secargrandes mechones con rapidez por su velocidad y potencia ajustable. ¿Resultado? En hasta un 20% menos de tiempo, y gracias a su potente iónico, que emite hasta 80 millones de iones por sesión de secado, verás completamente disipado el encrespamiento del cabello y, además, mucho más brillante.

Todo ello, por supuesto, con la tecnología ThermoShield, cuyo sensor de detección de sobrecalentamiento controla activamente la temperatura del aire para proteger el cabello frente a los daños causados por el exceso de calor.

Y si buscas aportar volumen al cabello, el set incluye también un difusor de volumen que distribuye el flujo de aire por el pelo, potenciando el volumen y ayudando a reducir el encrespamiento durante el secado. Un secador, en definitiva, pensado para conseguir un cabello seco, moldeado, brillante y sin encrespamiento en menos tiempo.

Con una puntuación de 4,4 sobre 5 estrellas: el secador de Philips se posiciona como la gran alternativa al modelo de Dyson

Como mencionábamos, este secador es un éxito de ventas que se refleja en la sección de comentarios de Amazon y su nota media.

Ahora, además cuenta con un jugoso descuento que lo hace aún más apeticible de añadir a la cesta; hacía mucho tiempo que no lucía rebajado.

Los que ya lo han probado han comentado que:

"Su tamaño es ideal para llevar a todas partes, en mi caso lo llevo en un estuche en la bolsa del gym, y lo llevo con el difusor y la boquilla", ha escrito Cristina: "Un gran secador a un precio muy bueno, lo recomiendo muchísimo además el color es muy bonito".

"No suena demasiado, tiene mucha fuerza el chorro de aire y no hace falta mucha temperatura", ha recomendado Harry: "Una compra que recomiendo encarecidamente".

La alternativa viral que se adapta a todos los peinados

Si un secador 2 en 1 ya causa sensación, la opción que revolucionó las redes sociales hace un año es de Cecotec. Se trata de un secador con hasta ocho cabezales, que te ayuda a secarte el pelo y darle la forma que deseas al mismo tiempo. Esto es posible porque, entre sus muchos cabezales, vienen:

Secador

Cepillos de 33 mm, 40 mm y 70 mm

2 peines

2 cilindros rizadores

Es decir, con un simple clic, puedes crear la herramienta capilar que desees para, en segundos, lucir unas ondas de ensueño, un alisado libre de encrespamiento o, sencillamente, secar entre otras muchas (y muchas) opciones.

¿Más datos? Si bien es cierto que la opción de Revlon es una completa joya hay que destacar que este modelo cuenta con una potencia de 1400 W, varias velocidades y diferentes temperaturas que te permitirán ajustar el moldeado a tu antojo. ¿Más puntos a favor? Su cable de 360 grados que facilita la tarea de moldear.

Eso sí, si bien es de cerámica -lo que contribuye a reducir el posible daño capilar- siempre es aconsejable utilizar protectores de calor.

En este caso, destacamos este de la firma Nuggela & Sulé que más allá de proteger la melena -con su rica composición enriquecida con aceite natural de chía- del sol, también está diseñado para evitar posibles daños provocados por las las herramientas capilares. Y, por si fuera poco, le da un plus de luminosidad y suavidad. Una completa joya.

Y, por supuesto, no podía faltar el codiciado secador de Dyson. ¿Cómo no íbamos a incluir? Si bien es cierto que su precio no favorece que asequible para todos los bolsillos, su fama y la incesante lista de halagos.

Ahora bien, ¿por qué es una buena opción? Para empezar, te permitirá secar rápido y con precisión el flujo de aire, para moldear o secar el cabello, sin necesidad de moldear.

Asimismo, el control inteligente ayuda a proeger el brillo del cabello y sí, cuenta con una gran gama de accesorios magnéticos, diseñados especificamente para peinar diferentes tipos de cabello y cuero.

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