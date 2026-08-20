Cómo elegir un buen matcha: en qué tienes que fijarte, según una nutricionista

Cada vez son más las personas que se decantan por un té matcha, ya sea frío o caliente, en lugar del café (aunque, si eres cafetero, no dudes en probar la cafetera para preparar el mejor café de especialidad). Además del sabor, que ha enamorado a muchísimas personas, lo cierto es que esta bebida tiene una larga lista de beneficios para nuestro cuerpo y nuestra nutrición que encantan a todo el que la prueba.

Sol Velasco es Dietista- Nutricionista) y en declaraciones a ESNCIAL explica por qué el matcha es una bebida tan interesante. Para empezar, es importante aclarar que se diferencia de otros tés en que no se toma infusionado en agua, sino que se consume la hoja entera pulverizada y disuelta, lo que favorece a que la concentración de algunos compuestos bioactivos sea mayor.

Para Sol Velasco, principalmente hay dos cualidades de este té, además de la concentración de catequinas como el EGCG, que ayudan al metabolismo o tienen un efecto antiinflamatorio. Por un lado, está el aporte de antioxidantes: "Ayuda a proteger a las células frente al estrés oxidativo; es probablemente el beneficio más relevante y más estudiado", explica la nutricionista. El segundo es que tiene tanto cafeína como L-teanina: "A diferencia del café, que contiene cantidades elevadas de cafeína, favorece una energía más estable y con menos sensación de nerviosismo", cuenta la profesional.

Cómo saber si un matcha es bueno, según una nutricionista

¿Cómo puedo identificar un matcha de buena calidad? / Cortesía

Si quieres empezar a tomar matcha, pero te sientes perdida y no identificas cuál es mejor tomar, Sol Velasco nos aclara cuáles son las diferencias entre los tipos y así encuentres el que mejor se adapta a ti.

Para la nutricionista, es importante fijarnos si tiene un color verde intenso y brillante, que es lo ideal: "Un tono apagado, amarillento o marrón suele indicar menor calidad o una mayor oxidación", cuenta Sol. Además, debería tener una textura muy fina y un sabor ligeramente amargo, pero con un punto dulce. Si resulta extremadamente amargo, probablemente la calidad sea inferior.

Matcha Ceremonial, la máxima calidad de esta bebida

Sol Velasco nos cuenta que el matcha ceremonial: "Se elabora con la primera cosecha y las hojas más jóvenes. Tiene un color verde intenso, textura muy fina, sabor dulce y umami con muy poco amargor. En teoría está pensado para tomar solo con agua".

La opción que te presentamos es una de las marcas más vendidas en Amazon y cuenta con una excelente valoración de 4,6 estrellas sobre 5. En sus comentarios, los usuarios destacan que es uno de los que mejor sabor tienen, como Gala: "El mejor ceremonial que he probado y he probado muchos; se disuelve a la perfección sin dejar poso, con un sabor suave y agradable", o Aitor: "Es un matcha muy bueno. Buen color, buen sabor y un precio razonable".

Es un producto 100 % ecológico y natural, sin azúcares ni conservantes añadidos. Proviene de la isla de Kyushu, una de las regiones más conocidas de Japón para producir matcha de calidad, por lo que ahora también puedes disfrutarlo desde casa. Sin duda, es una forma de iniciarte en esta bebida por la puerta grande y disfrutar de uno de los mejores productos que puedes conseguir.

Premium: una categoría intermedia para tomar a diario

Si ya conoces esta bebida y te gusta tomarla cada día, probablemente esta sea tu mejor opción. La nutricionista añade: "Sigue siendo un matcha de buena calidad, pero algo menos delicado que el ceremonial. Es una buena opción para el consumo diario, tanto con agua como con leche, aunque no todas las marcas utilizan esta denominación".

Este producto está más recomendado para tomar con leche, por si el té solo es demasiado fuerte para ti. Está elaborado con hojas de la primera y segunda cosecha, para ofrecerte un sabor suave y meloso, y procede de Japón.

Es uno de los más valorados en Amazon, con cerca de 40.000 reseñas. Sus compradores destacan su gran sabor y lo fácil que se disuelve, además del delicioso aroma que tiene.

El culinario, elaborado con las hojas más maduras

Esta opción se diferencia mucho de las dos anteriores por el sabor, que no es tan suave como los otros. Sol aclara que: "Tiene un sabor más intenso y amargo, por lo que se vende más orientado para usar con leche (matcha latte), batidos, repostería o cocina, donde el sabor se enmascara un poco".

