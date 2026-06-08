Banca March vuelve a poner los depósitos a plazo fijo en el mapa: rentabilidad del 2,50% TAE a 12 meses

Los últimos datos del Banco de España, a cierre del mes de abril, reflejan que las familias aumentaron sus ahorros en 51.200 millones de euros en el último año y actualmente mantienen 1,102 billones de euros en depósitos bancarios. Es decir, que las familias españolas siguen aumentando sus ahorros, con un crecimiento interanual cercano al 5%, en un contexto de incertidumbre internacional.

El perfil de ahorrador conservador y prudente ha ganado peso en los últimos años, al mismo tiempo que los tipos de interés han entrado en una fase de normalización. Y este cambio ha hecho que algunas opciones de inversión a corto plazo pierdan atractivo y vuelvan a tener sentido los productos más estables y previsibles, como los depósitos a plazo fijo. En concreto, el Depósito Flexible Avantio a 12 meses de Banca March ha aumentado su rentabilidad al 2,5% TAE (2,50% TIN) solo si lo contratas antes del 30 de junio de 2026.

¿Qué valoran los ahorradores que no quieren asumir riesgos?

La inflación, el ajuste de los tipos y el contexto internacional han propiciado un cambio de mentalidad en los ahorradores que, además de seguridad, buscan prever lo que va a ocurrir con su dinero a medio y largo plazo. Es decir, tener claro cuál va a ser la rentabilidad y la duración del producto financiero sin depender de los movimientos del mercado a corto plazo.

Por eso, el depósito a plazo fijo de Banca March tiene sentido frente a otras opciones en las que la rentabilidad varía o depende de otras condiciones externas. En este caso, la rentabilidad del 2,50% TAE es fija y está garantizada desde la fecha de contratación hasta el vencimiento, aunque en esos 12 meses bajen los tipos de interés.

Cómo funciona el depósito a 12 meses de Banca March

Cómo funciona el depósito a 12 meses de Banca March / Cortesía

Dentro de las opciones de depósito bancario a 12 meses que existen, el depósito Avantio de Banca March resulta interesante por la rentabilidad fija al 2,50% TAE (2,50% TIN), a pesar de que la rentabilidad media del sector no supera el 2%. Es uno de los mejores depósitos de España, pues las condiciones se mantienen durante los 12 meses de contrato.

Puedes abrir el depósito con un importe mínimo de 30.000€ y un máximo de 300.000€, y los intereses se abonan a fecha de vencimiento. Para hacerte una idea:

Si tienes 30.000€ en tu depósito a plazo fijo de Banca March, en un año habrás generado 750€ brutos .

. Con 100.000€, generarás 2.500€ .

. Y con el importe máximo, 300.000€, los beneficios serán de 7.500€ brutos.

Si buscas rentabilidad garantizada en 2026 durante 12 meses sin depender de los mercados ni de los cambios de última hora, este depósito de Banca March es un acierto. Eso sí, es una oferta disponible para nuevos clientes solo hasta el 30 de junio de 2026.

Rentabiliza tus ahorros con el depósito flexible de Banca March

¿Y si necesitas recuperar tu dinero antes de tiempo?

La pregunta más habitual (y lógica) en un depósito a plazo fijo. En un año pueden surgir muchos imprevistos, así que en el caso del depósito Avantio de Banca Marc, existe la opción de cancelar el producto de forma anticipada en cualquier momento. No estás obligado a mantener el dinero inmovilizado durante 12 meses si cambian tus circunstancias.

Si cancelas antes de la fecha de vencimiento, recuperarás el capital íntegro y obtendrás una rentabilidad del 1,51% TAE por el tiempo que hayas tenido abierto el depósito. Y ese es otro motivo por el que deberías contratarlo: Banca March convierte un producto rígido en una opción flexible.

BancaMarch es el banco más solvente de España

BancaMarch es el banco más solvente de España / Cortesía

Tan importante es el tipo de interés y la rentabilidad garantizada para 2026 como saber quién está detrás del depósito a plazo fijo. Banca March es el banco más solvente de España, con un ratio de solvencia CET 1 del 26,32%, a cierre de 2025, frente a una media del sector del 13,09%. Además, tienen el ratio de morosidad más bajo del sistema financiero español.

A esto, le sumamos una trayectoria de más de 100 años en el sector de la banca, una valoración de 8,74 puntos sobre 10 en satisfacción de clientes, según STIGA, y la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 100.000€ por titular. No son los primeros datos en los que te vas a fijar, pero sí que ponen en valor que la rentabilidad no va a ninguna parte sin una entidad sólida y solvente detrás.

El depósito Avantia a plazo fijo de Banca March tal vez no es para todos los perfiles ni compite contra productos más agresivos, pero sí que es una opción a tener en cuenta si estás buscando un depósito al 2,50% TAE y saber desde el principio qué va a pasar con tu dinero. Y con la tranquilidad de poder recuperarlo antes de tiempo si cambian tus planes o surgen necesidades diferentes. ¡Contrátalo este mes de junio!