Amazon sorprende con una nueva oleada de ofertas antes de agosto: estos son los mejores chollos del día

Agosto está a la vuelta de la esquina y Amazon ya ha activado una nueva oleada de ofertas con descuentos que llegan en el mejor momento. Tanto si estás preparando las vacaciones como si quieres aprovechar las últimas semanas del verano, todavía es posible encontrar auténticos chollos antes de que los precios vuelvan a subir.

Entre las rebajas que siguen disponibles destacan algunos de los productos más buscados de la temporada. Desde bañadores a precio de liquidación hasta las populares sandalias Skechers diseñadas para caminar con total comodidad, incluso si tienes juanetes, sin olvidar otros imprescindibles para disfrutar del verano gastando mucho menos.

En ESNCIAL hemos reunido las mejores ofertas de Amazon que siguen activas para que no tengas que buscarlas una a una. Una selección con descuentos que merece la pena aprovechar antes de que se agote el stock o finalice la promoción.

Estas son las mejores ofertas del día: artículos con más de un 70 % descuento

Con más de 11.000 valoraciones, el pack de mascarillas faciales de gel con colágeno rosa

Es uno de los grandes productos virales en redes. El favorito de las influencers en TikTok e Instagram, y no es para menos. Pensado para todo tipo de rostros, este pack de mascarillas de colágeno de medicube te proporcionará, tras su uso, un extra de hidratación y luminosidad en su rutina de cuidado facial. Además, con este rebaja, cada mascarilla cuesta menos de tres euros.

Su secreto de éxito recae en su formulación: está enriquecida con ADN de salmón y colágeno de bajo peso molecular. Ingredientes que ayudan a dejar la piel más suave, jugosa y con un acabado tipo glass skin. Además, su diseño en gel se adapta cómodamente al rostro. Incluso durante un uso prolongado, proporcionando una agradable sensación de confort sin irritar la piel.

Por menos de 30 euros, el polo de manga corta de Calvin Klein

El polo de manga corta Calvin Klein es una apuesta segura para quienes buscan una prenda versátil, cómoda y de calidad. Confeccionado en algodón 100 % piqué, ofrece un tacto suave, una gran transpirabilidad y un ajuste cómodo para el día a día.

Su diseño minimalista y atemporal combina fácilmente con todo tipo de looks, desde los más informales hasta los más arreglados. Además, con un precio muy rebajado respecto al recomendado, es una excelente oportunidad para hacerse con una prenda de una marca reconocida a nivel mundial.

Por menos de 65 euros, el ventilador de techo retráctil Wonderlamp

El ventilador de techo retráctil Wonderlamp es una de las soluciones más completas para combatir el calor sin renunciar al diseño y ahora destaca aún más gracias a su rebaja. Su motor DC de bajo consumo funciona desde solo 28 dB, ofreciendo una ventilación eficiente y muy silenciosa, ideal para dormitorios.

Además de sus 7 velocidades, incorpora modo noche, función verano/invierno y temporizador para un uso más cómodo durante todo el año. También integra iluminación LED regulable de hasta 5.040 lúmenes con diferentes tonalidades de luz. Una opción versátil que combina ventilación, iluminación y confort en un solo dispositivo.

Con más de 2.000 valoraciones sobresalientes, 88 cápsulas de lavadora de Ariel Pods

Si te encuentras en la búsqueda de detergente par ala lavadora, te encantará saber que las cápsulas de Ariel es una opción perfecta para ello. En concreto, esta oferta destaca porque cuenta con un 31% de descuento, de ahí a que estas cápsulas sean propicias para eliminar manchas y olores en un solo lavado.

Asimismo, su fórmula combina cinco acciones en una sola cápsula (limpieza, quitamanchas, brillo, frescor y cuidado de los tejidos) consiguiendo que tu colada luzca limpísima. Además, destacar que con esta compra tendrás un mínimo de 88 lavados.

Rozando las 30.000 valoraciones sobresalientes, las almohadillas faciales para minimizar los poros abiertos

¿Puntos abiertos? ¿Piel seca? Entonces, no pierdas la oportunidad de hacerte con estas almohadillas exfoliantes que están diseñadas especificamente para limpiar los poros. Por unos 12 euros, puedes hacerte con este producto que los usuarios señalan como: una excelente opción para mejorar el aspecto de la piel de forma sencilla y eficaz.

