Dónde se verá mejor el eclipse solar del 12 de agosto y qué necesitas para verlo de forma segura

Anótalo bien en tu calendario: el 12 de agosto tendrá lugar un eclipse solar. Eso sí, no será uno cualquiera: se trata del eclipse solar total más largo del siglo, un acontecimiento que lo convierte en un momento histórico. Especialmente en España, donde podrá disfrutarse desde diferentes puntos del país.

Si tienes pensado verlo, te encantará saber que existen varias localizaciones desde las que podrás vivir la experiencia de la mejor manera posible. Para ayudarte a prepararlo todo, hemos recopilado los lugares desde los que podrás observarlo en óptimas condiciones, como Barcelona o Madrid, además de los consejos de expertos y una lista de elementos imprescindibles que no deberías olvidar llevar contigo para disfrutar al máximo de este fenómeno único.

Eso sí, entre los factores a tener en cuenta, es importante encontrar un lugar despejado, que te permita apreciar bien el horizonte y no perder ni un detalle de este evento. Por eso, esta montaña de León es el mejor punto para ver el eclipse, según el mayor cazameteoritos de España. Lo más importante es conseguir unas gafas homologadas con las que tus ojos no sufran durante el evento. Pero hay otras protecciones a tener en cuenta con las que mejorar tu experiencia como no te imaginas.

Qué hay que llevar para ver el eclipse solar

Eclipse solar total. / Archivo

En estos días es importante preparar todo lo que necesitamos para disfrutar del eclipse solar total. Es importante buscar todos los productos con antelación para asegurarse de que no están agotados cuando vayamos a comprarlos y para que el propio 12 de agosto no perdamos un tiempo muy necesario para encontrar una buena localización.

La mayoría de personas saldrán de casa para verlo en la montaña, la playa o el campo. En el exterior es donde de verdad se va a apreciar este hecho histórico, pero también implica que debemos preparar los artículos que nos harán falta.

Para ello, te hemos recopilado, en función de dónde estés, qué basicos no pueden faltarte:

1.Playa: si vas a ver el eclipse solar aquí, esto es todo lo que te recomendamos llevar

Posiblemente, la playa sea uno de los lugares más concurridos para ver el eclipse solar del 12 de agosto. Cada escenario necesita unos artículos específicos para que la experiencia sea agradable para todos.

Una sombrilla que haga la espera más agradable

Aunque el eclipse sea sobre las 20:00 de la tarde, tendrás que llegar a la playa pronto para coger una buena ubicación, además de ser testigo de todo el proceso. Para ello, necesitáis una sombrilla plegable, muy ligera, que sea fácil de transportar y que os dé una buena sombra en las primeras horas de la tarde.

Disponible en 6 colores diferentes, la sombrilla de playa que te presentamos pesa menos de un kilo cuando esta plegada, lo que hace muy fácil llevarla hasta en la mochila. Cuenta con protección muy potente frente a los rayos de sol, gracias a sus 2 capas UV UPF 30, reduce el riesgo de daños en la piel o de quemaduras al máximo.

Además, es un modelo muy recomendado para viajes por su pequeño tamaño. Así que no os ocupara mucho si vais a una ciudad diferente a la vuestra para ver el eclipse, para vuestras vacaciones o para cualquier otra excursión durante el año.

Una toalla XL con hueco para todo el grupo

El siguiente paso será extender una buena toalla en la que cogéis todos los miembros del grupo. Si puede ser bonita, el doble de mejor, como que esta que te presentamos con unas medidas de 210 centímetros por 240, con hueco de sobra hasta las familias más grandes.

Se trata de un modelo antiarena, para que ni los granitos más pequeños se cuelen en vuestra toalla y tengáis una comodidad absoluta, ya sea para playa, campo, piscina o cualquier escenario. Está fabricada en los materiales de la mejor calidad, para que dure como el primer día muchos años y tenga una resistencia imbatible. Y sus estampados son ideales y atemporales, para que sigan a la moda verano tras verano.

Los escarpines más vendidos para que no haya riesgo de accidentes

Si la playa que escogéis para ver el eclipse tiene excelentes vistas, pero accesos complicados, necesitaréis los escarpines más vendidos de Amazon para que no haya riesgo de caídas o accidentes. Y es que este modelo que te presentamos es antideslizante y muy resistente al desgaste, perfecto para caminar sobre rocas o cualquier camino.

Son muy ligeros y cómodos de llevar, además de transpirables y con un sistema de secado rápido, para que tus pies se mantengan en todo momento en las mejores condiciones. Se adaptan a la forma de tu pie como un guante gracias al tejido tan flexible con el que están hechos.

Con más de 9.000 valoraciones positivas en Amazon, se convierten en el modelo más popular de escarpines. Lo que más destacan sus compradores es lo cómodos que son y la forma en la que se ajustan al pie, por no hablar de sus originales diseños.

