El suplemento que más recomiendan las mujeres de 50 años para aliviar los síntomas de la menopausia.

Os lo avisamos: si te encuentras en la etapa de la menopausia, Novastil va a convertirse en tu suplemento favorito. Y no, no es una exageración. Y es que, a diferencia de aquellos suplementos que aceleran la pérdida de peso y reducen la hinchazón en semanas o aquellos que ayudan a combatir la sensación de cansancio y ansiedad, Denipharma ha ideado Novastil, que está pensado específicamente para aquellas mujeres que se encuentran en la perimenopausia y la menopausia. Y eso se nota.

¿Y por qué lo decimos tan seguros? Bien, Novastil está ideado para alcanzar ese equilibrio hormonal que tiende a desestabilizarse, provocando esos síntomas tan comunes (e incontrolables para quienes los sufren) como son: los sofocos, los mareos, la sensación de cansancio y los cambios de humor repentinos. Eso es, los mismos que afectan a la calidad de vida de quienes los sufren.

Por qué Novastil va a convertirse en el suplemento favorito de las mujeres

Más allá de que, en esta época de subida de temperaturas, este suplemento es el aliado perfecto para disminuir la intensidad de los sofocos repentinos y nocturnos, Novastil está específicamente formulado para alcanzar esa calma, reduciendo la sensación de fatiga y evitando, por ende, estar más susceptible a sufrir cambios de humor bruscos. Todo ello sin necesidad de combinar diversos suplementos.

Esto es posible porque Novastil está formulado con extractos vegetales y cuenta con tres ingredientes principales que, a diferencia de otros suplementos, están pensados para reducir al máximo estos síntomas. Estos son:

Salvia . Este ingrediente, conocido en el ámbito de la terapia hormonal y relacionado en diversas investigaciones con mejoras en síntomas vasomotores leves, ayuda a reducir esos sofocos y la sudoración nocturna tan comunes durante la menopausia.

. Este ingrediente, conocido en el ámbito de la terapia hormonal y relacionado en diversas investigaciones con tan comunes durante la menopausia. GABA . No es la primera vez que os hablamos de la eficacia de este neurotransmisor, relacionado con la relajación. En este caso concreto, este ingrediente ayuda a favorecer la sensación de calma e incluso promueve un mejor descanso, reduciendo los niveles de ansiedad.

. No es la primera vez que os hablamos de la eficacia de este neurotransmisor, relacionado con la relajación. En este caso concreto, este ingrediente ayuda a e incluso promueve un mejor descanso, reduciendo los niveles de ansiedad. Schisandra chinensis. Esta planta adaptógena se suele utilizar en la medicina tradicional asiática y sus beneficios están relacionados con la disminución del estrés y la fatiga, contribuyendo a mejorar la calidad del sueño.

Y son precisamente estos ingredientes los que contribuyen a que se haya convertido en un suplemento eficaz, que no deja de acumular reseñas positivas y recomendaciones.

Cómo incorporar Novastil a tu rutina Se recomienda tomar dos cápsulas al día acompañadas con la comida. Puedes combinarlo con una dieta saludable y un estilo de vida activo para potenciar aún más los resultados.

Por qué cada vez más mujeres van a incorporar Novastil a su rutina

La razón por la que las mujeres no paran de recomendar y probar este suplemento cuando buscan un remedio para lidiar con los síntomas de la menopausia recae en los potentes efectos que ofrece con su toma:

Alivio de sofocos y sudores nocturnos . Como ya se ha visto en sus ingredientes, este suplemento está formulado para reducir la intensidad y la frecuencia de los sofocos . Con ello, además, promueve que la temperatura corporal se mantenga estable durante el día y la noche.

. Como ya se ha visto en sus ingredientes, este . Con ello, además, promueve que la temperatura corporal se mantenga estable durante el día y la noche. Contribuye al descanso y a la reducción del insomnio.

Mejora el estado de calma y bienestar, lo que contribuye a reducir los cambios bruscos de humor.

"Desde que empecé a tomarlo he notado una diferencia enorme en los sofocos", "Lo recomiendo", "Me ha ayudado bastante con la sudoración nocturna», «Ha sido un antes y un después para mí" y "Los sofocos casi han desaparecido y también me siento menos hinchada", son algunos de los comentarios más repetidos que avalan su eficacia.

A la vista queda que funciona a la perfección. Por eso mismo, ahora que todavía hay stock (y si aprovechas los packs de Denipharma podrás disfrutarlo con hasta un 30 % de descuento).

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