IKEA lo vuelve a hacer: 10 muebles para aprovechar cada centímetro de casa en la vuelta al cole

Sí, a todos nos cuesta admitir que las vacaciones de verano están llegando a su fin y que la vuelta a la rutina es una realidad. Pero no todo tienen que ser malas noticias y algo que nos hace mucho más fácil el regreso es renovar todo el material escolar o de oficina, porque pocas cosas emocionan más que estrenar algo en una nueva etapa, como una lámpara para el escritorio o una silla ergonómica para cuidar la espalda. Y, al contrario de lo que muchos piensan, es posible encontrar los mejores productos a precios muy económicos si los buscas en los lugares correctos, como IKEA.

En IKEA no importa si necesitas una silla de escritorio cómoda y ergonómica, una estantería en la que ordenar los libros o, simplemente, un peluche que anime a los más pequeños en su vuelta a las clases: todo lo vas a encontrar y con la mejor calidad. Y el ahorro está garantizado porque, a sus precios bajos, a los que nos tienen acostumbrados, puedes sumar las maravillosas ventajas de ser del Club IKEA Family, donde te esperan descuentos espectaculares para hacer más llevadera la "depresión" posvacacional.

Así puedes conseguir los descuentos de IKEA Family

Eso sí, anótalo bien: del 14 al 31 de julio, si formas parte de IKEA Family, podrás disfrutar de descuentos exclusivos en una amplia selección de productos. Más fácil, imposible.

Ahora bien, ¿qué hay que hacer para aprovechar estas ofertas? Muy sencillo: solo tienes que unirte al club rellenando un formulario que encontrarás en su propia página web. Así que no hay excusas para aprovechar estos descuentos y hacer un poco más llevadera la vuelta al cole.

Hazte con la estantería BILLY / OXBERG mejor valorada de Ikea

Hazte con la estantería BILLY / OXBERG mejor valorada de Ikea / Cortesía de IKEA

Esta estantería de IKEA es todo lo que quieren los amantes del orden. Su tamaño estrecho hace que sea ideal para cualquier rincón que tengas disponible en casa, mientras que sus tres colores disponibles permiten adaptarla a diferentes estilos.

Además, su altura ofrece multitud de opciones de almacenamiento. Al contar con una puerta de vidrio, tus pertenencias estarán protegidas, pero podrás verlas rápidamente para acceder a ellas sin complicaciones. Será perfecta en tu oficina para tener organizados los libros y documentos o en la habitación del más pequeño de la casa para que vaya guardando sus trabajos.

"Queda muy bien en cualquier sitio", "La relación calidad-precio es muy buena", "Muy estable", "Fácil de montar", "Queda genial" o "Combina con todo" son algunas de las opiniones que acumula entre sus más de 250 reseñas favorables. Teniendo en cuenta que, si eres parte de IKEA Family, tienes un descuento exclusivo al comprarla online a través de su página web, hay motivos suficientes para que se convierta en una compra obligada para impulsar tu oficina.

TRAVSPORT, así es el escritorio elevable de Ikea que todos los clientes recomiendan

El escritorio elevable de Ikea que crea sensación las últimas semanas / Cortesía IKEA

Tengas la edad que tengas, trabajes o estudies, este escritorio elevable de Ikea va a ser toda una revolución para tu tiempo en la oficina. Los motivos son obvios: es que se adapta a cada persona y a su ocupación, con una relación calidad-precio inmejorable en el mercado.

Es el escritorio con el que trabajar siempre va a ser cómodo, porque estará a la altura perfecta lo hagas de pie, sentado o en cualquier postura complicada, gracias a que se puede regular entre 72 y 117 centímetros, con una función para detectar posibles choques. Con un tamaño compacto, puedes colocarlo prácticamente donde quieras.

