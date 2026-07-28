Cada año, miles de personas aterrizan en Reino Unido y descubren lo mismo: el teléfono tarda en engancharse a una red, y ese retraso llega justo cuando más se necesita, para encontrar el autobús correcto, avisar de la llegada o confirmar una reserva. Cuando el viaje suma Inglaterra y Escocia, el riesgo se duplica, porque muchas soluciones de eSIM para viajar a UK están pensadas solo para Londres y alrededores. Ubigi plantea otra forma de llegar: con la conexión ya resuelta antes de subir al avión. Aplicando el código 'ELPERIODICO' obtendrás además un 10% de descuento sobre cualquier plan.

El problema de siempre: llegar y quedarte sin señal

El problema de siempre: llegar y quedarte sin señal / Cortesía

La falta de cobertura al aterrizar condiciona la primera hora entera de cualquier viaje. Buscar el camino de salida del aeropuerto, localizar un taxi, avisar de que el vuelo ha llegado bien... Todo se complica sin datos, y ese problema se repite en Manchester igual que en Edimburgo o en Glasgow.

Ubigi lo resuelve de raíz con su sistema Smart Start, en lugar de contar los días desde la fecha de compra, el plan se activa automáticamente en el instante en que el dispositivo capta cobertura ya en suelo británico. No hace falta configurar nada al llegar ni preocuparse por perder días de datos por comprar el plan con antelación

Activar la eSIM para Reino Unido en tres pasos

Activar la eSIM para Reino Unido en tres pasos / Cortesía

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Todo el proceso de activar eSIM para Reino Unido ocurre en el móvil, sin desplazamientos ni papeleo:

Selección del plan según los días de viaje y el consumo de datos previsto. Recepción del código QR por correo, generalmente en minutos. Instalación de la app oficial de Ubigi. Escaneo del QR desde la app, siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.

Basta con tener un móvil compatible con eSIM y sin bloqueo de operador, condición que cumplen casi todos los modelos fabricados en los últimos años. Quien viaje también con ordenador puede compartir la misma conexión a través de ubigi.me, pensado para quienes necesitan seguir trabajando durante el desplazamiento.

Cobertura pensada para Inglaterra y también para Escocia

Cobertura pensada para Inglaterra y también para Escocia / Cortesía

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La oferta de datos se adapta a distintos tipos de viaje: hay planes desde 10 GB, suficientes para una escapada de pocos días, y opciones sin límite para estancias más largas o para quien no quiere pensar en el consumo mientras usa el móvil constantemente, ya sea por trabajo o por ocio.

La parte técnica es la que realmente marca la diferencia entre Ubigi y otras alternativas: la red combina EE y H3G, con velocidad variable entre 3G y 5G dependiendo de la zona del país. Gracias a eso, la cobertura no se limita a las grandes ciudades inglesas, sino que llega también a Escocia, incluidas las Highlands, sin necesidad de contratar un plan distinto ni de hacer ningún cambio al cruzar la frontera. El mismo perfil eSIM, además, sirve en más de 200 países, por si el itinerario se amplía sobre la marcha.

Nada de sorpresas en la factura

Nada de sorpresas en la factura / Cortesía

La conexión de Ubigi va cifrada, lo que reduce el riesgo de usar redes wifi abiertas en aeropuertos o alojamientos para operaciones sensibles, como entrar al banco o revisar el correo del trabajo. A eso se suma un control total del gasto: pagas antes de salir, sabes exactamente cuántos datos tienes y puedes recargar desde la propia app sin necesidad de wifi, en cualquier momento del viaje. Así se evita el susto clásico de encontrar cargos de roaming no previstos al revisar la factura tras volver a casa.

Las opiniones de quienes ya han usado el servicio apuntan valoran sobre todo lo rápido que resulta ponerlo en marcha y que la velocidad se mantiene constante durante todo el viaje, sin caídas puntuales de conexión. Varios usuarios que probaban por primera vez una eSIM fuera de su país de origen comentan que el resultado superó lo que esperaban, hasta el punto de plantearse usarla también en sus próximos destinos.

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Tener internet en Inglaterra y en Escocia antes de salir de casa cambia la manera de organizar el viaje, porque hay menos cosas de las que depender una vez allí. Entre las opciones disponibles, Ubigi destaca como la mejor eSIM para Reino Unido por reunir tres cosas a la vez: cobertura real en todo el territorio, activación sencilla y un control de gasto que elimina cualquier sorpresa en la factura.