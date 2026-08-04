¿Es seguro comprar un coche de segunda mano? Todo lo que debes comprobar antes de decidirte

Las cifras del sector hablan solas, según el informe que GANVAM presentó a cierre de 2025, por cada turismo nuevo se venden 1,9 de ocasión. En España, comprar un coche que ya ha tenido un primer dueño dejó de ser una opción secundaria hace tiempo y se ha convertido en la vía elegida por quien quiere estirar el presupuesto sin renunciar a un buen equipamiento ni a un vehículo fiable.

Dentro de la compra de un vehículo de ocasión, surge casi siempre la misma pregunta: ¿es mejor comprar a un particular o a un profesional? Yendo directos al grano, comprar un coche de ocasión a un profesional reduce riesgos porque el vehículo ha pasado una inspección previa, tienes cobertura legal ante cualquier fallo, puedes solicitar financiación y no tienes que lidiar tú mismo con el papeleo. Flexicar lleva más de 14 años operando en el sector y dispone de una red de concesionarios propios por toda España.

¿Qué diferencias hay entre comprar un coche de ocasión a un particular y a un profesional?

Ni comprar a un particular ni hacerlo a través de un profesional es, por sí solo, un error. ¿Particular o profesional? Ambas fórmulas conviven en el mercado y funcionan para comprar un coche de ocasión en España, aunque el reparto de riesgos y ventajas no es el mismo en cada caso.

Cuando la operación se cierra entre dos particulares, el precio puede negociarse con más margen, cierto, pero también recae sobre ambas partes toda la carga administrativa: papeles, cambio de titularidad, impuestos... Y ninguna de las coberturas adicionales que sí trae consigo una compra profesional.

Un profesional, en cambio, pone sobre la mesa una cartera de servicios más amplia: más modelos entre los que elegir, un vehículo revisado antes de salir al mercado, garantía legal mínima de un año, atención tras la venta, y la opción de financiar el importe o de dejar tu coche actual como parte del pago.

Esto no quiere decir que un coche híbrido de segunda mano comprado a un particular sea mala idea, pero sí que la responsabilidad de comprobar que no hay vicios ocultos (y de reclamar si algo falla) cae por completo sobre ti.

Aspecto Compra a un particular Compra a un profesional Garantía Reclamar por vicios ocultos suele ser un proceso largo. Incluye la garantía legal correspondiente y servicio posventa. Estado del vehículo Solo se conoce a través de lo que cuenta el vendedor. Se revisa antes de ponerlo a la venta. Financiación Rara vez está disponible. Se gestiona dentro del propio proceso de compra. Trámites administrativos Corren a cargo del comprador y el vendedor. Los resuelve el concesionario. Servicio posventa Prácticamente inexistente. Incluye garantía, atención al cliente y servicio posventa.

¿Cuáles son las ventajas de comprar un coche de ocasión en Flexicar?

Cuáles son las ventajas de comprar un coche de ocasión en Flexicar / Cortesía

¿Y si el coche tiene una avería que no se aprecia a simple vista? ¿Qué pasa si algo falla pasados unos meses? ¿Quién resuelve el cambio de titularidad? Estas preguntas rondan la cabeza de cualquiera que se plantee comprar un vehículo de ocasión, y son precisamente las que un profesional se encarga de despejar.

Flexicar acompaña al comprador (y también al vendedor) en cada fase del proceso, ya busques híbridos de ocasión con garantía, un eléctrico o un modelo de combustión de toda confianza. Resumidas, estas son sus principales ventajas:

Cada coche supera más de 225 puntos de revisión antes de ponerse a la venta.

Un equipo con experiencia real en el mercado de ocasión supervisa toda la operación.

Se aplica una garantía legal mínima de un año, ampliable mediante una Garantía Premium de hasta 3 años con coberturas extra.

Puedes consultar las condiciones financiación coche ocasión directamente en el concesionario, integradas en la propia compra.

Si entregas tu coche actual, te lo tasan gratis y puede descontarse del precio final.

El equipo comercial de Flexicar lo resume así: el objetivo es que el cliente recorra todo el proceso (desde elegir el vehículo hasta recogerlo) con la máxima transparencia y sin sorpresas de última hora, apoyado en asesoramiento personalizado en cada paso.

¿Cómo es el proceso de compra de un coche de ocasión en Flexicar?

Comprar y vender en el mismo sitio: ahí está la gran diferencia entre gestionar la compra de tu coche de ocasión con profesionales y hacerlo con un particular. El recorrido, además, no podría ser más directo:

Explora el catálogo de Flexicar (híbridos, eléctricos, de combustión) y encuentra el vehículo que se ajuste a lo que necesitas. Resérvalo online si prefieres tener la seguridad de que sigue disponible antes de pasarte por el concesionario. Pregunta por la financiación para pagar en cuotas mensuales en lugar de hacerlo de golpe. Si tienes coche actual, tasación gratuita y lo entregas como parte del pago. Cierra la documentación con el equipo comercial, ellos gestionan impuestos, cambio de titularidad y el resto del papeleo. Recoge las llaves y ponte al volante de tu coche de ocasión.

Preguntas frecuentes antes de comprar un coche de ocasión

¿Flexicar es una empresa fiable para comprar un coche de ocasión?

Los números respaldan esa confianza: más de 14 años de experiencia en el sector de vehículos de ocasión y una red de concesionarios que cubre todo el territorio español. A eso se suma que cada coche pasa por más de 225 puntos de revisión antes de salir a la venta.

¿Qué garantía tiene un coche de segunda mano en Flexicar?

Por defecto, garantía legal mínima de un año en todos los vehículos, con la opción adicional de contratar una Garantía Premium si quieres ampliar la cobertura.

¿Puedo financiar un coche de ocasión?

Sin problema. De hecho, esa es una de las principales ventajas de comprar un coche a un profesional. Flexicar integra la financiación en el propio proceso de compra y ofrece opciones de financiación para coches de segunda mano adaptadas a diferentes necesidades y presupuestos.

Entonces, ¿es mejor comprar un coche de ocasión a un profesional que a un particular?

Depende de lo que busques, pero si tu prioridad es minimizar riesgos y que alguien más se ocupe del papeleo, la balanza se inclina claramente hacia comprar tu coche de ocasión con un profesional. Con Flexicar, esa ventaja se traduce en revisiones exhaustivas, garantía mínima de un año y un servicio posventa preparado para actuar si surge cualquier imprevisto después de la compra.

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Entonces, ¿es mejor comprar un coche de ocasión a un profesional que a un particular? Si tu prioridad es evitar sorpresas desagradables y firmar con total tranquilidad, es mucho más seguro comprar tu coche de ocasión con un profesional. En Flexicar, esa tranquilidad viene respaldada sus 14 años de trayectoria y su amplia red de concesionarios.