De 400 a 109 euros: Amazon liquida el robot aspirador más potente y solicitado por los usuarios a su precio mínimo, ¡y más!

Amazon ha conseguido lo imposible: se ha producido nuestra reconciliación con el despertador. Efectivamente, el mismo que nos despierta con ritmo cada mañana. Y es que no todos los días se pueden ver semejantes gangas.

Al fin y al cabo, no todos los días aparece las Skechers más cómodas, bonitas y versátiles rebajadísimas, ni se cruza con una búsqueda rápida los vaqueros Levi’s que más estilizan las silueta a su precio mínimo, ni resulta fácil caer en la tentación del gimnasio cuando ves que las gafas de sol Hawkers llevan consolidándose como objetivo de deseo, ahora mismo, están rozando su precio mínimo.

Y aunque estos son solo algunos ejemplos, no son los únicos. Ni mucho menos. Conscientes de que rastrear oferta por oferta no siempre es posible (y de que más de una alerta ha llegado tarde), desde ESNCIAL hemos reunido las mejores oportunidades del día para que no se te escape ninguna y puedas sumarlas, sin ningún tipo de esfuerzo, a tu lista de imprescindibles. ¡No dejes escapar ninguna!

Por cierto: recuerda que si tienes suscripción a Prime, no solo conseguirás ahorrarte el envío sino que, además, podrás disfrutar de algunas ofertas que solo están disponibles para suscriptores

Las mejores ofertas de la semana: del 18 al 24 de mayo, con más de un 70 % de descuento

A mita de precio, la camiseta de Tommy Hilfiger perfecta para el entretiempo

Cuando se habla de prendas cómodas y versátiles, la camiseta de manga corta nunca falla. Y esta de Tommy Hilfiger es la prueba de ello. Además, ahora mismo, Amazon ha decidido liquidar el poco stock que queda de esta camiseta y la ha rebajado a mitad de precio.

Confeccionada 100 % en algodón, esta camiseta es muy cómoda de llevar. No roza ni irrita la piel. Además, tiene una caída muy favorecedora: se ajusta bien al cuerpo, pero sin apretar, algo que se agradece especialmente en plena época de subida de temperaturas.

Fairy rebaja su pack de 132 cápsulas perfectas para acabar hasta con la grasa más incrustada

Con un descuento que pocas veces se ve, encontramos este pack de 132 cápsulas de de la firma Fairy, que conseguirán que tu vajilla luzca reluciente. Y es que limpian a la primera, incluso la grasa más incrustada, y son efectivas también frente a la suciedad más reseca.

Además, mantienen un aroma limpio y fresco en el propio lavavajillas.

Por 49 euros: la caja de herramientas con 126 piezas que incorpora un destornillador eléctrico

No hay ningún hogar que no necesite una caja de herramientas, y es que esta opción que incorpora un destornillador eléctrico resulta de lo más económica y, por supuesto, útil.

Al fin y al cabo, el destornillador eléctrico se puede utilizar para perforar madera y plástico o para apretar (y aflojar) tornillos. Aunque el resto de herramientas te ayuda a seguir un mantenimiento más práctico de la casa como, por ejemplo, montar muebles o colocar distintos adornos.

Por menos de 20 euros, hazte con el set de 46 brocas para atornillar Bosch con más de 10.000 valoraciones sobresalientes

No es la primera vez que te decimos que tener un juego de destornilladores en casa resulta algo básico, pero no todos lo tenemos en cuenta.

Por eso mismo este juego que cuenta con 32 puntas, 12 llaves hexagonales y una caja para guardarlo comodamente es una oferta que no querrás dejar escapar.

Philips rebaja a 62 euros su icónica OneBlade Pro con accesorios incluidos

No es casualidad que la OneBlade Pro sea una de las afeitadoras más vendidas de Philips. Su cabezal flexible se adapta a cualquier zona del rostro y del cuerpo para ofrecer un afeitado más preciso, cómodo y rápido, incluso en las áreas más difíciles.

Además, es 100 % resistente al agua, por lo que podrás utilizarla en seco o en húmedo, con o sin espuma. Y eso no es todo: incluye distintos peines guía y cuchillas de repuesto para olvidarte de comprar recambios durante meses. Una oferta perfecta para renovar tu afeitadora gastando mucho menos.

