Las sillas de playa que todos quieren: cómodas y se llevan como una mochila

Tus vacaciones deberían ser un momento de paz, no de buscar posturas incómodas sobre la toalla, llenarte de arena o no tener espacio suficiente en la sombra de la sombrilla para estar a gusto. La solución a todos esos problemas es sin duda una buena silla de playa, con la que no tengas que preocuparte de nada más que de descansar y disfrutar de la brisa marina tras aplicarte la crema solar coreana que reduce las arrugas.

Si te encanta bajar a la playa, pero no te gusta cargar con todo el equipaje o crees que ya llevas demasiado peso, hemos encontrado la opción perfecta para ti. Es una de las más vendidas en Amazon en los últimos días y no es para menos, sobre todo por la opción de transportarla a modo de mochila. Cuando conozcas todas sus cualidades, te va a faltar tiempo para incluirla en tu carrito.

La silla de playa más cómoda para llevar en tus vacaciones

Esta silla de playa se ha convertido en una de las más populares de Amazon en las últimas semanas, colándose entre los productos más vendidos. Principalmente, su éxito se debe a su tamaño compacto con medidas de 50x55x80 centímetros. Plegada ocupa muy poco espacio, para que te resulte muy sencillo guardarla en tu alojamiento y llevarla a la playa.

Otra ventaja de este modelo de silla es que cuando la pliegas tienes la opción de llevarla a modo de mochila. Olvídate de llenarte las manos entre bolso de playa, toallas, juguetes de tus hijos o la nevera portátil más vendida. Es tan sencilla como colgártela a la espalda con sus prácticas tiras y caminar como su nada, gracias a su ligero peso.

Es muy cómoda para sentarse y su respaldo puede reclinarse hasta en cuatro posiciones diferentes, para que encuentres justo en la que mejor te encuentras. Y mientras localizas tu postura, no tendrás que preocuparte de nada tampoco, porque con su sistema antivuelco no podrás venirte abajo. Todo esto soportando hasta 110 kilos.

Cuenta con unos bolsillos de almacenaje en los laterales, para seguir siendo funcional y volviendo a demostrar que es de lo más sencillo que te puedes llevar a un día de playa.

¿Qué opinan las personas que han probado esta silla de playa?

Lo cierto es que este modelo de silla de playa se ha convertido en una de las más vendidas en Amazon en las últimas semanas, con más de 50 compras solo en el último mes. Un éxito que también se ve reflejado en las excelentes valoraciones que tiene.

Por ejemplo, Mikel opina que es: "Magnífica tanto en la estética como en lo práctico, muy bonita en el diseño de la tela, estructura muy sólida y altura perfecta que te facilita, muy recomendable". Rakel es una usuaria que la define como "cómoda y resistente". Lo que más destacan sus compradores es el descanso que regala y como pueden llevarla sin dificultad.

Como explican en sus valoraciones, es una silla de playa muy diferente a las habituales. Todo lo que buscas para tus vacaciones de verano está en un solo producto.

El pack mejor valorado de sillas de playa para familias

Lo típico para las vacaciones de verano es contar con dos sillas de playa para que puedan rotar entre los miembros de la familia. Aunque esta opción de pack de 2 es un poco más pesada que la anterior, tres kilos cada una, lo cierto es que de las opciones mejor valoradas de Amazon y también ofrecen muchas ventajas.

En un bonito tono azul marino, es un modelo muy compacto que plegado puedes llevar en unas medidas de 80x62 centímetros. Para tu comodidad, tienen unas asas para transportarla sin problemas, bolsillo lateral para guardar la crema o un libro que estés leyendo y un agradable cojín para reposar la zona de tu cuello. Tiene capacidad para seis posiciones diferentes y topes antivuelco, para que encuentres justo la postura que mejor te viene sin posibilidad de caídas.

También soportan 110 kilos como las anteriores. Están fabricadas en los mejores materiales para que su resistencia sea imbatible, gracias a su tejido de textileno reforzado 2x1, transpirable y fácil de limpiar, estructura de aluminio antioxidante o el reposabrazos de plástico resistente.

Por 85 euros, cada unidad te sale por menos de 45 euros, siendo un precio muy económico para una silla tan completa. Más aún teniendo en cuenta su excelente nota de 4,3 estrellas sobre 5.

Para los que prefieren sillas de playa altas

Las sillas de playa también puede reciclarse para tu jardín o terraza y que sirvan para comer en la mesa. Si te interesa esa opción, necesitas que sean modelos altos, con posiciones ajustables y que sean versátiles.

Soportando hasta 110 kilos, estas sillas de playa son capaz de reclinarse hasta en cinco posiciones diferentes. A pesar de ser más altas que los otros modelos, sigue siendo ligera de transportar, pesando alrededor de unos 3 kilos.

Es compacta y se guarda rápido, para cuando termine el buen tiempo, si no quieres tenerla en tu terraza.

Una opción más sencilla, pero económica

Para las personas que no suelen veranear en la playa y buscan una opción para utilizar en casos puntuales, quizás les interesa un modelo más básico y sencillo. Este pack de dos sillas es plegable y muy ligero de llevar. Y es que lo mejor de esta alternativa, además de su precio económico, es su peso: menos de dos kilos cada una.

Es cierto que soportan algo menos de peso que las anteriores, unos 80 kilos, pero sigue siendo una opción muy resistente, con su estructura de aluminio. El tejido de la silla es transpirable y con secado ultrarápido, lo ideal para llevar a la playa.

Además, están disponibles en una gran variedad de colores, para que encuentre justo el color que más se ajusta a ti.