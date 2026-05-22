Internet móvil en el extranjero sin necesidad de una tarjeta asequible SIM física: así funciona la eSIM de Ubigi

Organizar las vacaciones de verano es una de las mejores sensaciones del año, pero siempre hay un momento en el que toca pensar en los detalles prácticos. Entre las reservas de alojamiento, las rutas y las maletas, hay algo que a menudo dejamos para el último minuto y que puede arruinar la experiencia si sale mal: cómo seguir conectados al llegar al destino sin que la factura del móvil nos dé un susto de muerte al volver.

A todos nos gusta aterrizar, avisar a la familia de que hemos llegado bien, mirar la mejor ruta para llegar al hotel o subir esa primera foto del viaje. Si este año tu destino está fuera de Europa, confiar en el roaming tradicional suele salir muy caro. Por suerte, la tecnología nos lo pone cada vez más fácil para olvidarnos de este problema antes de subir al avión. Ubigi es la mejor eSim para viajar al extranjero con todas las facilidades, y con el código de descuento ELPERIODICO obtendrás un 10% de descuento.

Qué es y cómo funciona la eSIM: todo lo que tienes que saber para viajar siempre conectado

Qué es y cómo funciona la eSIM: todo lo que tienes que saber para viajar siempre conectado / Cortesía

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La solución más cómoda hoy en día es utilizar una eSIM de datos. Ahora bien, ¿qué es y cómo funciona? Destacar que se trata de una tarjeta virtual que se configura directamente en el teléfono sin necesidad de cambiar la tarjeta física que usas habitualmente. En este sector, Ubigi destaca por ser un operador móvil virtual propio y no un simple revendedor. Detrás de este servicio está la tecnología de Transatel y el grupo NTT, un gigante de las telecomunicaciones globales. Esto se traduce en una conexión rápida, muy fiable y con una cobertura sólida que evita las molestas zonas sin señal gracias a sus acuerdos con redes de todo el mundo.

Una de las grandes ventajas de esta alternativa es su flexibilidad, ya que ofrece planes específicos para unos 200 destinos internacionales. Si estás ultimando tus vacaciones de verano para destinos tan populares como Japón, Estados Unidos, Tailandia, México o Marruecos, contar con este servicio te quita un peso de encima.

Ventajas de una eSIM pensada para viajar al extranjero

Ventajas de una eSIM pensada para viajar al extranjero / Freepik

A la hora de elegir un servicio de conectividad para las vacaciones, hay varios puntos clave que marcan la diferencia en el día a día del viaje:

Activación en el destino : los planes cuentan con la función SmartStart. Esto significa que puedes comprar el paquete de datos con hasta seis meses de antelación y la validez de los días contratados no empezará a contar hasta que aterrices y el teléfono detecte la red local.

: los planes cuentan con la función SmartStart. Esto significa que puedes comprar el paquete de datos con hasta seis meses de antelación y la validez de los días contratados no empezará a contar hasta que aterrices y el teléfono detecte la red local. Solo datos para evitar sorpresas : es un servicio exclusivo para internet. Al no incluir llamadas tradicionales ni mensajes de texto, se evitan costes inesperados por llamadas entrantes involuntarias.

: es un servicio exclusivo para internet. Al no incluir llamadas tradicionales ni mensajes de texto, se evitan costes inesperados por llamadas entrantes involuntarias. Velocidad de última generación : el servicio incluye cobertura 5G sin costes adicionales en más de 80 destinos del mundo (pronto serán 85 destinos).

: el servicio incluye cobertura 5G sin costes adicionales en más de 80 destinos del mundo (pronto serán 85 destinos). Opciones sin límites : para quienes no quieren controlar el consumo, ya existen planes de datos ilimitados para más de 90 destinos.

: para quienes no quieren controlar el consumo, ya existen planes de datos ilimitados para más de 90 destinos. Conexión compartida sin trabas : permite hacer tethering para compartir los datos con otros dispositivos, como portátiles o tablets, sin ningún tipo de restricción.

: permite hacer tethering para compartir los datos con otros dispositivos, como portátiles o tablets, sin ningún tipo de restricción. Recargas sin necesidad de wifi: Si te quedas sin saldo de datos en medio de una salida, la aplicación móvil te permite iniciar sesión y recargar gratis, sin necesidad de conectarte a una red Wi-Fi (por supuesto, debes estar en una zona con cobertura de telefonía móvil)

Cómo preparar tu conexión antes de viajar: qué hay que tener en cuenta

Cómo preparar tu conexión antes de viajar: qué hay que tener en cuenta / Cortesía

Tener todo listo para tus vacaciones de verano es muy sencillo y te permite ganar tranquilidad. Puedes adquirir tu eSIM con bastante previsión, hasta medio año antes de tu salida, y aprovechar un ahorro del 10% utilizando el código ELPERIODICO. Recuerda que los días de validez del paquete no empiezan a correr cuando haces el pago, sino únicamente en el momento en que pisas tu lugar de destino y el teléfono se conecta a la red local.

El proceso para tener internet en tu escapada se resume en unos pasos muy básicos:

Elige el plan ideal: accede a la plataforma de Ubigi y selecciona el paquete que mejor se adapte a tu viaje según el lugar que vayas a visitar, el tiempo que estarás fuera (con opciones habituales de 7, 15 o 30 días) y la cantidad de gigas que necesites, ya sean paquetes cerrados o datos sin límite. Introduce el código: añade el cupón 'ELPERIODICO' en la casilla correspondiente de la cesta de la compra para que se aplique la rebaja en el precio final. Configura la tarjeta virtual (eSim): una vez completada la compra, recibirás un correo electrónico con un código QR o podrás hacerlo a través de su aplicación para iOS y Android. Recuerda verificar previamente que tu modelo de teléfono admite la tecnología de tarjetas virtuales (eSim). Listos para despegar: deja la configuración hecha en tu dispositivo antes de salir de casa. De este modo, en cuanto aterrices en tu lugar de vacaciones, el móvil se conectará de forma automática y tendrás acceso a internet al instante.

Para quienes estén preparando su próxima escapada, es un buen momento para planificar la conectividad. Utilizando el código promocional 'ELPERIODICO', se obtiene un 10% de descuento en la primera compra en Ubigi. ¿Estás listo para tu próxima aventura?

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