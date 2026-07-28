Por qué se están agotando estas gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Este próximo 12 de agosto nuestro país vivirá un suceso histórico que promete ser de los más importantes en décadas. Un eclipse solar total recorrerá países como Groenlandia, Islandia, el Norte de Rusia y, por supuesto, España, donde será visible en gran parte de la península y Baleares. Será el primer eclipse solar total visible que podremos ver en más de cien años, lo que lo convierte en un evento único en la vida que no puedes perderte.

Para poder disfrutar de este día histórico necesitas estar en un lugar donde veas el horizonte despejado para apreciarlo en su totalidad y, lo más importante, unas gafas homologadas. Unas gafas de sol normales no valen para este día, mirar directamente al sol puede causar daños irreparables en la retina, incluso cuando está parcialmente cubierto por la luna y en un día así vamos obsérvalo de una forma mucho más intensa que de costumbre. Además, son lesiones que aparecen con el tiempo y aunque no notes dolores o molestias justo después, pueden estar ahí.

Las homologadas cuentan con un filtro especial para estas ocasiones que reduce de la luz y bloquea gran parte de la radiación ultravioleta. Si estás buscando el par que llevar, te presentamos las más recomendadas para la fecha.

Las gafas homologadas más buscadas para disfrutar del eclipse del 12 de agosto

Estas gafas homologadas para el eclipse solar del 12 de agosto se han convertido en una de las opciones más populares por lo seguras y resistentes que son. Mientras que el resto de modelos están fabricadas en cartón o materiales del estilo, estas lo están en plástico ABS muy duradero, para no deformarse con el sudor, algo esperable con las altas temperaturas de este mes, ni con el agua, si lo vas a ver en una zona de costa o humedad.

Además, este material no solo es el más resistente para unas gafas, también el más cómodo. El resultado es una montura ergonómica, que se adaptará a la forma de tu rostro, sea cual sea el tamaño y no notarás que las llevas mientras ocurre este hecho histórico, algo muy necesario para disfrutarlo tranquilo y relajado. Sus patillas ni te aprietan ni se sueltan, así no te preocupas en ningún momento por si te dan los rayos del sol.

A pesar de ser un material fuerte y duradero, son muy ligeras. Y da igual las horas que las utilices, que también te protege de posibles irritaciones en la piel. Y su práctico diseño no solo evita los rayos de sol en los ojos directamente, también su entrada por los laterales y la frente.

Vienen en un cómodo pack de tres o de seis, perfecto para toda la familia, porque están igual de recomendadas para adultos que para niños. Además, la unidad te sale por menos de 10 euros, un precio muy económico, teniendo en cuenta que te valen para múltiples ocasiones.

Qué gafas puedo usar para ver el eclipse solar

Como explica la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), la única forma de disfrutar del eclipse de forma segura es con unas gafas homologadas, ni con métodos caseros ni con las típicas de sol que utilizamos para ir a la playa. Es importante solo quitártelas durante la totalidad completa del sol, que durara unos dos minutos: en cuanto veas un poco de luz hay que volver a colocarlas.

Las gafas de sol no te valen. No importa lo oscuras que sean.

En redes sociales, corren rumores falsos sobre posibles métodos caseros. Debes tener claro que no sirven para nada y puedes acabar con grandes lesiones en los ojos si los utilizas. Nada de poner radiografías, cristales ahumados o filtros fotográficos delante de los ojos para protegértelos.

Las gafas homologadas son las únicas que reúnen todas las condiciones para disfrutar de forma segura del eclipse. Tienen filtros especiales que protegen por completo. Debes asegurarte de que tu par cumple con todas las condiciones.

Por qué no puedo utilizar gafas de sol para ver el eclipse solar: riesgos que debes tener en cuenta

El 12 de agosto con el eclipse solar, vamos a mirar directamente al sol como no lo hacemos en los días normales, para no perdernos ningún detalle del espectáculo. Las gafas de sol convencionales filtran mucho menos los rayos que las homologadas y dejarán que la radiación ultravioleta (UV) llegue a tu retina, causando graves daños. No están diseñadas para esa exposición.

La OCU detalle que "Los daños oculares no se producen durante la totalidad, cuando el sol queda completamente oculto, sino al mirar al sol en las fases parciales sin una protección adecuada". Siempre que quede alguna parte del sol visible, es imprescindible llevar unas gafas con todos los filtros que aíslan nuestros ojos.

El sol puede provocar que pierdas parte de la visión, si no cumples con las recomendaciones de seguridad para el 12 de agosto. También puedes tener dificultad para enfocar tras el evento, una condición que puede limitar mucho tu vida diaria. Además, puede provocar visión distorsionada o borrosa.

