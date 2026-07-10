Bruno Mars, Aitana y la final del Mundial: dónde comprar las últimas entradas al mejor precio

Se acabó quedarse con las ganas de ir a ese concierto o evento, el portal de StubHub es el responsable de ello.

Haznos caso: si tú también sufriste ese inevitable FOMO al ver cómo las redes sociales se llenaban de vídeos, fotos y reacciones del fenómeno Bad Bunny, mientras una interminable cola virtual te dejaba sin entradas, hay una buena noticia: esa historia no tiene por qué repetirse. (Y, por cierto, si alguna vez una batería agotada te ha jugado una mala pasada en plena espera, una batería portátil puede convertirse en tu mejor aliada para no perder tu sitio en la cola virtual).

Desde los conciertos de Shakira, Aitana o La Oreja de Van Gogh hasta citas deportivas tan señaladas como la final del Mundial, este verano viene cargado de planes para todos los gustos. Y lo mejor es que todavía puedes conseguir entradas para muchos de ellos: en StubHub ya están disponibles algunos de los eventos más buscados del año.

Por qué confiar en StubHub para comprar (o vender) entradas

StubHub es un portal de comprar y vender entradas para tus eventos favoritos de forma segura y sencilla. Con millones de usuarios en todo el mundo, el portal ofrece accesos a conciertos, deportes y espectáculos únicos.

¿Lo más importante? Tendrás garantizado que tus entradas lleguen a tiempo, sean válidas y coincidan con lo anunciado. Si surge algún problema, buscará una solución con entradas iguales o superiores. Y si el evento se cancela, recibirás el reembolso completo.

Asimismo, si finalmente puedes acudir al evento, puedes vender las entradas... tú eliges el precio y puedes cambiarlo cuando quieras. Ahora bien, ¿cuáles son los últimos conciertos o eventos que no quieres dejar escapar de tu radar?

Los conciertos que te recomendamos no perder en tu radar

Desde Bruno Mars, Aitana, Shakira pasando por La Oreja de Van Gogh o The Weeknd, hasta gritar "¡Goool!" contemplando la final del Mundial en primera fila.

Bruno Mars en directo, una oportunidad única para conseguir tus entradas a escasas horas

Bruno Mars durante la gala 68 de los Premios Grammy, en Los Angeles, el pasado 2 de febrero. / CHRIS TORRES / EFE

Más de ocho años lleva Bruno Mars sin actuar en España. La larga espera, unida al éxito de su último álbum, convierte sus conciertos en uno de los acontecimientos musicales más esperados de 2026.

La única oportunidad para verlo en nuestro país será los días 10 y 11 de julio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde apenas quedan entradas.

Quienes ya lo han visto en directo coinciden en que ofrece uno de los mejores espectáculos del panorama internacional. Escuchar éxitos como APT. o Die With a Smile, además de clásicos como Just the Way You Are o The Lazy Song, convierte la experiencia en un recuerdo inolvidable.

Si además te apetece hacer una escapada veraniega,como a Londres con la maleta de cabina más resistente, ligera y recomendada, también puedes conseguir entradas para sus conciertos en el estadio de Wembley, en Londres.

Hazte con entradas para el concierto de Aitana y vive en directo la gira que está arrasando en España

Concierto de Aitana en el Estadi Olimpic de Barcelona / Archivo

Aitana llega con una de las giras más esperadas del año. Madrid, Barcelona, A Coruña y Bilbao son algunas de las paradas de un tour que ya ha conquistado a miles de fans.

Con muchos conciertos con el cartel de "No hay entradas", la artista demuestra una vez más el fenómeno que genera sobre el escenario.

Por segundo año, ‘Superestrella’ ha vuelto a ser la canción del verano y tú puedes escucharla en directo en la ciudad de España que mejor te pille estas vacaciones, además de los grandes temazos de su carrera como Vas a quedarte o Las babys.

Shakira hará historia en Madrid y tú todavía puedes estar allí

Shakira, durante una actuación en Río de Janeiro (Brasil). / Efe / Andre Coelho

Shakira es otra de las grandes artistas internacionales que regresa a España tras varios años de ausencia. Sus seguidores podrán volver a verla en septiembre con una extensa residencia de conciertos en Madrid.

Será una cita muy especial, con un recinto tematizado alrededor de la artista, actividades, merchandising y una amplia oferta gastronómica. Mucho más que un concierto.

Si quieres cantar junto a ella temas como Hips Don't Lie, Las de la Intuición o Waka Waka, todavía estás a tiempo de conseguir entradas.

La Oreja de Van Gogh, el concierto perfecto para compartir entre los más nostálgicos

La cantante del grupo 'La Oreja de Van Gogh', Amaia Montero, durante un concierto en el Movistar Arena de Madrid, el pasado 28 de mayo. / Ricardo Rubio

Hay conciertos que unen generaciones y cuyas canciones todo el mundo conoce. Ese es el caso de La Oreja de Van Gogh, que regresa a los escenarios para repasar tres décadas de trayectoria.

Es una ocasión perfecta para compartir con quién quieras un repertorio lleno de recuerdos.

Todavía puedes conseguir entradas para los conciertos de Donostia, Santander, Valencia o Madrid desde 30 euros. Una magnífica oportunidad para volver a cantar Rosas, La playa, Puedes contar conmigo o Muñeca de trapo.

