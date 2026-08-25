A su precio mínimo histórico: la afeitadora Philips más recomendada para barba, pelo y todo el cuerpo

Se acabaron las vacaciones, toca volver a la oficina, recuperar horarios y, de paso, poner un poco de orden en el cuarto de baño. Porque sí, septiembre también es un buen momento para revisar esos pequeños hábitos de cuidado personal que durante el verano pueden haber quedado en segundo plano. Y eso incluye, por qué no, jubilar de una vez esa vieja cuchilla o recortadora de barba que lleva demasiado tiempo pidiendo el retiro.

Si, además, tu Philips OneBlade empieza a necesitar un cambio de cuchilla, quizá haya una alternativa más interesante que seguir acumulando repuestos: la Philips Multigroom Serie 7000. Una máquina diseñada para ocuparse prácticamente de todo, con 19 herramientas para cuidar la cara, la cabeza y el cuerpo. Y lo mejor es que, ahora mismo, puedes encontrarla rebajada.

Una sola herramienta para prácticamente todo o por qué la Philips Multigroom Serie 7000 va a ser tu gran acierto de septiembre

Una sola herramienta para prácticamente todo o por qué la Philips Multigroom Serie 7000 va a ser tu gran acierto de septiembre / Cortesía

Aquí está la principal razón por la que la Philips Multigroom Serie 7000 resulta tan interesante frente a una recortadora convencional. Mientras que muchos modelos están pensados casi exclusivamente para la barba, esta propuesta de Philips apuesta por convertirse en una auténtica navaja suiza del cuidado personal.

El kit incluye accesorios para recortar y perfilar la barba, trabajar los detalles del rostro, cortar el cabello, cuidar el vello corporal y eliminar el vello de nariz y orejas. También incorpora peines para barba y cabello, un peine para cejas y accesorios pensados para zonas más sensibles.

En otras palabras: una sola herramienta para prácticamente todo. Una solución especialmente cómoda si quieres despejar el cuarto de baño de aparatos y accesorios sin renunciar a la precisión.

Y hay otro detalle que juega a su favor: el peine-guía de precisión permite elegir entre 11 posiciones de longitud, de 1 a 3 mm, en incrementos de 0,2 mm. Una diferencia importante cuando buscas algo más concreto que el típico recorte de barba de dos o tres días.

Tanto si quieres una barba de tres días como un acabado más preciso

Tanto si quieres una barba de tres días como un acabado más preciso / Cortesía

Una de las funciones más interesantes de esta recortadora es su capacidad para adaptar automáticamente la potencia en función de la densidad del vello. Es decir, cuando detecta una zona con más cantidad de barba, ajusta su rendimiento para facilitar el recorte.

Esto permite despreocuparse bastante de estar cambiando manualmente la intensidad y conseguir un resultado uniforme con menos esfuerzo. Y si lo que buscas es algo más elaborado, también permite trabajar el degradado desde casa gracias a sus diferentes ajustes de longitud y al peine específico para este tipo de acabado.

No hace falta convertirse en barbero profesional para sacarle partido

Otro de sus puntos fuertes está en las cuchillas de acero autoafilables. Según Philips, están diseñadas para mantenerse afiladas como el primer día y no necesitan lubricación.

Puede parecer un detalle menor, pero cuando hablamos de una herramienta que se utiliza varias veces a la semana, agradecerás no tener que añadir otra tarea a la rutina de mantenimiento. Menos cuidados y, sobre todo, menos preocupaciones para mantener un buen rendimiento con el paso del tiempo.

Por qué no paran de recomendarla los usuarios

Una buena recortadora no solo tiene que cortar bien. También tiene que ser fácil de utilizar y, especialmente, de limpiar.

En este sentido, la Philips Multigroom Serie 7000 es completamente resistente al agua, por lo que puedes enjuagarla directamente bajo el grifo después de utilizarla. Un punto especialmente práctico si se convierte en una herramienta habitual dentro de tu rutina de aseo.

La autonomía tampoco se queda atrás: Philips anuncia hasta 120 minutos de uso inalámbrico. Y para esos momentos en los que descubres, cinco minutos antes de salir de casa, que olvidaste cargarla, incorpora una función de carga rápida de cinco minutos.

En definitiva, ¿por qué es una buena elección?

A estas alturas, la pregunta no es tanto si necesitas otra recortadora, sino si tiene sentido seguir ocupando espacio con varias herramientas cuando una sola puede encargarse de prácticamente todo.

La Philips Multigroom Serie 7000 reúne 19 herramientas en un único kit, ofrece múltiples longitudes de corte, incorpora cuchillas de acero autoafilables y permite cuidar barba, cabello, cuerpo y rostro con una única máquina. Todo ello, además, con la comodidad de poder limpiarla bajo el grifo y hasta 120 minutos de autonomía.

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