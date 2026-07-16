Las mejores ofertas del día (16 de julio): rebajas por tiempo limitado en Ariel, Kérastase, Hawkers y más

Continúa julio y, con él, las ganas irrefrenables de disfrutar de unas merecidas vacaciones o, al menos, de encontrar un respiro frente a las altas temperaturas. Mientras muchos cuentan los días para hacer las maletas, nosotros hemos encontrado la mejor forma de sobrellevar esta ola de calor. O, mejor dicho, ella nos ha encontrado a nosotros.

Y es que Amazon vuelve a la carga con una nueva selección de ofertas que reúne algunos de los productos más buscados del momento. Desde ventiladores para refrescar cualquier estancia hasta bañadores y otros imprescindibles del verano, la plataforma pone sobre la mesa descuentos que convierten más de un artículo en un auténtico chollo. Una oportunidad perfecta para equiparse de cara a la temporada estival y, de paso, olvidar que el Prime Day ya ha quedado atrás.

Para agilizarte la adquisición de las mejores ofertas, desde ESNCIAL hemos reunido las mejores oportunidades del día para que no se te escape ninguna. ¡No dejes escapar ninguna!

Las mejores ofertas del día: los grandes descuentos que no querrás dejar escapar

Con casi 300 euros de descuento: el robot aspirador con base y cepillo antienredos de roborock

Estás ante una de las grandes ofertas del día en Amazon: el robot aspirador con base de roborock. El porqué recae en que cuenta con una de las potencias más altas del mercado; es capaz de atrapar desde pelos hasta suciedad incrustada, pasando por los residuos que han caído en las alfombras profundas. Todo ello, con una rápida pasada.

Asimismo, su sistema antienredos te permitirá olvidarte de limpiar los cepillos que posee, y su base de autolavado está diseñada para limpiar la mopa después de cada uso. ¿Otro de sus grandes puntos a favor? Al contar con una doble mopa giratoria, es capaz de frotar las manchas para eliminarlas. Eso es, con esta sensacional oferta te olvidarás de barrer y de fregar con solo pulsar un botón.

A su precio mínimo: la gorra unisex de Helly Hansen más versátil para el verano

Cuando el sol aprieta, contar con una buena gorra marca la diferencia. Y esta de Helly Hansen se ha convertido en una de las más populares de la firma gracias a su diseño versátil y cómodo.

Fabricada en algodón 100 %, incorpora el icónico logo bordado de la marca y un cierre ajustable que permite adaptarla fácilmente a cualquier tamaño. Y sí, está disponible en varias tonalidades.

Por 25 euros, el pack de 105 cápsulas de Ariel Pods

Imagen del producto MOVISTAR disponible en Amazon.

39,99 € 25 € en Amazon Enlace a la oferta de detergente en Amazon.

Con más de 3000 valoraciones sobresalientes que enfatizan que se trata de una maravillosa compra, podemos encontrar estas cápsulas para lavavajillas, que destacan por su capacidad para eliminar las manchas cotidianas y los malos olores en un solo lavado, ayudan a preservar los tejidos por más tiempo y dejan un olor fresco que perdura varios días.

No más dolores de cuello: rebajada la almohada cervical para cuello y hombros

Si te levantas cada mañana con dolor de cuello o de hombros, esta oferta puede interesarte. Por tiempo limitado, puedes conseguir esta almohada cervical, diseñada para favorecer una postura correcta durante el descanso y ayudar a aliviar las molestias y las contracturas.

Está fabricada con espuma viscoelástica, un material que distribuye la presión de forma uniforme y recupera lentamente su forma original, adaptándose al contorno del cuello y la cabeza para ofrecer un mayor confort.

Además, su diseño permite dormir tanto de lado como boca arriba sin renunciar a una correcta alineación cervical. Y lo mejor de todo: ahora puedes hacerte con ella por unos 26 euros.

De 70 a 32 euros: estas zapatillas de Tommy Hilfiger se posicionan como uno de los grandes chollos del día

Es una de las ofertas estrella del día, y no es para menos. Estas zapatillas de Tommy Hilfiger destacan por combinar diseño, comodidad y versatilidad en un solo modelo.

Su cierre de cordones permite un ajuste totalmente personalizado para disfrutar de una pisada cómoda y segura en cualquier momento.

Ya sea para hacer deporte, salir a caminar o completar un look casual, son una apuesta segura. Si buscabas unas zapatillas funcionales sin renunciar al estilo, esta promoción es una oportunidad que merece la pena aprovechar.

Con un 30 % de descuento: el juego de tres sartenes antiadherentes de Tefal

¿Buscas renovar sartenes? Entonces, atrévete con este juego de antiadherentes que, más allá de ser de lo más funcionales para cocinar, resultan muy sencillas de limpiar.

Ahora bien, entre sus muchas cualidades que instan a que sea una compra de 10, destacan tres en especial: cuenta con un indicador Thermo-Spot (avisa cuando la sartén alcanza la temperatura ideal para cocinar), revestimiento antiadherente con titanio (cuenta con una superficie duradera donde nada se pega) y, por último, está fabricada en acero inoxidable con base reforzada, que distribuye el calor de manera uniforme.

Con casi un 50 % de descuento: el pack de dos polos de hombre de Danish Endurance que nunca falla

Imagen de un producto de MOVISTAR.

56,95 € 29,95 € en Amazon Botón de compra para una camiseta de algodón orgánico en Amazon.

Con un diseño holgado y confeccionado en algodón orgánico suave y transpirable, lo que favorece que sea una perfecta opción para verano, este polo de hombre, disponible en varios colores, es una opción perfecta para el día a día veraniego.

