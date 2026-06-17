Amazon liquida, hoy, la maquinilla One Blade de Philips a 28 euros (y otras ofertas del día)

Continúa el mes de juno y, junto a él, la llegada de los descuentos más potentes de Amazon antes de la llegada del Amazon Prime. Unos porcentajes que, ya os adelantamos, poco o nada tienen que envidiar a las esperadas ofertas del próximo Prime Day de junio. Y no es para menos: no todos los días aparecen rebajas que superan el 80% y convierten productos muy buscados en auténticos chollos.

Pero ojo, porque estas promociones esconden una ventaja extra frente al Prime Day. Para aprovecharlas, llenar el carrito y hacerte con auténticas gangas (como, por ejemplo, de las Skechers más cómodas, bonitas y versátiles rebajadísimas), no necesitas contar con una suscripción activa de Prime con Amazon.

Para agilizarte la adquisición de las mejores ofertas, desde ESNCIAL hemos reunido las mejores oportunidades del día para que no se te escape ninguna. ¡No dejes escapar ninguna! D

Recuerda: si tienes suscripción a Prime, no solo conseguirás ahorrarte el envío sino que, además, podrás disfrutar de algunas ofertas que solo están disponibles para suscriptores

Del 30 a más del 80 % de descuento: estas son las mejores ofertas del día de Amazon

Rebajada a menos de 30 euros: la maleta de cabina rígida que no te fallará estas vacaciones

Si te encuentras ultimando todo para estas vacaciones de verano, y necesitas con urgencia renovar tu maleta de cabina clásica… te encantará saber que, ahora mismo, en Amazon puedes conseguir este modelo por menos de 30 euros.

Cuenta con interior forrado y distintos organizadores en su interior que te ayudarán a guardar todo tu equipaje de manera práctica y ordenada. Además, es bastante ligera lo que facilita su transporte.

Por menos de 20 euros, hazte con el set de 46 brocas para atornillar Bosch con más de 10.000 valoraciones sobresalientes

No es la primera vez que te decimos que tener un juego de destornilladores en casa resulta algo básico, pero no todos lo tenemos en cuenta.

Por eso mismo este juego que cuenta con 32 puntas, 12 llaves hexagonales y una caja para guardarlo comodamente es una oferta que no querrás dejar escapar.

Amazon rebaja el Fire TV a menos de 24 euros por el Prime Day anticipado

Con más de 1000 unidades vendidas en las últimas horas, este Fire TV se ha convertido en la solución perfecta para quienes quieren disfrutar de sus plataformas de streaming favoritas, pero no cuentan con una televisión de ultima generación.

En concreto, este dispositivo permite acceder fácilmente a contenido en calidad Full HD. Solo necesitas una suscripción activa a tus plataformas favoritas, conectarlo y, ¡voilá! Sin configuraciones complejas ni pasos innecesarios. Además, puedes llevarlo contigo a cualquier lugar para disfrutar donde y cuando desees de tus series o películas favoritas.

Con un 30 % de descuento: el ventilador de techo con mando a distancia

El calor aprieta y este ventilador de techo se presenta como una de las soluciones más completas del momento. Silencioso, fácil de instalar y con mando a distancia, incorpora función verano para refrescar las estancias y modo invierno para redistribuir el aire caliente acumulado en el techo.

Además, cuenta con temporizador y varias velocidades para adaptarse a cualquier necesidad. Y ahora puede ser tuyo con un 30 % de descuento.

Con casi un 30 % de descuento: el pack de 125 cápsulas de lavavajillas de Fairy

Es una de las grandes gangas que están arrasando hoy. Al fin y al cabo, estas cápsulas de limpieza, recomendadas por fabricantes de lavavajillas, eliminan los restos más difíciles y dejan la vajilla limpia y reluciente.

Además, ayudan a restaurar el brillo original de platos y vasos gracias a su tecnología contra la pérdida de brillo.

De 135 a 24 euros: el videotimbre de Blink alcanza su precio mínimo histórico

Aunque el Prime Day de Amazon comienza la semana que viene, ya puedes disfrutar de algunas ofertas anticipadas al gran evento, y este videotimbre de Blink es una de ellas. Con una rebaja histórica de más del 80 %, puedes conseguir esta cámara de seguridad inalámbrica inteligente de Amazon para mantener protegida tu vivienda.

