Las seis series de estreno para ver este agosto en Movistar Plus, Disney+, Apple TV y Prime Video

Agosto es, por excelencia, el mes del descanso. O, al menos, el de bajar el ritmo. Las vacaciones, las tardes interminables y el calor convierten cualquier plan tranquilo en una auténtica tentación. Y si hay un placer al que cuesta resistirse cuando las temperaturas aprietan, es quedarse en casa, bajar las persianas, preparar una bebida bien fría y darle al botón de play.

Porque sí, volver a ver Friends, Breaking Bad o The Big Bang Theory siempre funciona. Pero este mes las plataformas de streaming llegan cargadas de novedades que hacen que, por una vez, merezca la pena salir de la zona de confort y descubrir nuevas historias.

Desde regresos muy esperados hasta estrenos que ya se han colado entre las series más vistas, agosto trae motivos de sobra para plantearse una suscripción a Movistar Plus+, Disney+ o Prime Video. Más aún si tenemos en cuenta que algunas de ellas mantienen promociones que permiten acceder a todo su catálogo por mucho menos de lo habitual.

Furious | Disney+

Furious, el estreno de Disney + que se sitúa como una de las más vistas del momento / Disney +

Apenas ha necesitado unos días para situarse entre las series más vistas de Disney+.

Furious sigue a Alice Black, una agente del FBI obsesionada con capturar a una calculadora asesina en serie. Sin embargo, conforme ambas se acercan, la frontera entre la justicia y la venganza comienza a difuminarse.

Con un ritmo muy intenso y giros constantes, es una de las incorporaciones más interesantes del catálogo este verano.

Harry Wild (Temporada 3) | Movistar Plus

Harry Wild (Temporada 3) | Movistar Plus+ / Cortesía Movistar Plus

Si eres de los que disfrutan resolviendo asesinatos antes que los propios detectives, Harry Wild debería estar ya en tu lista. La serie, que acaba de estrenar su tercera temporada, recupera a su carismática protagonista: una profesora de inglés recién jubilada que descubre un talento inesperado para resolver crímenes.

Con un aire que recuerda a las novelas de Agatha Christie y un equilibrio perfecto entre misterio, humor e intriga, es una de esas producciones ideales para ver capítulo tras capítulo sin darte cuenta del tiempo.

Aprovecha esta promoción para suscribirte a Movistar Plus Por tiempo limitado, puedes suscribirte a Movistar Plus pagando 4,99 euros durante tres meses. Una misma sucripción que no solo te permitirá disfrutar de todas las series y películas del catálogo sino que, además, te permitirá disfrutar de su amplio catálogo deportivo.

Ted Lasso (Temporada 4) | Apple TV

Ted Lasso (Temporada 4) | Prime Video / Prime Video

Pocas series habían dejado una despedida tan cerrada... y, al mismo tiempo, tantos espectadores pidiendo una continuación.

Tres años después de aquel supuesto final, Ted Lasso vuelve con una cuarta temporada en la que el entrenador interpretado por Jason Sudeikis afronta un nuevo reto: ponerse al frente de un equipo de fútbol femenino. Mantiene el optimismo, las inolvidables pastitas y ese tono tan reconfortante que convirtió a la serie en un fenómeno mundial.

Disfruta del primer mes de suscripción completamente gratis Si te suscribes a Amazon Prime, no solo podrás disfrutar de la entrega rápida y gratis de millones de productos y más. Sino que, además, podrás disfrutar de películas y series populares, incluidos títulos Amazon Original galardonados. ¿Lo mejor? El primer mes es gratuito y es ahí donde puedes disfrutar de los primeros capítulos de la serie, ¡aprovecha!

The Shards| Disney +

The Shards, es uno de los últimos estrenos más seguidos / Cortesía

Basada en la novela semiautobiográfica homónima de Ellis, se ha convertido e uno de los grandes estrenos del momento.

La tama gira alredir de Ellis de 17 años durante su último año en la prestigiosa escuela preparatoria Buckley. Lo que trastorna el mundo del personaje es la llegada de un nuevo estudiante misterioso, Robert Mallory, cuya inquietante presencia coincide con las actividades de un asesino en serie conocido como The Trawler

Una tienda para asesinos (Temporada 2) | Disney+

Una tienda para asesinos (Temporada 2) disponible en Disney + / Cortesía Disney +

Después de sorprender con su primera entrega, el thriller coreano regresa con nuevos episodios cargados de acción.

La historia sigue a Jian, una joven que, tras la muerte de su tío, descubre que ha heredado un misterioso negocio que esconde mucho más de lo que aparenta. Lo que parecía una simple tienda acaba convirtiéndose en una carrera por sobrevivir mientras varios desconocidos intentan hacerse con el secreto que su familiar protegía.

Si te engancharon las producciones coreanas cargadas de tensión, esta segunda temporada promete mantener el nivel.

Se tiene que morir mucha gente | Movistar Plus

Se tiene que morir mucha gente | Movistar Plus+ / Freepik

No todo en agosto tienen que ser asesinatos, persecuciones o investigaciones imposibles.

Aunque no sea un estreno reciente, Se tiene que morir mucha gente se ha convertido en una de esas comedias que entran casi sin hacer ruido y terminan siendo el mejor acompañamiento para desconectar.

La serie sigue la vida de tres amigas que, tras más de veinte años de relación, atraviesan diferentes crisis personales que acaban explotando de la forma más divertida e inesperada. Fresca, ácida y muy cercana, es perfecta para quienes buscan algo ligero sin renunciar a un buen guion.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.