El bañador menstrual que arrasa en Amazon por lo bien que sienta y lo barato que es

Las bragas menstruales se han convertido en una de las alternativas favoritas de aquellas personas que no desean usar ni tampones ni compresas en su día a día con el periodo. Un invento novedoso que también puedes usar con un bañador. Efectivamente, estamos hablando de un bañador menstrual.

Al igual que la ropa interior, un bañador menstrual está equipado de tres capas: una transpirable, otra absorbente y, por último, una impermeable.

Así, pueden mojarse y permiten bañarse sin tampón ni preocupación por la sangre. Ideal para las que quieren que nada les pare este verano.

De momento, es más fácil encontrarlo como traje de baño complejo, aunque desde Shopping te traemos todas las opciones.

Bañador menstrual negro: clásico y seguro

La marca Sorio es una de las más elegidas en Amazon para hacerte con un bañador menstrual que te acompañe a la playa o piscina con estilo y comodidad.

Se trata de un modelo en color negro con unos bonitos tirantes y, por supuesto, unas capas de absorción que pueden sustituir hasta a tres tampones.

Protección de hasta ocho horas que se puede conseguir en un modelo un poco más deportivo, con amplios tirantes.

Braga menstrual de baño para combinar con todo

La misma marca da la oportunidad de conseguir bragas negras, de tiro alto, que combinarán con cualquier sujetador de bikini que desees.

Este bañador menstrual tiene una absorción considerada moderada, pero que también sustituye por tres tampones convencionales.

Otra opción de la marca Elityzen, es de talle bajo y viene con un delicado estampado de lunares.

No obstante, esta marca solo tiene opciones de la talla S, M y L.

Pack de bragas menstruales por 20 euros

Y, si aún no has probado las bragas menstruales convencionales o necesitas renovar, en Amazon hay un pack de tres bragas por solo 19,99 euros.

Disponibles de la talla XS a la XL, están pensados para flujo muy abundante y cubren toda la zona trasera.

Con un tejido suave, las usuarias las usan para dormir o para salir a la calle.

Y, al igual que los bañadores, se limpian fácilmente en la lavadora.

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