Su diseño de doble cara permite exfoliar suavemente y calmar la piel en un solo gesto, mientras que su fórmula con ingredientes botánicos como el BHA natural y el AHA ayuda a reducir puntos negros y controlar el exceso de sebo. Además, han sido clínicamente testadas como de baja irritación, por lo que son aptas para todo tipo de pieles y se adaptan fácilmente a cualquier rutina de cuidado facial.

De 120 a 86 euros: las gafas unisex de adidas más recomendada por los runners

Estas gafas de sol son una gran elección para quienes buscan comodidad, protección y rendimiento durante sus entrenamientos al aire libre. Su sistema de ventilación ayuda a evitar que las lentes se empañen durante el ejercicio, mientras que las almohadillas ajustables garantizan un ajuste cómodo y seguro incluso tras varias horas de uso.

Además, ofrecen protección UV 400 y cuentan con lentes resistentes a los arañazos, lo que las convierte en una opción duradera y práctica. Su diseño deportivo y versátil permite utilizarlas tanto para hacer deporte como en el día a día.

Con casi un 50 % de descuento: el polo de Helly Hansen alcanza su precio mínimo histórico

Con más de 3.000 valoraciones positivas, este polo de Helly Hansen se posiciona como una excelente opción de compra. Sobre todo, si te encuentras en la búsqueda de un buen polo. Es una prenda cómoda, ligero y versátil apta para el verano. En concreto, está confeccionado con un tejido técnico de secado rápido y gran transpirabilidad, que ofrece un excelente rendimiento tanto en actividades al aire libre como en el uso diario.

Además, incorpora protección solar UPF 50+, lo que lo convierte en un gran aliado para los días más soleados. Su cuidada confección, unida a su atractivo descuento respecto al precio recomendado, hacen de este polo una compra muy interesante por su relación calidad-precio.

Por menos de 20 euros: la crema antiage de uso diario que roza las 10.000 valoraciones

Fórmulado con ácido hialurónico y niacinamida, esta crema con acción antiedad y fotocorrector está recomendada para el uso diario.

Con su aplicación, consigues prevenir y corregir los signos de edad. Esto se debe a que la piel se vuelve más elástica e hidratada. Con ello, conseguirás una piel con menos arrugas, manchas y líneas de expresión

Por 39 euros (antes 80) las Skechers MAX Cushioning Endeavour que más recomiendan los runners

Son unas zapatillas que prometen rendir igual de bien en una sesión de running que en un entrenamiento de fuerza. Y sí, ahora además pueden encontrarse con una rebaja especialmente interesante.

Si hay algo que explica el éxito de estas zapatillas Skechers es su tecnología Max Cushioning, diseñada para ofrecer una amortiguación mucho más cómoda y suave en cada pisada. Traducido a la práctica: menor sensación de impacto al caminar o correr y una pisada mucho más confortable incluso después de varias horas de uso.

Rozando ya stock, olvídate de la caída capilar con este sérum capilar de Kérastase

El sérum que con su rápida aplicación te hará olvidar lo que es la caída del cabello y que, al mismo tiempo, te ayudará a fortalecer y evitar las puntas rotas. Un verdadero todo en uno.

Y es que este producto es capaz de activar desde la raíz hasta las puntas el cabello, estimulando su crecimiento y, sobre todo, fortaleciéndolo gracias a la circulación de nutrientes que ofrece.

Amazon rebaja la aspiradora vertical Rowenta X-Pert 7.60 por menos de 150 euros

La Rowenta X-Pert 7.60 se ha convertido en una de las aspiradoras sin cable más buscadas y ahora destaca aún más por su rebaja. Con motor de 140 W, ofrece una potencia real para eliminar polvo y suciedad en todo tipo de superficies, del suelo al techo. Su punto fuerte es el diseño ultraligero (solo 1,2 kg en mano), que facilita la limpieza sin esfuerzo.

Con hasta 45 minutos de autonomía, cabezal LED para ver la suciedad oculta y accesorios para sofá y coche, es una opción muy completa para el hogar. Potencia, comodidad y ahora, mejor precio: una oportunidad clara de compra en oferta.

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