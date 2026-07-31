Este es el termo de 24 € de Nespresso que se ha hecho viral por una razón: mantiene el café helado durante horas
El termo de Nespresso es uno de los más buscados por su capacidad de mantener el café helado y su comodidad para llevarlo a todas partes
Regina Ruiz
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Cuando llega el calor del verano, hay una solución muy placentera para las altas temperaturas: un buen café frío. No hay nada como pasear a la sombra, esperando que corra un poco de aire y disfrutando de nuestra bebida favorita bien fresquita. La solución para que este momento se alargue lo máximo posible es un vaso de la mejor calidad que retenga la temperatura y no es ningún secreto que el termo de Nespresso se ha convertido en el favorito, tan deseado y recomendado como su cafetera más vendida.
Durante semanas, este termo estuvo agotado y era una misión imposible hacerse con él por su precioso diseño, muy diferente a los que solemos encontrar en las tiendas. Y es que se trata de una edición limitada diseñada por Federico Peri, una auténtica joya que merece estar en tu colección lo antes posible.
Y no hay mejor momento para conseguirlo, no solo porque el calor aprieta y necesitas que tu café se mantenga helado. Nespresso está de promoción y por ser nuevo cliente te puedes llevar 40 cápsulas de uno de sus mejores sabores completamente gratis ¿Qué más se puede pedir?
Este es el termo viral de Nespresso que solo cuesta 24 euros y no paras de ver en redes
El termo de Nespresso Travel Tumbler se ha convertido en el más buscado por los amantes del café porque es de los pocos del mercado que mantendrá tu bebida helada. Y lo hará desde cualquier parte del mundo, da igual si estás en casa, en la playa o recorriendo una de las ciudades que estás visitando en vacaciones, siempre estará listo para refrescarte con el mejor sabor.
Lo más llamativo de este termo es su precioso y superoriginal diseño. Casi parece una pieza de colección que tiene que estar expuesta en tu estantería por lo bonito que es, pero no, está pensado para disfrutarlo en todas partes y utilizarlo mucho.
Nada en este vaso está al azar, sino que todas sus partes tienen una importante función para que puedas disfrutar tu café helado durante horas y al máximo. En su exterior transparente habrás apreciado una textura diferente con unas líneas verticales, además de resaltar la bebida del interior, sirven para que puedas agarrarlo de forma cómoda y que no tengas molestias mientras lo paseas por todos lados.
Tiene una práctica tapa para asegurarse de que no derramas nada, sin importar lo mucho que te muevas y seguir reteniendo el frío de tu café helado. Te llega con una pajita muy cómoda para tomarlo y vendrá otra de repuesto para mayor tranquilidad. Tanto la tapa como la pajita están disponibles en tonalidades en tendencia, como rosa, lavanda o menta, para que escojas la que más te combina o más va con tu estilo, porque también puede ser un complemento ideal para tus paseos.
¿Por qué este termo de Nespresso es una buena adquisición?
En redes sociales seguro que no has parado de ver recomendaciones sobre este termo de Nespresso. No es de extrañar que ya tenga disponibles sus últimas unidades, teniendo en cuenta su gran lista de cualidades y cómo retiene el frío de tu café helado.
Es importante recordar que el Travel Tumbler de Nespresso es una edición limitada y que no va a estar disponible mucho tiempo. Además de que es una obra de Federico Peri. Este diseñador italiano destaca por buscar piezas únicas que se conviertan en las protagonistas de tu colección y este famoso termo de café no se queda atrás.
Igual que mantiene tu café helado durante horas, el termo está pensado para durar en las mejores condiciones en todo momento. Fabricado en los mejores materiales de calidad, con tritan en el cuerpo y silicona en la zona de la tapa, se mantendrá como el primer día sin importar lo que lo uses. Y es apto para el lavavajillas, para que limpiarlo también sea cómodo y sencillo.
Todo esto puede ser tuyo por solo 24 euros. Teniendo en cuenta que se trata de una pieza bonita, pero muy práctica y útil a la vez, la decisión tiene que estar mas que clara. Eso sí, destacar que también está disponible en Amazon (en varios colores):
La promoción para nuevos clientes de Nespresso que debes aprovechar
Otra razón por la que deberías comprar el termo de Nespresso es la promoción que tiene activa la marca y que te va a interesar mucho.
Si se trata de tu primer pedido de café en su página web, te llevarás 40 cápsulas gratis. Sí, sí, como lo lees. Serán 40 cápsulas en su formato original de Nespresso completamente gratis, todo un sueño para los amantes del café.
¿Te imaginas una forma mejor de estrenar tu termo que con una de sus cápsulas de Napoli o sabor Ristretto? Pero recuerda, primero tienes que comprar en café para activar esta promoción.
El pack de edición limitada con el mejor café para este verano
Los amantes del café saben que no es igual uno caliente que uno frío. Por eso, Nespresso ha preparado este pack con cápsulas diseñadas especialmente para tomar con hielo y que no te pierdas ni un matiz de sabor.
Por tiempo limitado, porque es una edición especial, puedes conseguir tres tubos con diez cápsulas cada uno. Y todo por solo 19,90 euros. Teniendo en cuenta que Nespresso tiene las cápsulas más sabrosas del mercado y que en este pack ahorro se te queda la unidad por 66 céntimos, es una oportunidad que merece y mucho la pena.
En concreto incluye tres sabores diferentes. El Athens Freddo Intenso está pensado para recetas intensas con hielo y apreciar todos los matices del café más auténtico. Después está el Coconut Vanilla, una opción 100% arábica con unas notas dulces de vainilla, coco y caramelo, de los sabores más buscados en los meses de verano. La última bebida con hielo es el Yuzu Vanilla Over Ice, exótico pero con las notas más clásicas de vainilla.
El mejor pack con el que estrenar tu termo, diseñado especialmente para tomar con hielo y que el sabor te acompañe en todo momento.
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