2.¿Preferís verlo en la montaña? Toma nota de los imprescindibles

Otra buena opción serán las zonas de montaña, para tener altura y un paisaje espectacular con el eclipse solar del 12 de agosto. Para ese escenario, necesitaréis otro tipo de productos, como:

Botas de senderismo para proteger vuestros pies en el camino

Cuanto más alto estéis, mejor podréis apreciar este eclipse solar, así que deberéis proteger vuestros pies con unas buenas botas de senderismo, igual de recomendadas para quienes practican esta actividad a diario y principiantes.

Como es un calzado que a lo mejor no vas a usar a menudo, es importante conseguir un modelo a buen precio, como este par de Columbia con una impresionante rebaja ahora disponible en El Corte Inglés. Es una de las marcas más recomendadas para este tipo de excursiones, diseñadas para caminar durante horas y cuidar de tus pies en cada pisada.

Además de ultracómodas, son muy resistentes, impermeables, duraderas y de las más bonitas del mercado. Tienen una gran amortiguación, así que cada paso para vuestra ubicación se sentirá como caminar sobre nubes, sin importar lo complicado que sea el camino.

Una potente linterna para cuando caiga la noche

Lo más seguro es que cuando termine el eclipse tengáis que hacer el camino de regreso con el cielo de noche. Es importante contar en vuestra mochila con una potente linterna que os alumbre hasta llegar al coche o a la ciudad, para que estéis tranquilos en todo momento. Debe ser un modelo con una gran batería, para que no tengáis que estar pendientes o preocupados de que se termine la iluminación.

Esta es la linterna que no debe faltar en vuestra mochila para el eclipse del próximo 12 de agosto. Con 5 modos de iluminación diferentes, se ha convertido en todo un superventas en Amazon por su potencia luz que brilla con fuerza hasta en largas distancias. Impermeable, compacta y ligera, es la perfecta para llevar en cualquier excursión, con su batería de gran duración recargable.

El cortavientos con más variedad de tallas para encontrar el de cada miembro de la familia

No es ningún secreto que en la montaña la temperatura no es como en otros puntos de la ciudad. Es importante conseguir un cortavientos resistente, que te aísle de las características brisas de las alturas. Disponible desde la talla 6XS hasta la 3XL, todos los miembros de la familia o del grupo de amigos que vayan a ver el eclipse encontrarán la opción que más se adapta a su cuerpo con esta chaqueta de Joma.

Tiene una capucha que se ajusta y se puede guardar, para que se adapte a lo que necesitas en todo momento. Es muy cómoda de llevar, ultraligera y transpirable. No notarás el viento, la lluvia o cualquier complicación meteorológica cuando la lleves puesta. Por si fuera poco, ahora puedes conseguir este cortavientos por menos de 20 euros, teniendo en cuenta que es uno de los modelos más vendidos de Amazon, es una oportunidad que merece la pena aprovechar.

3.Los que se queden en el campo para ver el eclipse

Las zonas agrícolas y de campo pueden ser las que nos ofrezcan el horizonte más despejado para ver el eclipse. En ese caso, te harán falta unos artículos muy útiles tanto para este evento como para sobrellevar el verano en la zona.

La mochila nevera más recomendada para mantener la comida en el mejor estado

Tanto para el eclipse del 12 de agosto como para cualquier excursión de ahora en adelante, necesitas una buena mochila nevera en la que todo lo que lleves se mantenga fresquito y en buenas condiciones. Y si puede tener un diseño bonito, que se convierta en un complemento más a tu estilo, el doble de mejor.

En esta mochila de gran capacidad, 26 litros ni más ni menos, tus pertenencias estarán siempre refrigeradas. Es impermeable y a prueba de fugas, por si os dejáis sin querer una botella mal cerrada. Además, es fácil de llevar gracias a su ligero peso.

En Amazon cuenta con más de 6.000 valoraciones positivas y una excelente nota de 4,6 estrellas. Lo que más destacan es lo frío que mantiene todo y lo cómoda que es de transportar, siendo una opción muy recomendada para el 12 de agosto.

Dónde es mejor colocarse para ver un bien el eclipse

GRA117. EL HIERRO (CANARIAS), 03/11/2013.- Eclipse de sol de este domingo visto desde La Frontera, en la isla de El Hierro (Canarias). El eclipse pudo ser observado con relativa claridad desde el punto más septentrional de Europa, esta isla canaria, donde alcanzó el 35,2% de su parcialidad. Las densas nubes que hoy cubren el archipiélago canario y dejan lluvias esporádicas han impedido disfrutar del eclipse solar y sólo esporádicamente se ha podido observar el fenómeno celeste. EFE/Gelmert Finol / GELMERT FINOL / EFE

Para poder ver bien el eclipse solar del 12 de agosto en España hay que tener en cuenta dos puntos muy importantes. Para empezar, hay que estar en una localidad que se encuentre en la franja de totalidad, donde el sol se va a ocultar por completo, como puede ser en puntos de Galicia, País Vasco, Castilla y León o Cataluña.