Entre sus puntos fuertes, recae en que no se arruga, combina fácilmente con cualquier prenda y es muy versátil. Asimismo, gracias a la oferta que encontramos hoy en Amazon, puedes hacerte con dos polos por el precio de uno.

Con un 30 % de descuento, Champú Fortificante Anticaída Kérastase Genesis para presumir de melena

El champú Bain Hydra-Fortifiant de Kérastase Genesis está diseñado para fortalecer el cabello y ayudar a reducir la caída provocada por la rotura. Su fórmula limpia en profundidad el cuero cabelludo y elimina las impurezas acumuladas, dejando una sensación de frescor y ligereza desde la raíz. Enriquecido con raíz de jengibre y células nativas de Edelweiss, ayuda a mantener el cabello más resistente, suave y con un aspecto saludable.

Una opción ideal para quienes buscan reforzar el cabello fino, normal o mixto sin renunciar a una limpieza eficaz y delicada.

Rebajado 60 euros, el ventilador de techo con luz de Mellerwere

Imagen del producto MOVISTAR.

149,99 € 99,99 € en Amazon Enlace a un ventilador Mellerware en Amazon con descuento.

“Da bastante aire y es muy silencioso”, “El ventilador está muy bien”, “Con sus modos verano e invierno lo usamos todo el año”, "No hace nada de ruido" son algunas de las valoraciones más repetidas.

Con un motor supersilencioso y que consume poco, este ventilador de techo con luz regulable dispone de seis velocidades ajustables y aspas retráctiles que se integran discretamente.

Yves Saint Laurent rebaja su icónica fragancia ‘Libre’

Si te encuentras en la búsqueda de una fragancia veraniega, te encantará saber que el icónico perfume femenino de Yves Saint Laurent está en oferta. Una fragancia floral que no empalaga y que destaca por ser bastante duradera.

Además, si al realizar tu compra en Yves Saint Laurent introduces el código promocional «YSLSUMMER», podrás llevarte algún que otro regalo extra. ¡Aprovecha la oportunidad!

A mitad de precio: las gafas de sol de Hawkers más todoterreno

Icónicas, versátiles y ahora con más de un 50% de descuento: así son estas Hawkers de montura negro mate y lente esmeralda con efecto espejo.

Las mismas que te protegerán sin perder ni una pizca de estilo. Su diseño ergonómico garantiza que resulte supercómodo llevarlas durante horas. Unisex y con proporciones equilibradas, son ese accesorio que transforma cualquier look, del más básico al más pulido, en cuestión de segundos.

Por 15 euros: la mosquitera magnética para colocar en puertas y ventanas

Di adiós a los mosquitos este verano con la mosquitera magnética Apalus. Su cierre automático con imanes garantiza un sellado completo, evitando la entrada de insectos sin complicaciones. Se instala en minutos, sin herramientas, y permite el paso cómodo de personas y mascotas. Además, su resistencia y durabilidad la han convertido en una de las mejor valoradas por los usuarios.

Con más de 200 euros de rebaja: la cafetera superautomática de Philips que ha enamorado a más de 10.000 usuarios

Esta cafetera automática permite preparar hasta 12 variedades de café y personalizar cada taza con múltiples ajustes de intensidad, aroma y leche.

Su sistema LatteGo crea una espuma suave y cremosa, incluso con bebidas vegetales, y se limpia en apenas unos segundos.

Además, incorpora una pantalla táctil intuitiva, función ExtraShot para un sabor más intenso y perfiles personalizados para que cada miembro de la familia disfrute de su café favorito con solo pulsar un botón.

Con 300 euros de rebaja: una de las grandes ofertas del día, el smartphone de Xiaomi 17

Si te encuentras buscando un móvil que cohesione un magnífico rendimiento, una batería excepcional y, por supuesto, una cámara que te permita hacer fotografías de escándalo…, te encantará saber que el Xiaomi 17 es la opción que reúne todo ello, ¡además de un precio de lo más competitivo!

En estos instantes, y por tiempo limitado, puedes hacerte con él gracias a la cuantiosa rebaja de Amazon.

De 70 a 49 €: los auriculares abiertos de Soundcare que no paran de recomendar los runners

Si buscas unos auriculares para entrenar sin preocuparte de que se caigan, este diseño abierto de Soundcaare es justo lo que necesitas. Según destacan muchos usuarios, “no se mueven” incluso en los entrenamientos más intensos.

Su formato de oído abierto evita la presión, por lo que puedes llevarlos durante horas sin molestias. Además, ofrecen una batería de larga duración y una calidad de sonido muy buena, ideal para disfrutar de tu música mientras haces deporte.

A mitad de precio: las zapatillas deportivas de Pepe Jeans que roza el 60% de descuento

Diseño, comodidad y un precio de lo más competitivo es lo que encontramos al hablar de estas zapatillas de Pepe Jeans.

Su estética clásica en color blanco las convierte en un básico fácil de combinar con cualquier look, mientras que la plantilla acolchada y la suela de poliuretano garantizan un uso cómodo durante todo el día. De ahí que sean perfectas para llevar en cualquier ocasión.

De 75 a 56 euros: la maleta de cabina de Roll Road perfecta para viajes largos

¿Vacaciones a la vista y sin maleta? Entonces, te encantará saber que estás a tiempo de conseguir esta maleta resistente y práctica para tus próximas vacaciones.

Con cuatro ruedas dobles, esta maleta mediana en tono verde destaca por contar con un cierre de combinación en el lateral. Además, sus 72 litros de capacidad te permitirán llevar más equipaje cuando lo necesites.

Asimismo, sus cuatro ruedas dobles multidireccionales garantizan un desplazamiento suave y sin esfuerzo.

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