The Weeknd vuelve a España con un espectáculo único

The Weeknd, en una imagen de archivo / Ashley Landis / AP

Este verano, uno de los artistas con más oyentes mensuales de Spotify recorrerá Europa con una gira que hará parada en Madrid y Barcelona.

The Weeknd actuará los días 28, 29 y 30 de agosto en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid y el 1 de septiembre en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona. Si prefieres aprovechar para viajar, también puedes verlo en ciudades como Londres, Lisboa, Fráncfort o Ámsterdam.

Además de interpretar sus mayores éxitos, ofrecerá un espectáculo visual de gran formato que convierte cada concierto en una experiencia única.

Alejandro Sanz recorre España con los grandes clásicos de su carrera

El cantante Alejandro Sanz durante el concierto ofrecido este sábado en el estadio Metropolitano, en Madrid. / Archivo

Alejandro Sanz posee uno de los repertorios más reconocibles del pop español, con canciones como Corazón partío, La Tortura, Y si fuera ella o El alma al aire.

Este verano podrás disfrutar de sus conciertos en ciudades como Fuengirola o Valencia. Un plan perfecto para compartir con amigos, en pareja o en familia y una oportunidad para ver en directo a uno de los grandes artistas de la música española.

Así puedes conseguir las últimas entradas para la final del Mundial 2026

Mundial 2026: España - Portugal, en imágenes / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

El próximo 19 de julio en MetLife Stadium el Mundial llegará a su fin con el último partido. Ahora bien, el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey) sigue teniendo algunas localidades disponibles para ver a estas dos selecciones enfrentarse.

Por eso mismo, para que no dejes pasar la oportunidad de hacerte con esas localidades limitadas, te recomendamos aprovechar la ocasión.

Si buscas una alternativa algo más económica, también puedes optar por las semifinales, donde la emoción está igualmente garantizada.

Vive el inicio de LaLiga en primera persona

BARCELONA, 27/03/2025.- El delantero del F.C. Barcelona Lamine Yamal lamenta una ocasión durante el partido de LaLiga entre FC Barcelona y CA Osasuna en el Estadio Olímpico de Montjuic, este jueves en Barcelona. EFE/ Alejandro García / Alejandro García / EFE

Si viajar a Estados Unidos para asistir a la final del Mundial no entra en tus planes, siempre puedes disfrutar del comienzo de LaLiga.

Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Espanyol, Málaga, Deportivo... numerosos equipos ofrecen entradas para sus partidos tanto en Primera como en Segunda División.

Además, es posible encontrar localidades por menos de 60 euros, una opción asequible para disfrutar del fútbol mientras descubres otras ciudades de España.

Cuál es la mejor fila para ver un concierto

Aunque pueda parecer que la primera fila es siempre la mejor opción, la respuesta depende de lo que busques.

Si eres un gran fan de artistas como Aitana o Bruno Mars, probablemente quieras situarte lo más cerca posible del escenario. Eso sí, normalmente son las localidades más caras y, en ocasiones, ofrecen una visión parcial del montaje.

Si prefieres disfrutar del espectáculo completo, con buena perspectiva del escenario y una excelente calidad de sonido, las filas comprendidas entre la quinta y la decimoquinta suelen ofrecer el mejor equilibrio entre precio y experiencia.

La pista también es una gran opción si quieres bailar y vivir el concierto muy cerca del artista, aunque tendrás que permanecer de pie y renunciar a parte de la comodidad.

Por último, las últimas filas son la alternativa más económica y permiten contemplar el espectáculo con una visión panorámica del recinto.

Consejos para no quedarte sin las mejores entradas

Una de las claves para conseguir las entradas que buscas es iniciar sesión con antelación en la plataforma de venta. Así evitarás perder tiempo introduciendo tus datos cuando se abra el proceso de compra.

También conviene tener preparado el método de pago para agilizar la operación.

Otra recomendación es consultar previamente el plano del recinto para localizar rápidamente la zona que prefieres. Y si las localidades aparecen agotadas, merece la pena seguir revisando durante unos minutos: muchas entradas vuelven a ponerse a la venta porque algunas compras no llegan a completarse.

Cuál es la mejor página para comprar entradas

Actualmente existen numerosas plataformas para comprar entradas, aunque no todas ofrecen las mismas garantías.

Es recomendable elegir aquellas que verifican la autenticidad de las entradas y proporcionan asistencia al comprador en caso de incidencia.

Ticketmaster y Live Nation venden entradas oficiales y ofrecen todas las garantías, aunque en los eventos de mayor demanda es frecuente que el proceso de compra resulte más complicado por la elevada afluencia de usuarios.

Plataformas como TicketSwap o Rebel Tickets también incorporan sistemas de protección para compradores y vendedores, como la retención del pago hasta que el evento se haya celebrado.

En el caso de StubHub, uno de sus principales puntos fuertes es la amplitud de su catálogo, con una gran oferta de conciertos, competiciones deportivas y espectáculos en todo el mundo.

Además, la plataforma garantiza la validez de las entradas, su entrega antes del evento y el reembolso correspondiente en caso de cancelación, junto con un servicio de atención al cliente durante todo el proceso.

Si lo que deseas es vender tus entradas, podrás fijar el precio que consideres oportuno y modificarlo siempre que lo necesites.

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