De 1300 a 329 euros: Amazon liquida este robot aspirador de Lefant en una de sus mejores ofertas del día

Segunda semana de junio y, con ella, el desembarco de los descuentos más potentes de Amazon. Unos porcentajes que, visto lo visto, poco o nada tienen que envidiar a las esperadas ofertas del próximo Prime Day de junio. Y no es para menos: no todos los días aparecen rebajas que superan el 70% y convierten productos muy buscados en auténticos chollos.

Pero ojo, porque estas promociones esconden una ventaja extra frente al Prime Day. Para aprovecharlas, llenar el carrito y hacerte con auténticas gangas (como, por ejemplo, de las Skechers más cómodas, bonitas y versátiles rebajadísimas), no necesitas contar con una suscripción activa de Prime con Amazon.

Para agilizarte la adquisición de las mejores ofertas, desde ESNCIAL hemos reunido las mejores oportunidades del día para que no se te escape ninguna. ¡No dejes escapar ninguna!

Recuerda: si tienes suscripción a Prime, no solo conseguirás ahorrarte el envío sino que, además, podrás disfrutar de algunas ofertas que solo están disponibles para suscriptores

Las mejores ofertas del día de Amazon

Huawei rebaja a 49 euros (antes 100) sus auriculares con cancelación de ruido

Si te encuentras en la búsqueda de unos auriculares inalámbricos cómodos que cuenten con una cancelación de ruido óptima e, incluso, que dispongan de un modo para traducir en tiempo real, estos auriculares de soundcare rebajadísimos están rozando ya stock.

En cuanto a su autonomía, destacar que son solo 10 minutos de carga tendrás unas tres horas y media de reproducción sin pausa.

Amazon liquida cada cápsula de Ariel Pods a su precio mínimo

¿Hay alguien que no haya oído hablar de estas cápsulas de Ariel? Lo suponíamos, y es que este producto es idóneo si buscas eliminar manchas y malos olores con un solo lavado o, simplemente, conseguir que la colada luzca impecable.

¿Su gran punto a favor? Más allá de ser una opción perfecta para dejar la ropa perfectamente limpia —incluso en ciclos fríos—, es apta para todo tipo de tejidos. Es decir, con ellas se acabó tener que revisar las etiquetas para saber a qué temperatura o con qué cuidados lavar cada prenda.

Con un 30 % de descuento: el ventilador de techo con mando a distancia

El calor aprieta y este ventilador de techo se presenta como una de las soluciones más completas del momento. Silencioso, fácil de instalar y con mando a distancia, incorpora función verano para refrescar las estancias y modo invierno para redistribuir el aire caliente acumulado en el techo.

Además, cuenta con temporizador y varias velocidades para adaptarse a cualquier necesidad. Y ahora puede ser tuyo con un 30 % de descuento.

Rebajada a 17 euros: la gorra unisex de Helly Hansen más versátil para el verano

Cuando el sol aprieta, contar con una buena gorra marca la diferencia. Y esta de Helly Hansen se ha convertido en una de las más populares de la firma gracias a su diseño versátil y cómodo.

Fabricada en algodón 100 %, incorpora el icónico logo bordado de la marca y un cierre ajustable que permite adaptarla fácilmente a cualquier tamaño. Y sí, está disponible en varias tonalidades.

Por menos de 25 euros, el aparato contra picaduras de insectos de Beurer

Si con la subida de temperaturas, los mosquitos ya empiezan a hacer de las suyas... este dispositivo puede convertirse en tu mejor aliado. Ya te lo adelantamos.

En concreto, este dispositivo alivia el picor de las picaduras mediante calor controlado, sin necesidad de utilizar cremas o productos químicos. Para ello, tan solo tienes que aplicarlo en la zona y, en cuestión de segundos, te ofrecerá un alivio eficaz y rápido.

¿Su punto a favor? Cuenta con batería recargable y, además, dispone de luz integrada para utilizarlo incluso de noche.