También cuenta con una balda adicional, por si necesitas un poco de espacio extra para bolígrafos, gafas o cualquier utensilio y que siempre esté organizado, sobre todo si le sumamos que en la parte posterior del tablero hay un lugar para guardar los cables que utilices.

La prueba definitiva de que este escritorio es un éxito asegurado es su nota de excelente de cinco estrellas sobre cinco. Especialmente, dan una puntuación alta a su estética y lo bien que funciona.

MARKUS es la silla de trabajo más vendida de Ikea

MARKUS se posiciona como una de las sillas de oficina más prácticas y solicitadas de IKEA / Cortesía IKEA

No es casualidad que esta silla se haya convertido en la más vendida de Ikea, porque su lista de ventajas parece no tener fin.

Para empezar, con su estilo sencillo va a encajar en la decoración de cualquier habitación, aunque de sencilla no tiene nada. Su respaldo de rejilla es transpirable, ideal para las personas que tienen que pasar muchas horas sentados y sus materiales de gran calidad hacen que sea muy resistente y duradera.

COMPRAR EN IKEA Botón para comprar en IKEA

Pero lo mejor de este producto son sus funciones para cuidar de la postura de tu cuerpo:

Soporte lumbar, para reducir la tensión en la zona baja de la espalda.

para reducir la tensión en la zona baja de la espalda. Reposabrazos, para no sentir la tensión en los hombros y descansar tus brazos.

para no sentir la tensión en los hombros y descansar tus brazos. Tensión de inclinación , para que ajustes la resistencia de tu respaldo en función de tus preferencias.

, para que ajustes la resistencia de tu respaldo en función de tus preferencias. Bloqueo de inclinación , para darte estabilidad en función de la posición que la coloques.

, para darte estabilidad en función de la posición que la coloques. Altura ajustable.

Funciones de seguridad, bloqueando las ruedas cuando no te estás moviendo para quedarte fijo mientras trabajas.

La cómoda SMÅSTAD más versátil para organizar los documentos

La cómoda SMÅSTAD más versátil para organizar los documentos / Cortesía IKEA

¿En tu trabajo te pierdes entre tantos papeles y documentos? La cómoda que necesitas es esta de Ikea: versátil y práctica para organizarlo todo y acceder rápidamente a lo que necesitas.

Seguro que en redes sociales te ha aparecido en multitud de ocasiones, porque es igual de útil para guardar el maquillaje, la ropa, los juguetes o el material de limpieza gracias a sus seis cajones con diferentes alturas.

Este es otro de los productos que puedes encontrar por un precio más económico si eres de Ikea Family. Ya solo te tocará elegir el color en el que quieres y que mejor combina en tu oficina.

El escritorio con tablero extraíble MALM con el que mantener siempre el orden

El escritorio con tablero extraíble MALM con el que mantener siempre el orden / Cortesía IKEA

El escritorio es uno de los elementos que más ocupa en la estancia, pero Ikea puede tener la solución para mantener la oficina o la habitación de los más pequeños siempre organizada. Es innovador porque cuenta con un tablero extraíble que proporciona un espacio adicional de trabajo y que puedes sacar y guardar tantas veces como quieras gracias a sus prácticas ruedas. Además, el tablero cuenta con una balda para esconder los cables o alargadores y evitar que estén siempre por medio.

Enlace a un escritorio Malm de IKEA.

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Es una de las opciones favoritas de los clientes de Ikea y por eso cuenta con más de 600 opiniones positivas. "Práctico", "Me encanta", "Muy duradero", "Sencillo de montar" o "Un gran producto, muy recomendable" son algunas de las reseñas que han dejado.

Esta estructura móvil acústica MITTZON es la mejor solución para los que trabajan desde casa

Esta estructura móvil acústica MITTZON es la mejor solución para los que trabajan desde casa / Cortesía IKEA

Si tienes una casa pequeña o los ruidos no te dejan trabajar en paz, hay un producto poco conocido que puede ayudarte a conseguir que el silencio mande. Esta estructura móvil acústica divide y optimiza el espacio de trabajo sin necesidad de hacer obra. Gracias a que su relleno es de fibras de madera de alta densidad y está cubierto con un tejido grueso, ayuda a absorber los ruidos.