Aunque el eclipse sea al atardecer, sobre las 19:30 en España, también es importante proteger nuestra piel con una buena crema solar.

Dónde comprar gafas homologadas y en qué debes fijarte antes de comprarlas

La OCU ha compartido las claves de cómo identificar si las gafas que tenemos valen o no para este día. Son aptas si incluyen:

Marcado CE: una señal de que cumplen con la normativa de la Unión Europea Identificación del fabricante: que se vea claramente qué empresa las ha fabricado Dirección de contacto del fabricante o del importador en la Unión Europea El número de lote: un código de números para identificar la partida de fabricación Instrucciones de uso y avisos de seguridad Mención a la Declaración UE de Conformidad o una dirección web o código QR para consultarla. Preferentemente, referencia a la norma EN ISO 12312-2:2015

Lo más probable, sea que en el lateral de la montura encuentres detallada toda esta información. Si tienes dudas, cualquier óptica de tu ciudad puede ayudarte con recomendaciones o confirmándote que son válidas.

Hay que recordar que es un plan que se puede hacer una vez cada cien años, así que debes reunirte con tus seres queridos para vivirlo en compañía. Si tu óptica no dispone de suficientes unidades, porque están volando de cara a la fecha tan señalada en Amazon encuentras grandes packs para que todos los miembros de tu familia o grupos de amigos cuenten con las suyas personales.

Las gafas mejor valoradas para disfrutar del eclipse solar

Por supuesto, las gafas que te presentamos se encuentran en la lista de fabricantes que cuentan con la aprobación de la Unión Europea y el resto de condiciones. No solo son un elegante modelo en negro mate, que te pondrías para ir a la calle de normal, sino que te garantizan la mayor protección frente al eclipse solar.

La montura con este plástico ultraresistente te ofrece una protección mas envolvente y estable.

Son las mejor valoradas de Amazon, con una espectacular nota sobresaliente de 4,8 estrellas sobre 5 y más de 300 compras solo en el último mes. Los usuarios que ya las tienen en casa confirman que son extremadamente cómodas y que les transmite una sensación de confianza sin igual.

Sobre todo te compensa este pack de seis, con el que la unidad te sale por menos de 8 euros, difícil de creer con esta gran calidad. Una opción muy recomendada para disfrutar de este evento en familia o con amigos y que solo os preocupes de pasarlo como nunca.

Este es el pack de gafas más vendido para el eclipse

En caso de que busques una opción más económica, este pack es el más vendido en Amazon en el último mes. Con más de 700 compras, arrasan, entre otros motivos, por los packs tan grandes que ofertan. Sobre todo es popular el de 12 unidades, perfecto para grupos grandes o familias numerosas, pero es que te dan la opción de comprar 25 e incluso 50 a la vez, no hay posibilidad de que alguien se quede sin las suyas.

Cumplen con todos los requisitos para estar homologadas en la Unión Europea, están equipadas con lentes premium para bloquear el 100% de los rayos ultravioleta (UV) e infrarrojos (IR) perjudiciales, y el 99,99% de la luz visible intensa.

Su estructura cuenta con unas patillas ajustables, para que cada uno encuentre la forma de adaptarlas a su rostro. Su tamaño es apto tanto para adultos como para niños. Los más pequeños seguro que disfrutan del diseño de planetas tan bonito que rodea a este par.

Además, un dato muy curioso que te puede interesar, sobre todo si quieres grabar el eclipse, es que si las cortas y colocas la lente sobre la cámara, tu móvil también estará protegido. No sufrirá daños y tu tendrás unas fotografías para el recuerdo.

El pack que te regala la lente para proteger tu móvil también

Otra opción económica y con la que tendrás hasta 10 unidades en un solo pedido es este par con diseño de Europa. Por supuesto, cumplen con todo los requisitos para disfrutar del eclipse, están especialmente diseñadas para este evento y tienen una protección total frente a los rayos del sol.

Se diferencian del resto que te llegarán con un innovador filtro que puedes pegar para la lente de tu móvil, sin tener que recortar uno de los modelos como en el anterior. Simplemente, tienes que asegurarte que lo colocas justo en la zona de la cámara y el resto será tener unas imágenes espectaculares que muy pocos pueden conservar, con tu teléfono en perfecto estado. Es la opción que más te interesa si eres un apasionado de la fotografía o de las redes sociales.

Al tener un pack de 10 unidades, también es un modelo muy interesante para verlo en grupo y que los recuerdos que vais a crear sean todavía más especiales. En este caso, la unidad te sale por menos de un euro.

Las patillas de la montura también son ajustables, para que te sientas cómodo en todo momento y se adapten a la forma de tu rostro.

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