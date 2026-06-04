¿Qué es lo mejor del verano? Seguramente, si te lo preguntaran ahora mismo, tendrías clara la respuesta: la libertad de improvisar.

Porque sí, organizar las vacaciones con tiempo tiene su encanto, pero también lo tiene decir sí a una escapada improvisada, apuntarte a una cena de última hora o acabar en una terraza tomando algo con amigos cuando pensabas quedarte en casa.

El verano invita a disfrutar de planes y propuestas, pero sin la presión de estar en todo ni caer en el FOMO, que puede alejarnos de lo que realmente nos apetece. Más que acumular experiencias, lo importante es disfrutar del verano a tu manera.

Por eso, se agradece contar con una rutina de belleza sencilla y versátil, con productos fáciles de usar y acabados luminosos que encajan en cualquier plan. En ese contexto, la promoción 3x2 de Maybelline, NYX, Essie y Garnier (del 1 al 15 de junio) es una buena oportunidad para renovar el neceser, reponer básicos y descubrir nuevos imprescindibles para la temporada.

El 3x2 perfecto para preparar tu neceser veraniego para cualquier plan

Menos FOMO, más disfrutar: el 3x2 en belleza que convierte tu neceser en tu mejor aliado / Cortesía

Tardes de piscina, escapadas de fin de semana, festivales, cenas al aire libre, fiestas populares o esos planes que surgen casi sin avisar. El verano tiene la capacidad de llenar la agenda en cuestión de horas, y precisamente por eso conviene tener a mano productos que funcionen en múltiples situaciones y simplifiquen la rutina.

La promoción 3x2 en Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Essie y Agua Micelar de Garnier llega en el momento ideal para renovar imprescindibles, probar fórmulas que llevan meses dando que hablar y asegurarte de que tu neceser está preparado para cualquier ocasión.

Cuando suben las temperaturas, buscamos texturas ligeras, acabados glow, productos cómodos de transportar y fórmulas que hagan el trabajo sin complicaciones. El glow de Maybelline New York y NYX, el color de Essie y la frescura del Agua Micelar de Garnier para desmaquillarse encajan a la perfección en esa filosofía de belleza práctica que tanto apetece en verano. Productos sencillos de usar, fáciles de transportar y siempre a punto.

Además, esta promoción es perfecta para renovar esenciales, probar novedades o incluso compartir compras con amigas. Eso sí, recuerda solo estará disponible hasta el 15 de junio ¡así que no dejes pasar la oportunidad!

Sunkissed Girl: la tendencia de maquillaje viral del verano

Sunkissed Girl: los tres básicos para recrear el maquillaje viral del verano / Cortesía

El año pasado las redes se inundaron de looks con el maquillaje 'sunkissed' (besada por el sol), y en esta temporada la tendencia vuelve con más fuerza todavía. ¿En qué consiste exactamente? Piel jugosa y radiante, tonalidades cálidas (bronce, melocotón) y un punto de rubor suave en mejillas y nariz.

Es un maquillaje que funciona de escándalo en mil situaciones distintas y, lo mejor de todo: ¡hacerlo es pan comido! La clave está en preparar la piel con lo justo para lograr ese aspecto luminoso y descansado, sin cargar la mano con demasiados productos. Aquí van nuestros 3 básicos para montar el look Sunkissed Girl (aprovechando el 3x2):

Utiliza el borrador corrector Instant Age de Maybelline de forma estratégica. Es decir, para tapar algún granito, atenuar ojeras o aportar toques puntuales de luminosidad. Si quieres un truquito, pásalo por el lagrimal, el puente de nariz y la zona alta del pómulo. Así conseguirás ese acabado glow totalmente natural.

de forma estratégica. Es decir, para tapar algún granito, atenuar ojeras o aportar toques puntuales de luminosidad. Si quieres un truquito, pásalo por el lagrimal, el puente de nariz y la zona alta del pómulo. Así conseguirás ese acabado glow totalmente natural. Logra unos labios flexibles, aterciopelados y con efecto cristal gracias al Lifter Gel de Maybelline , una fórmula que hidrata al momento, difumina las líneas y deja un resultado brillante sin que parezca pegajoso.

