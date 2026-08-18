Imagin: liderando las mejores cuentas bancarias en España con control y cero comisiones

¿Sabrías elegir entre las mejores cuentas de ahorro? Para empezar, lo primero que deberías hacer es dejar de asociar el ahorro únicamente a las cuentas remuneradas —han ganado terreno en los últimos años por el aumento de los tipos de interés— y a la rentabilidad que generan. Sobre todo, si para ganar dinero tienes que pagar comisiones de apertura de la cuenta, de mantenimiento y hasta por tener tarjetas o hacer transferencias. Si lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro, la cuenta remunerada deja de tener sentido.

Una buena cuenta de ahorro es justo lo contrario. Como la Cuenta Online sin Comisiones de imagin, que puedes abrir desde el móvil, gestionar la operativa diaria desde su app, consultar movimientos en tiempo real y evitar comisiones de apertura y de mantenimiento. De hecho, imagin es una de las principales opciones de banca digital en España (en parte, por esta cuenta sin comisiones), con más de 4 millones de clientes y una gestión 100% digital.

Más allá de la rentabilidad: lo que tienes que buscar en las mejores cuentas de ahorro

La Tasa Anual Equivalente (TAE) siempre ha sido el indicador más importante para comparar cuentas. Y sí, en parte es una buena referencia para saber la rentabilidad real de un producto financiero, pero los expertos recomiendan analizar otros aspectos antes de tomar una decisión.

¿El motivo? Las cuentas remuneradas a veces tienen 'truco': la rentabilidad más alta se limita a un periodo de tiempo concreto, aplican intereses solo a una parte del saldo o tienes que cumplir ciertos requisitos para acceder a las mejores condiciones. Así que, si haces cálculos, a la larga estas cuentas no siempre son tan atractivas como parece.

De hecho, tiene más sentido abrir una cuenta sin comisiones en España, como la de imagin, porque ahorrarás muchísimo dinero en comparación con las entidades que te obligan a domiciliar la nómina, pagar comisiones de mantenimiento y de apertura, por emitir tarjetas, hacer transferencias o sacar dinero en cajeros.

La nueva manera de ahorrar es no pagar de más

La nueva manera de ahorrar es no pagar de más / Cortesía

¿Crees que ahorrar solo significa tener tu dinero parado en una cuenta que genere rentabilidad? Sí es una opción, pero hay otra manera, que es evitar gastos innecesarios. Sobre todo, si para acceder a todos esos beneficios tiene que pagar comisión de mantenimiento, por tener tarjeta de crédito o débito y asumir cargos de otras operaciones. Todos tienen en común que son gastos evitables con la imagin cuenta de ahorro.

No pagas comisiones de apertura, ni de mantenimiento, y además recibirás una tarjeta de débito sin gastos de emisión ni de mantenimiento, para gestionar la operativa diaria desde el móvil sin coste extra. Si ahorrar significa reducir el gasto de todo lo superfluo, ¿no es esta una de las mejores cuentas de ahorro?

La app para operar con tu cuenta sin comisiones en España

La digitalización y los avances en tecnología han ampliado todo lo que podemos hacer desde el móvil, que va mucho más allá de consultar el saldo de la cuenta. Literalmente, imagin tiene la cuenta sin comisiones de España con la que puedes hacer todo lo que imagines (y más):

Consultar saldo, hacer pagos online, transferencias, Bizum, gestionar y domiciliar recibos y controlar tu tarjeta (modificar límites, cancelarla si la pierdes…).

Recibir notificaciones en tiempo real al realizar un pago, un movimiento o recibir un ingreso. En caso de pagar en el extranjero con otra divisa, también aplica el cambio al instante y te muestra el precio en euros.

La app incluye estadísticas automáticas para ayudar a sus clientes a identificar patrones de gasto, como cuánto dinero destinas a cada partida.

Herramientas de control de gasto y recursos para aprender a gestionar mejor tu dinero e invertir.

Viajar, comprar y retirar efectivo: estos gastos también suman

Viajar, comprar y retirar efectivo: estos gastos también suman / Cortesía

El problema de las cuentas remuneradas que te cobran comisiones por casi todo es que son pequeños gastos que por sí mismos no tienen tanta importancia, pero que juntos suponen una parte importante del gasto anual.

Lo notarás, sobre todo, si viajas mucho al extranjero. Por ejemplo, hay entidades que cobran un recargo al pagar en otra divisa o retirar dinero en efectivo en cajeros fuera de España. Otra de las razones por las que imagin tiene una de las mejores cuentas de ahorro es porque permite pagar en cualquier divisa con una comisión al 0% por parte de imagin.

Para que te hagas una idea: gastar 2.000€ en Estambul supone un ahorro de 79€ (3,95%), mientras que pagar 800€ en la República Checa te permitirá ahorrarte 20€ (2,5%) con esta imagin cuenta de ahorro. Lo mismo sucede al retirar efectivo, porque puedes sacar dinero fuera de España sin comisiones por parte de imagin (puede que la entidad titular del cajero sí que te cobre).

De hecho, hay entidades con recargos por encima del 4,5% en países del Espacio Económico Europeo y alrededor del 5% en otros destinos. Además, puedes retirar efectivo en los más de 11.000 cajeros CaixaBank repartidos por todo el país.

Preguntas frecuentes sobre las mejores cuentas de ahorro

¿Aún necesitas resolver alguna duda? En ese caso, recopilamos las preguntas más frecuentes para elegir entre las mejores cuentas de ahorro en 2026.

¿Qué tener en cuenta antes de abrir una de las mejores cuentas de ahorro?

No te fijes solo en la rentabilidad, en caso de ser una cuenta remunerada, porque las mejores cuentas de ahorro tienen otro tipo de ventajas: sin comisiones, fácil de usar, operativa digital, seguridad, acceso a una tarjeta de débito y herramientas online para gestionar mejor tu dinero.

¿Qué ventajas tiene una cuenta sin comisiones en España?

Con una cuenta sin comisiones en España es muy fácil evitar gastos habituales que dabas por sentado con otras entidades (mantenimiento, administración, emisión de tarjetas). Eliminar esos hábitos va a tener un impacto enorme en tus hábitos, sobre todo si vas a utilizar la cuenta online sin comisiones de imagin como cuenta principal.

¿Es posible abrir una cuenta desde el móvil?

Así es. imagin es una plataforma de banca digital, lo que significa que puedes hacer cualquier trámite desde tu móvil y sin acudir a una oficina. No solo abrir la cuenta, también operar, hacer pagos, transferencias, solicitar una nueva tarjeta y hasta empezar a invertir.

¿La cuenta de imagin tiene comisiones de mantenimiento?

No. La cuenta online de imagin no tiene comisiones de apertura ni de mantenimiento e incluye una tarjeta de débito que también está libre de comisiones.

¿Qué herramientas tiene imagin para controlar los gastos?

La imagin cuenta de ahorro incluye notificaciones en tiempo real, estadísticas automáticas de gasto, programación de pagos y transferencias, control de uso de la tarjeta y trucos para organizar mejor los movimientos diarios.

¿Y si la mejor rentabilidad fuera una cuenta online que no te cobra ningún tipo de comisión ni te obliga a ir a una oficina para cualquier trámite? imagin suma ya más de 4 millones de clientes y, como curiosidad, 1 de cada 2 clientes tiene domiciliada su nómina, lo que pone en valor que muchos usuarios la han elegido como cuenta principal para ahorrar. ¡Con razón está en lo más alto de las mejores cuentas de ahorro!

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