Es muy sencilla de instalar, ya que puedes configurarla en cuestión de minutos desde tu móvil. Además, está diseñada para soportar condiciones climáticas adversas y permite escuchar y hablar de forma bidireccional.

A mitad de precio: hazte con la maquinilla Philips OneBlade 360

“No irrita la piel”, “Recorta la barba rápido” o “Es muy cómoda de usar”, son algunas de las opiniones recogidas entre sus más de 12.000 valoraciones positivas.

Puedes encontrar esta maquinilla resistente al agua con cuchilla 360, capaz de inclinarse en todas las direcciones para mantener un contacto constante con la piel y ofrecer un mayor control. Además, permite recortar y afeitar fácilmente incluso las zonas más difíciles de alcanzar.

Por menos de 12 euros, puedes hacerte con este mantel antimanchas

Entre las ofertas anticipadas del Prime Day encontramos este mantel antimanchas de tacto extrasuave, confeccionado en algodón impermeable. Además, está disponible en distintos tamaños y colores.

A su precio mínimo la gorra unisex de Helly Hansen más versátil para el verano

Cuando el sol aprieta, contar con una buena gorra marca la diferencia. Y esta de Helly Hansen se ha convertido en una de las más populares de la firma gracias a su diseño versátil y cómodo.

Fabricada en algodón 100 %, incorpora el icónico logo bordado de la marca y un cierre ajustable que permite adaptarla fácilmente a cualquier tamaño. Y sí, está disponible en varias tonalidades.

De 1.200 a 329 euros: el robot aspirador con autovaciado que alcanza su mínimo histórico

Más de un 70 % de descuento y un precio que marca mínimos históricos. Este robot aspirador de Lefant con base de autovaciado se convierte en una de las ofertas más agresivas del día.

Aspira, friega y reduce al mínimo las tareas de mantenimiento. El objetivo es claro: olvidarte de limpiar el suelo durante semanas mientras el dispositivo se encarga de todo.

De 160 a 89 euros: la pulsera de actividad Google Fitbit Charge 6 con un 44 % de descuento

Con esta oferta anticipada del Prime Day, podrás hacerte con una pulsera de actividad que te permite monitorizar un mayor número de ejercicios y celebrar tus progresos. Cuenta con más de 40 modos de entrenamiento y ofrece la posibilidad de establecer objetivos personalizados y registrar estadísticas detalladas de tu actividad física.

De 80 a 50 euros: las Skechers MAX Cushioning Endeavour que más recomiendan los runners

Son unas zapatillas que prometen rendir igual de bien en una sesión de running que en un entrenamiento de fuerza. Y sí, ahora además pueden encontrarse con una rebaja especialmente interesante.

Si hay algo que explica el éxito de estas zapatillas Skechers es su tecnología Max Cushioning, diseñada para ofrecer una amortiguación mucho más cómoda y suave en cada pisada. Traducido a la práctica: menor sensación de impacto al caminar o correr y una pisada mucho más confortable incluso después de varias horas de uso.

Por 15 euros: la mosquitera magnética para colocar en puertas y ventanas

Di adiós a los mosquitos este verano con la mosquitera magnética Apalus. Su cierre automático con imanes garantiza un sellado completo, evitando la entrada de insectos sin complicaciones. Se instala en minutos, sin herramientas, y permite el paso cómodo de personas y mascotas. Además, su resistencia y durabilidad la han convertido en una de las mejor valoradas por los usuarios.

Amazon rebaja el escritorio elevable que es todo un fenómeno en redes

El escritorio elevable eléctrico ErGear es una opción barata y práctica para mejorar la postura en el trabajo. Permite subir y bajar la altura entre 72 y 118 cm con un motor silencioso y cuenta con 4 posiciones de memoria para cambiar de postura en segundos. Su tablero de 160x80 cm ofrece espacio de sobra para monitor, portátil y accesorios.

Además, su estructura de acero soporta hasta 80 kg y está probada para 50.000 ciclos, así que aguanta el uso diario sin problema. Un escritorio sencillo, estable y pensado para teletrabajo sin gastar mucho.

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