, una fórmula que hidrata al momento, difumina las líneas y deja un resultado brillante sin que parezca pegajoso. Conseguir una piel resplandeciente y llena de vida está al alcance de tu mano con los Body Oils de NYX, aceites corporales con acabado luminoso que hidratan durante 24 horas y dejan un brillo irresistible. Explora sus distintos tonos para lucir cuerpazo en cada plan de tus días y noches estivales.

Hazte con todo lo que necesitas para tu look Sunkissed Girl al 3x2

Sunset Baddie: el maquillaje ideal cuando cae el sol en verano

Sunset Baddie: los productos perfectos para hacer un maquillaje ideal cuando cae el sol en verano / Cortesía

Si el Sunkissed Girl es el maquillaje pensado para las horas de sol, el Sunset Baddie es su versión noctámbula. La filosofía es la misma, solo que aquí apostamos por un poco más de intensidad, tonalidades cálidas y la mirada como centro absoluto del look, sin renunciar a ese aire veraniego y ligero que andamos buscando.

El Sunset Baddie es el maquillaje que mejor encaja en cenas al aire libre, fiestas veraniegas, conciertos o cualquier plan que arranque después de la puesta de sol (o justo un rato antes). Si empiezas de tardeo y no vuelves hasta el amanecer, con este look lo vas a petar. Y con estos productos:

Si todavía no la llevas en tu neceser, te hace falta la máscara de pestañas Lash Sensational Sky High Waterproof de Maybelline . Es una de las que más revuelo causa en redes, porque consigue unas pestañas de longitud infinita sin apelmazar y cargadas de volumen. ¡Y con acabado waterproof para aguantar tu ritmo sin despeinarse!

. Es una de las que más revuelo causa en redes, porque consigue unas pestañas de longitud infinita sin apelmazar y cargadas de volumen. ¡Y con acabado waterproof para aguantar tu ritmo sin despeinarse! Para clavar el efecto atardecer, lo que necesitas son los Buttermelt Blush y Buttermelt Bronzer de NYX Professional Makeup . Tienen una textura sedosa como la mantequilla, un resultado natural y tonalidades para todos los estilos. Te recomendamos mezclar los tonos melocotón, terracota y dorado por mejillas, sienes y los laterales de la nariz, como si el sol te hubiera dejado ese toque de color adrede. Resultado glow espectacular.

. Tienen una textura sedosa como la mantequilla, un resultado natural y tonalidades para todos los estilos. Te recomendamos mezclar los tonos melocotón, terracota y dorado por mejillas, sienes y los laterales de la nariz, como si el sol te hubiera dejado ese toque de color adrede. Resultado glow espectacular. Para cerrar la noche, el Agua Micelar Bifásica de Garnier. Desmaquillarte no te va a costar nada, porque esta fórmula combina micelas y aceite para retirar todo el maquillaje (incluido el waterproof) de una sola pasada y sin frotar.

El consejo estrella para sobrevivir al verano: ¡cuida tus uñas!

¿A quién no se le ha partido una uña en el peor momento posible? Los productos de emergencia también serán tus salvavidas estos meses, así que el mejor consejo veraniego es que aproveches el 3x2 en tu perfumería habitual para hacerte con el Break Fix de Essie. Es un parche líquido que arregla uñas rotas en apenas 3 minutos.

Y después de ese truco de supervivencia, podrás presumir de tus colores preferidos en las uñas. Los que más nos enamoran para el verano son los tonos vitamina (coral, amarillo mantequilla, rojo, azul o rosa pastel con acabado brillante) y Essie cuenta con un catálogo de más de 100 tonalidades entre las que te costará decidirte. ¡Hasta el 3x2 se va a quedar pequeño!

¿Lista para comerte el verano? El secreto para sobrevivir al FOMO no está en aceptar todos los planes, ¿o quizá sí?, sino en llevar siempre encima los productos ideales para montarte looks veraniegos increíbles en minutos. No dejes escapar la promoción 3x2 en Maybelline, NYX, Essie y Agua Micelar de Garnier hasta el 15 de junio en tu perfumería habitual, ¡y que vengan todos los planes que quieran!

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