El siguiente punto a tener en cuenta, igual de importante que el anterior, es encontrar una localización en la que el horizonte se encuentre completamente despejado por el oeste. Y es que este eclipse ocurrirá durante el atardecer, momento del día en el que el sol estará muy bajo y es más fácil que lo pueda tapar un elemento del paisaje.

Con este contexto, las tres localizaciones más recomendadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto en España son:

La playa. En las playas orientas al oeste con un horizonte completamente limpio, como en Asturias o en Baleares, el sol se esconde por el mar, así que no hay posibilidad de que haya un edificio o construcción tapándote el sol. También regala una de las imágenes más bonitas para el recuerdo, con el agua y la arena en la postal.

En las playas orientas al oeste con un horizonte completamente limpio, como en Asturias o en Baleares, el sol se esconde por el mar, así que no hay posibilidad de que haya un edificio o construcción tapándote el sol. También regala una de las imágenes más bonitas para el recuerdo, con el agua y la arena en la postal. La montaña. Durante estas fechas, la montaña se convierte en un mirador de altura con vistas abiertas para este evento. Los picos de Cantabria o Burgos serán excelentes para apreciar todos los matices del eclipse. Eso sí, es importante ubicarte en puntos que no tengas otras montañas que te puedan tapar el espectáculo.

Durante estas fechas, la montaña se convierte en un mirador de altura con vistas abiertas para este evento. Los picos de Cantabria o Burgos serán excelentes para apreciar todos los matices del eclipse. Eso sí, es importante ubicarte en puntos que no tengas otras montañas que te puedan tapar el espectáculo. El campo o zonas agrícolas. Aunque sea una de las opciones menos conocidas, puede ser la más acertada para ver el eclipse al 100%. Y es que es un escenario con menos aglomeraciones en las que el horizonte suele estar despejado por completo, combinando los puntos más positivos tanto de la playa como de la montaña. Provincias como Soria, León o Palencia van a ser grandes opciones el próximo 12 de agosto.

Qué protección debo usar para ver el eclipse

Gafas para observar el eclipse de sol del próximo 12 de agosto / Archivo

Independientemente del lugar que escojas para ver el eclipse del próximo 12 de agosto, hay protecciones que son necesarias en todos por igual. Artículos que debemos comprar para poder disfrutar de este evento de forma segura y que nos permitan vivir la experiencia al máximo.

Las gafas homologadas: el imprescindible para el gran eclipse solar

Es lo más importante de cara al día del eclipse: las gafas homologadas. Si no llevamos las que cumplen con todos los requisitos, podemos sufrir graves lesiones en los ojos por mirar al sol directamente durante demasiado tiempo.

Las que te presentamos son la opción más completa y recomendada, fabricadas en plástico ABS muy duradero, para no deformarse por el sudor o el agua. Tienen una montura ergonómica con la que se adaptaran a la forma de tu rostro y no se moverán ni un milímetro, para garantizarte en todo momento que estás protegido y aislado de los peligrosos rayos de sol.

Se trata de un práctico pack para toda la familia que merece la pena aprovechar, porque la unidad te sale por menos de 10 euros. Teniendo en cuenta que es la opción mas segura, sin duda es un precio que compensa.

La crema solar no debe faltar aunque sea al atardecer

Aunque el eclipse sea en las últimas horas del día, el rato de espera y las ubicaciones más recomendadas, que están muy expuestas al sol, hacen completamente necesario seguir echando protección solar. Lo ideal es encontrar una crema con un gran grado de protección, ligera y fácil de llevar, que se absorba rápido para reponerla en pocos segundos y que no te ocupe mucho en la mochila. En resumen, necesitas esta opción invisible de Neutrogena.

Se trata de una crema con factor 50 que protege frente a UVB, UVA largo, luz visible y contaminación, dándote una tranquilidad total para tu piel. No deja restos blancos en el rostro cuando la extiendes y aporta hidratación de 24 horas, para que tu cara luzca mejor que nunca mientras creáis recuerdos para toda la vida.

Si quieres hacer fotos, tan tienes que proteger tu cámara

Durante el eclipse, tampoco se recomienda que apuntes directamente al sol con tu cámara o teléfono. No solo es que las imágenes no van a salir bien, sino que se pueden sobrecalentar y dañar. Por eso es importante encontrar filtros solares con los que proteger tus aparatos.

Además, no recomiendan que mires a través del objetivo, aunque lleves tus gafas puestas, así que estos filtros ayudarán a que disfrutes de este evento con la mayor seguridad.

Simplemente, tienes que colocarlo en tu móvil y el filtro hará todo lo demás por ti. Asegúrate de que la cámara o prismáticos que utilices cuentan también con estos filtros. En caso de que no, limítate a usar las gafas.

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