De 1.200 a 329 euros: el robot aspirador con autovaciado que alcanza su mínimo histórico

Más de un 70 % de descuento y un precio que marca mínimos históricos. Este robot aspirador de Lefant con base de autovaciado se convierte en una de las ofertas más agresivas del día.

Aspira, friega y reduce al mínimo las tareas de mantenimiento. El objetivo es claro: olvidarte de limpiar el suelo durante semanas mientras el dispositivo se encarga de todo.

De 80 a 50 euros: las Skechers MAX Cushioning Endeavour que más recomiendan los runners

Son unas zapatillas que prometen rendir igual de bien en una sesión de running que en un entrenamiento de fuerza. Y sí, ahora además pueden encontrarse con una rebaja especialmente interesante.

Si hay algo que explica el éxito de estas zapatillas Skechers es su tecnología Max Cushioning, diseñada para ofrecer una amortiguación mucho más cómoda y suave en cada pisada. Traducido a la práctica: menor sensación de impacto al caminar o correr y una pisada mucho más confortable incluso después de varias horas de uso.

Por 15 euros: la mosquitera magnética para colocar en puertas y ventanas

Di adiós a los mosquitos este verano con la mosquitera magnética Apalus. Su cierre automático con imanes garantiza un sellado completo, evitando la entrada de insectos sin complicaciones. Se instala en minutos, sin herramientas, y permite el paso cómodo de personas y mascotas. Además, su resistencia y durabilidad la han convertido en una de las mejor valoradas por los usuarios.

A mitad de precio, la camiseta de Tommy Hilfiger perfecta para el entretiempo

Cuando se habla de prendas cómodas y versátiles, la camiseta de manga corta nunca falla. Y esta de Tommy Hilfiger es la prueba de ello. Además, ahora mismo, Amazon ha decidido liquidar el poco stock que queda de esta camiseta y la ha rebajado a mitad de precio.

Confeccionada 100 % en algodón, esta camiseta es muy cómoda de llevar. No roza ni irrita la piel. Además, tiene una caída muy favorecedora: se ajusta bien al cuerpo, pero sin apretar, algo que se agradece especialmente en plena época de subida de temperaturas.

Por menos de 20 euros, hazte con el set de 46 brocas para atornillar Bosch con más de 10.000 valoraciones sobresalientes

No es la primera vez que te decimos que tener un juego de destornilladores en casa resulta algo básico, pero no todos lo tenemos en cuenta.

Por eso mismo este juego que cuenta con 32 puntas, 12 llaves hexagonales y una caja para guardarlo comodamente es una oferta que no querrás dejar escapar.

Amazon rebaja el escritorio elevable que es todo un fenómeno en redes

El escritorio elevable eléctrico ErGear es una opción barata y práctica para mejorar la postura en el trabajo. Permite subir y bajar la altura entre 72 y 118 cm con un motor silencioso y cuenta con 4 posiciones de memoria para cambiar de postura en segundos. Su tablero de 160x80 cm ofrece espacio de sobra para monitor, portátil y accesorios.

Además, su estructura de acero soporta hasta 80 kg y está probada para 50.000 ciclos, así que aguanta el uso diario sin problema. Un escritorio sencillo, estable y pensado para teletrabajo sin gastar mucho.

Rebajada a menos de 30 euros: la maleta de cabina rígida con compartamientos y organizadores interiores

¿Viaje a la vista? Entonces, más allá de recomendarte que consultes esta lista de artículos que no querrás que falten en tu equipaje, es hora de optar por una buena maleta de cabina, como este modelo.

Con tirador telescópico, asas reforzadas y un tamaño óptimo para llevar en cabina, esta maleta de mano, de diseño de lo más compacto (pero con amplia capacidad), cuenta con un interior forrado y distintos organizadores que te ayudarán a guardar todo tu equipaje de manera práctica y ordenada.

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