Lo podrás usar en multitud de recetas o beberlo (si quieres probar batidos, no dudes en mirar la mejor y más barata batidora de cocina). Es una de las opciones más vendidas en Amazon y llega directamente desde Japón, donde ha vivido un intenso y delicado proceso para recogerlo y servirte a ti un producto de la mejor calidad.

Así puedes preparar matcha en casa, según una nutricionista

Así puedes preparar matcha en casa, según una nutricionista / Freepik

Ahora que sabemos qué matcha debemos comprar, toca empezar a prepararlo desde casa. Para Sol Velasco, nutricionalmente, el té es el mismo si la cantidad y la calidad son similares. La diferencia entre hacerlo nosotros o tomarlo en una cafetería suele estar en lo que se le añade: "En cafeterías es frecuente que se prepare haciendo mezclas que contienen azúcar, siropes o grandes cantidades de bebida vegetal azucarada, lo que aumenta considerablemente el contenido de azúcar".

Es importante recordar, como cuenta la nutricionista que: "Prepararlo en casa nos ayuda a controlar mejor la cantidad de matcha utilizada, el tipo de leche o bebida vegetal, el azúcar añadido (o evitarlo por completo) y la calidad del matcha utilizado". Así que puede ser muy interesante para nosotros.

Lo primero que tienes que saber es que hacerlo en casa es fácil y puedes tener un resultado excelente cada mañana. Simplemente, necesitas el matcha que has escogido, agua y un par de herramientas.

Primer paso: tamiza el té para evitar grumos

Una recomendación es que empieces por tamizar el matcha con un colador pequeño antes de la preparación. Esto puede ayudar a evitar los grumos por completo y que se disuelva mejor.

Puedes aprovechar para renovar los coladores de casa con este pack de cuatro fabricados con acero inoxidable. Son ideales en la cocina para frutas, verduras, zumos y una larga lista de recetas, donde por supuesto se incluye el té.

Están hechos con los materiales de mejor calidad, como la malla fina que elimina fácilmente hasta las partículas más pequeñas. Gracias a sus bordes, evitas que los alimentos se peguen y, por tanto, no vas a desperdiciar nada de comida.

Coloca el matcha en el cuenco o taza que vayas a utilizar para tomarlo

Si te gusta la estética japonesa, estas tazas de cerámica, sin asas, pero aptas para el microondas y el lavavajillas. Las tienes disponibles en una amplia gama de colores y muy bonitos: rosa, azul, amarillo...

Son ideales para tomar café, té o precisamente el matcha. Retienen el calor de la bebida, mientras aíslan para que no notes que te arden las manos mientras bebes, gracias a su cerámica robusta. Además, al ser un set de cuatro, siempre tendrás una disponible para empezar la mañana con el mejor sabor.

Echa el agua y bate con tu batidor de bambú

El siguiente paso será echar un poco agua caliente, pero no hirviendo (puedes controlar la temperatura con uno de estos hervidores eléctricos), en el cuenco y que te quede una pasta suave. Echas el resto del agua que te quede y bates con el batidor de bambú haciendo movimientos rápidos durante unos 30 segundos.

Este que te presentamos es uno de los más fáciles de utilizar y te quedará un resultado espectacular cada vez que lo utilices, espumoso y cremoso para disfrutar de cada sorbo.

Está fabricado a mano con 76 picos, para poder prepararlo de forma rápida y eficaz. Es perfecto para utilizar, tanto si te inicias, como si lo llevas tomando desde hace tiempo.

¿Cuál es la mejor forma de tomar el té matcha?

Tanto si te gusta tomarlo caliente como frío con hielo, porque la temperatura no afecta a sus propiedades. La elección depende de las preferencias de cada uno.

Para la nutricionista Sol Velasco, la cantidad que se debe tomar suele ser de 1-2 gramos de matcha, aproximadamente media o una cucharadita por taza.

Como nos explica Sol: "Si se prepara con leche, lo ideal es escoger una leche sin azúcares añadidos, ya sea de vaca o una bebida vegetal. En este sentido la recomendación es exactamente la misma que si tomásemos la leche sola o con el café, que no tenga azúcar añadido".

Eso sí, hay un punto que debemos tener muy claro antes de empezar a consumir este tipo de té. Cuenta Sol que: "Algo que sí es relevante en cuanto a cómo y cuándo tomarlo atañe a las personas con anemia por déficit de hierro que deberían evitar consumirlo junto a las comidas principales, ya que los polifenoles del té pueden disminuir la absorción del hierro".

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