También es un producto útil porque puedes fijar imágenes o notas para reuniones en la pantalla. Con sus ruedas, puedes moverlo de forma cómoda y fácil, para esconderla cuando no estés trabajando y no te ocupe demasiado. La oficina estará montada en los mínimos pasos.

La combinación KALLAX / LAGKAPTEN, el dúo de escritorio y estantería de IKEA

La combinación KALLAX / LAGKAPTEN, el dúo de escritorio y estantería de IKEA / Cortesía IKEA

Tanto para montar una oficina en casa, como para los niños que empiezan a tener deberes y necesitan adaptar su habitación, IKEA tiene un producto con el que puedes tener una estantería y un escritorio a la vez. Puedes colocar la zona de almacenaje en vertical para utilizarla como estantería o en horizontal para que funcione como un aparador, en función del espacio disponible en la estancia. Son hasta ocho estantes para organizar todas tus pertenencias y evitar que el desorden reine.

A pesar de combinar estantería y escritorio en un solo producto, la mesa es amplia y te va a permitir trabajar cómodo. Y está disponible en blanco o en un tono de madera muy favorecedor. Todo ello, por menos de 120 euros, parece broma, pero es muy real.

La silla de trabajo FLINTAN bonita y práctica con reposabrazos

Silla de trabajo con reposabrazos / Cortesía IKEA

Esta silla de trabajo de Ikea es ergonómica, para que estés lo más cómodo, sin importar las horas que pases sentado frenado al escritorio. Tiene una gran variedad de funciones para cuidar de tu postura y que nunca notes molestias en tu espalda o cuello, como los reposabrazos, el refuerzo lumbar o el bloqueo de inclinación.

Enlace a la silla de trabajo Flintan de IKEA.

Por menos de 100 euros, un precio muy económico para una silla tan completa, puedes tener una que encajará a la perfección en tu oficina. Y es que su diseño es muy bonito, por lo que cuidará la decoración sin renunciar a la practicidad

El carrito ÖVNING de IKEA puede ser tuyo por menos de 60 euros

El carrito ÖVNING de IKEA puede ser tuyo por menos de 60 euros / Cortesía IKEA

Para organizar tu material de oficina o escolar sin ocupar demasiado espacio en casa, este carrito se ha convertido en el más vendido de Ikea por lo práctico y cómodo que resulta. Y es que es una solución de almacenaje flexible y portátil gracias a sus ruedas que se mueven fácilmente. También cuenta con un gancho móvil para colgar los auriculares o la mochila en tendencia para el trabajo.

Los huecos para organizar tienen diferentes tamaños, para que te entren por igual archivadores grandes como estuches pequeños con bolígrafos. Los clientes que ya lo han probado valoran especialmente la calidad del producto y todas las opciones de almacenaje que ofrece. Y todas estas ventajas por menos de 60 euros.

Con un 20% de descuento, hacerte con el flexo FORSÅ

Con un 20% de descuento, esta es la lámpara de flexo blanco / Cortesía IKEA

Si eres de IKEA Family, podrás conseguir la lámpara flexo perfecta con un 20 % de descuento. El brazo y la pantalla se pueden regular para que puedas dirigir la luz directamente hacia lo que tienes que leer y adaptarla por completo a tus necesidades, algo ideal para las noches en las que el trabajo no termina.

Imagen de la lámpara flexo de trabajo blanca de IKEA.

COMPRAR EN IKEA Enlace para comprar en IKEA.

Cómoda y fácil de utilizar, puede ser tuya desde solo 11,99 euros. Fabricada en acero y con un estilo clásico, se adapta a todos los gustos para ser un acierto seguro.