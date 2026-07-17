Por solo 0,99 euros puedes ver la final del Mundial en DAZN y conseguir un mes de fútbol gratis

El Mundial 2026, el torneo más grande de la historia del fútbol, ya ha comenzado. Durante más de un mes, las mejores selecciones pelearán por levantar la Copa del Mundo en un campeonato histórico que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Y si hay una pregunta que se repite entre los aficionados es: dónde ver todo el Mundial 2026 en directo y sin gastar de más.

La respuesta es DAZN, que ofrece los 104 encuentros del torneo, desde la fase de grupos que da el pistoletazo de salida el próximo 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica hasta la gran final del 19 de julio. Si no quieres perderte nada y disfrutar desde la primera jornada de todos los partidos, suscríbete en menos de un minuto en DAZN.

España- Argentina: hora y dónde ver el partido de la final del Mundial 2026

España- Argentina hora y dónde ver el partido de la final del Mundial 2026 / Cortesía DAZN

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España afronta este domingo (21:00 horas) la gran final del Mundial 2026 frente a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La selección de Luis de la Fuente buscará conquistar su segunda estrella tras superar con autoridad a Francia en semifinales, mientras que la vigente campeona del mundo selló su billete a la final después de imponerse a Inglaterra.

Podrás disfrutar del encuentro en DAZN, junto al duelo por el tercer y cuarto puesto entre Francia e Inglaterra. Todo ello, a su precio mínimo histórico.

Por 0,99 euros DAZN te permite ver los dos últimos partidos del Mundial 2026 y disfrutar de un mes gratis en su Plan de fútbol

Dónde ver el Mundial 2026: así puedes disfrutar de los 104 partidos totalmente gratis / DAZN

Como ya adelantamos, con el Mundial 2026 llegando a su desenlace, DAZN ha querido lanzar una promoción difícil de dejar pasar. A falta de solo dos partidos para poner el broche al torneo (el Francia-Inglaterra por el tercer y cuarto puesto y, sobre todo, la gran final entre España y Argentina), la plataforma ofrece el FIFA World Cup 2026 Pass por solo 0,99 euros.

Una oportunidad para disfrutar en directo de los dos últimos encuentros del campeonato y, además, llevarse un mes de DAZN Fútbol de regalo para canjear al inicio de la próxima temporada de LaLiga.

Francia e Inglaterra buscan cerrar el Mundial el bronce

Francia e Inglaterra buscan cerrar el Mundial el bronce / Cortesía DAZN

El Mundial 2026 todavía guarda un último duelo antes de la gran final. Francia e Inglaterra se medirán este sábado en el partido por el tercer y cuarto puesto, un encuentro que decidirá quién acaba subiendo al último escalón del podio. Los franceses llegan tras caer ante España en semifinales, mientras que los ingleses hicieron lo propio frente a Argentina, y ambos buscarán despedirse del torneo con una victoria. El choque se disputará a las 23:00 horas (horario peninsular español) en el Hard Rock Stadium de Miami.

Disfruta del Mundial 2026 gratis gracias a la nueva propuesta de DAZN

Disfruta del Mundial 2026 gratis gracias a la nueva propuesta de DAZN / Freepik

La nueva propuesta de DAZN está pensada para quienes quieren tener todo el deporte en un mismo sitio y ahorrar frente a otras opciones. La plataforma reunirá el Mundial 2026 y las principales ligas europeas en un mismo lugar, permitiendo disfrutar de cientos de partidos sin necesidad de cambiar de servidor. ¿Qué vas a poder disfrutar gracias a esta nueva propuesta? Te lo contamos para que no seas el último en enterarte.

LaLiga: 5 partidos en 35 de las 38 jornadas y el partido en abierto de todas las jornadas

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NBA: 180 partidos de la liga regular + All-Star Weekend + Playoffs + Finales de Conferencia (una en directo y otra a la carta) + Final NBA a la carta

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Liga Endesa, Copa del Rey y Supercopa Endesa NFL: 5 partidos semanales, los playoffs, la Super Bowl y Game Time. Todo en español. También RedZone en inglés

Además de emitir todas estas competiciones también lo hará con los 104 partidos del Mundial, y todo ello con una propuesta en la que su punto fuerte es el precio. DAZN quiere ponérselo fácil a los aficionados con diferentes opciones de suscripción adaptadas a cada usuario. Por un lado, por solo 4, 99 euros al mes podrán disfrutar de todo el deporte, y para quienes buscan la opción más completa, DAZN ofrece el plan anual de 109,99 euros que incluye, además, el Mundial 2026 sin coste adicional. Una oferta pensada para quienes quieren tener todo el deporte en un solo lugar.

Pero la experiencia va mucho más allá de los partidos. DAZN apuesta por retransmisiones en directo y bajo demanda, programas previos, análisis diarios, entrevistas y nuevas funciones pensadas para disfrutar del fútbol de una forma diferente. Además del Mundial, la suscripción permite acceder al resto de competiciones deportivas durante toda la temporada.

Cómo ver y cuándo son los partidos de España en el Mundial 2026

Mikel Merino, el jugador que ha dado la victoria a la Selección de España para clasificarse para cuartos de final en el Mundial 2026. / Jose Breton / AFP7

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Después de conocer la lista de los 26 futbolistas que defenderán la camiseta de la selección española en el Mundial 2026 la pregunta es: ¿Cuándo juega España y dónde se puede ver?

Al conjunto de Luis De La Fuente le tocó disputar la primera fase el 15, 21 y 28 de junio, fechas en las que se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, respectivamente.

En los dieciseisavos de final, España firmó una actuación muy sólida al imponerse por 3-0 a Austria en el estadio de Los Ángeles. Un doblete de Mikel Oyarzabal y otro tanto de Pedro Porro certificaron una victoria incontestable que confirmó el gran momento del equipo de Luis de la Fuente.

Ahora llega un nuevo reto para la selección española. Tras imponerse a Portugal en un intenso duelo de octavos gracias a un gol agónico de Mikel Merino en el tiempo añadido, España dejó atrás el recuerdo de la final de la UEFA Nations League 2025, en la que cayó ante los portugueses en la tanda de penaltis tras el 2-2. La revancha ya tiene dueño y La Roja pasó en cuartos de final.

Su siguiente escollo fue Bélgica. Un duelo de máxima tensión que la Roja resolvió de la misma forma que ya empieza a ser costumbre: con Mikel Merino como héroe. Cuando el partido agonizaba, el navarro apareció en el minuto 88 para firmar el gol que desató la locura y selló el billete de España para las semifinales del Mundial.

El último paso fue Francia, un rival de máxima exigencia al que España también logró superar para meterse en la gran final del Mundial. La selección de Luis de la Fuente firmó una actuación muy seria para dejar en el camino a los galos y citarse con Argentina en el partido por el título. Después de un recorrido impecable, La Roja está a solo un paso de volver a hacer historia y conquistar el Mundial.

Si no quieres perderte ningún partido de España ni el resto de encuentros del Mundial 2026, DAZN ofrece la cobertura completa del torneo. La plataforma permite seguir toda la competición por 4,99 euros al mes, mientras que quienes opten por el nuevo plan anual tendrán el Mundial incluido en su suscripción.

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