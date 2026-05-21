¿Qué es y qué pasa si seleccionas la casilla 105 en la declaración de la Renta?

Este año, la campaña para presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio de 2025 comienza el 8 de abril y termina el 30 de junio. Y como es habitual, muchas personas están ya con las dudas sobre deducciones y sobre algunas casillas del borrador, entre ellas la conocida casilla de la Iglesia (la número 105).

Al marcar la 'X', indicas que el 0,7% de tus impuestos se destine a las actividades sociales y pastorales de la Iglesia durante el año. Se trata de una decisión voluntaria que no afecta a tu bolsillo: ni pagarás más si la declaración sale a ingresar ni recibirás menos si el resultado es a devolver, y si tu no haces la declaración no olvides decirle a quien te la haga tu decisión.

Además, esta opción no excluye marcar la casilla de fines sociales, ya que ambas son compatibles. A continuación, explicamos en detalle qué es la casilla 105 y aclaramos algunas dudas habituales que surgen cada año.

Qué es la casilla 105 de la declaración de la renta

La casilla 105 forma parte de las opciones que aparecen en el borrador del IRPF cuando se realiza la declaración en España. Cada contribuyente puede decidir libremente si quiere marcarla o dejarla en blanco. Pero en caso de que lo hagas, debes saber que con ello autorizas que el 0,7% de la cuota íntegra de tus impuestos se dirija a financiar la labor religiosa, social y asistencial de la Iglesia Católica.

Es importante tener en cuenta que no supone pagar más ni perder parte de una posible devolución. Simplemente indicas a la Administración que una pequeña parte de los impuestos que ya abonas se asigne a ese destino concreto.

Este mecanismo se denomina asignación tributaria. Gracias a él, los ciudadanos pueden decidir a qué se dedica una fracción de lo que pagan en impuestos. Si no se selecciona ninguna opción, esa parte se distribuye según los criterios del Estado.

¿Para qué se utiliza el dinero de la casilla de la Iglesia?

¿Para qué se utiliza el dinero de la casilla de la Iglesia? / Cortesía

Cuando se marca la casilla 105, ese 0,7% de los impuestos se emplea para mantener diversas actividades impulsadas o coordinadas por la Iglesia. Entre ellas destacan:

Mantenimiento de parroquias y diócesis, así como del clero y de la actividad pastoral que se desarrolla en todo el país.

Programas de acompañamiento y ayuda social, dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

Proyectos de atención a colectivos necesitados, como personas sin hogar, migrantes, mayores que viven solos o familias con dificultades económicas, a través de redes parroquiales y organizaciones vinculadas.

Iniciativas educativas y conservación del patrimonio cultural, como templos, archivos históricos o obras de arte.

Mitos habituales sobre la casilla de la Iglesia

Mitos habituales sobre la casilla de la Iglesia / Cortesía

El sistema de asignación tributaria lleva años funcionando en España y permite a los contribuyentes participar en la decisión sobre el destino de una pequeña parte de sus impuestos. Sin embargo, cada campaña de la renta reaparece algunas creencias erróneas.

Mito 1: Marcar la casilla de la Iglesia hace que pagues más impuestos.

No es cierto. El resultado final de la declaración, ya sea a pagar o a devolver, no cambia. El dinero procede del total recaudado por el IRPF, no supone un coste extra para el contribuyente.

Mito 2: Si eliges la casilla de la Iglesia no puedes marcar la de fines sociales.

Es falso. Ambas casillas son compatibles y pueden seleccionarse al mismo tiempo, destinando un 0,7% a la Iglesia y otro 0,7% a proyectos sociales.

Mito 3: Si no marcas ninguna casilla, el dinero se pierde o se lo queda el Estado.

Tampoco es correcto. En ese caso, la Administración decide el destino de ese porcentaje, pero no desaparece. Lo único que cambia es que el contribuyente renuncia a elegir a qué iniciativas se dirige esa parte de sus impuestos.

Dudas habituales antes de presentar la declaración de la renta 2026

Si todavía no tienes claro qué hacer al revisar tu borrador, estas son algunas de las preguntas más habituales que se plantean muchos contribuyentes antes de decidir si marcan la casilla de la Iglesia en la declaración.

¿Tiene algún coste marcar la casilla 105?

No, para nada. Elegir esta opción no implica pagar más impuestos ni reduce la cantidad que puedas recibir si la declaración te sale a devolver. El 0,7% que se destina a la Iglesia procede de los impuestos que ya te corresponde abonar, así que no debes preocuparte por ello.

¿Cambia el resultado final de la declaración?

No cambia en absoluto. Tanto si marcas la casilla 105 como si no, el importe final de la declaración, ya sea a ingresar o a devolver, seguirá siendo el mismo.

¿Se puede seleccionar más de una casilla?

Sí, por supuesto. La casilla de la Iglesia es compatible con la destinada a otros fines sociales. Si decides marcar ambas, cada una recibirá un 0,7% de tus impuestos.

¿Qué pasa si no selecciono ninguna?

Si no eliges ninguna de las opciones disponibles, será el Estado quien determine a qué partida se destina ese porcentaje de los impuestos.

En la última campaña de la renta, más de nueve millones de contribuyentes optaron por marcar la casilla 105. De cara a la campaña de 2026, se espera que muchos ciudadanos vuelvan a hacerlo, ya que es una forma de apoyar la labor social y pastoral de la Iglesia sin que suponga un coste económico adicional para el contribuyente.

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