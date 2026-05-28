La DGT avisa: si no llevas este kit de 29 € en el coche te pueden multar con hasta 200 euros

A finales del año pasado y principios de este, "luz de emergencia V16" y "luz de emergencia para coche" se convirtieron en dos de las búsquedas más repetidas por los usuarios. No es para menos; al fin y al cabo, la normativa apuntaba a la obligatoriedad de llevar esta baliza.

La V16 estaba pensada para sustituir a los tradicionales triángulos que se colocaban cuando el coche sufría una avería en la carretera, evitando así que las personas tuvieran que bajarse del vehículo y reduciendo el riesgo de atropello. De hecho, tal y como señalaba la DGT, se han producido numerosos accidentes por esta causa. De ahí que esta luz de emergencia se presentara como la gran solución para solventar este problema: basta con colocarla sobre el techo del vehículo (algo muy sencillo gracias a su base imantada), además, está diseñada para resistir incluso condiciones meteorológicas extremas.

Y aunque es cierto que, actualmente, la efectividad de esta baliza está siendo objeto de debate, hay otra noticia que ha conseguido poner el foco en otro elemento imprescindible que conviene llevar en el coche: un kit de reparación antipinchazos.

Un accesorio que puedes conseguir por menos de 30 euros y que podría evitarte una multa de hasta 200 euros, ya que, según el Reglamento General de Circulación y la Ley de Tráfico, es obligatorio llevar una rueda de repuesto o, en su defecto, un sistema alternativo con las herramientas necesarias para reparar un pinchazo. Es decir, un kit antipinchazos.

Así es el kit antipinchazos de menos de 30 euros que la DGT recomienda llevar

En las últimas horas se han vendido decenas de unidades, por lo que no sería extraño que este modelo agotara existencias muy pronto. Y es que este kit antipinchazos incluye numerosos accesorios y destaca por su excelente relación calidad-precio.

¿Por qué elegirlo? Este kit de reparación está diseñado para solucionar emergencias relacionadas con neumáticos en automóviles. Incluye todas las herramientas necesarias para reparar un pinchazo de forma sencilla: el aplicador se introduce directamente en el orificio y permite sellar la pared interior del neumático para evitar fugas de aire.

¿Más opciones de kits antipinchazos?

Si buscas una alternativa para reparar pinchazos y sellar neumáticos sin cámara, también puedes encontrar este kit de reparación de 86 piezas:

Una opción muy completa para emergencias en carretera, preparada para afrontar prácticamente cualquier pinchazo gracias a su diseño todo en uno. Está pensado tanto para vehículos todoterreno como para coches de uso diario y carretera.

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