De 110 a 59 euros: el smartwatch de Amazfit GTS

Con esta rebaja de casi el 50 %, es un buen momento para hacerte con el Amazfit GTS 2 por varias razones. Principalmente, por su inigualable relación calidad-precio, ya que ofrece características premium como una pantalla AMOLED y una construcción en aluminio.

Entre sus muchas cualidades, destaca que cuenta con almacenamiento de música para entrenar sin necesidad de llevar el móvil, resistencia al agua y una batería que dura entre cuatro y seis días con un uso intensivo. Asimismo, los usuarios destacan lo cómodo que es, su bonito acabado y que "cumple bien todas sus funciones".

De 100 a 59 euros: el videotimbre Ring con el que vigilar tu casa desde el móvil

Cada vez son más quienes apuestan por instalar un videotimbre inteligente en casa. Y ahora, con este descuento del 40 %, el modelo de Ring se convierte en una de las mejores compras para ganar comodidad y seguridad.

Gracias a su vídeo en directo y a la comunicación bidireccional, podrás ver, escuchar y hablar con cualquier persona que se acerque a tu puerta estés donde estés. Además, su instalación es muy sencilla: solo tendrás que conectarlo a la app, fijarlo al soporte incluido y empezar a usarlo en minutos.

Más de 8.000 unidades vendidas: el sérum coreano que hidrata y reafirma la piel

La cosmética coreana sigue arrasando y este sérum de Medicube es buena prueba de ello. De hecho, más de 8.000 personas ya lo han comprado en las últimas horas aprovechando su rebaja en Amazon.

Su fórmula de textura ultraligera ayuda a mejorar la elasticidad de la piel, potenciar el brillo natural del rostro y favorecer una apariencia mucho más firme e hidratada. Y lo mejor es su precio: ahora puedes conseguirlo por poco más de 10 euros, una cifra difícil de encontrar en uno de los productos virales del momento.

De 80 a 44 euros: el juego de ollas y sartenes de Kitchen Academy que incluye tapas

Si estás pensando en renovar la batería de cocina, esta oferta (o, mejor dicho, este chollo) no deberías dejarla escapar porque, por tiempo limitado, Amazon ha rebajado este set, que incluye dos sartenes (de 20 y 25 centímetros, respectivamente), una cacerola con tapa de cristal, una bolsa de almacenamiento (idónea para guardarlo), separadores para apilar, una espátula y un cucharón.

Y aunque, de primeras, pueda parecer algo básico, merece la pena destacar que, por 44 euros, está muy bien de precio: un juego de dos sartenes antiadherentes ya ronda esa cifra.

De 90 a 49 euros: Skechers desploma el precio de sus zapatillas más versátiles, cómodas y bonitas

No es la primera vez que hablamos de unas zapatillas de Skechers, pero, tras probar el modelo favorito entre las mujeres de más de 50 años, hemos dado con otro diseño que destaca por su comodidad y su gran amortiguación.

Y sí, cumplen lo que prometen: son ideales para entrenar, para completar los 10.000 pasos diarios e, incluso, para combinar con cualquier look del día a día.

Lavazza rebaja su café en grano a su precio mínimo histórico

Con más de 2.000 unidades compradas en las últimas horas, estamos ante una de las grandes gangas de esta semana. Y es que el café de Lavazza es uno de los productos más vendidos y demandados en Amazon.

¿La razón? Como destacan sus más de 10.000 valoraciones positivas, este café está elaborado con granos 100 % arábica procedentes de Centroamérica y Sudamérica, cuenta con un tueste medio (que preserva el sabor sin amargarlo en exceso) y una intensidad 5. Además, se distingue por sus notas aromáticas de frutas y flores.

Por otro lado, es apto tanto para máquinas de espresso como para otros métodos de preparación. Y, teniendo en cuenta que se trata de un kilo de café, se puede afirmar que ofrece una excelente relación calidad-precio.

Con un 73 % de descuento: el robot aspirador y fregasuelos de Lefant que roza las 10.000 valoraciones

Más allá de contar con una jugosa rebaja, recomendamos aprovechar la ocasión para haceros con este robot aspirador porque ayuda a mantener la limpieza diaria del hogar. Entre sus principales ventajas destaca que, además de ocupar muy poco espacio y contar con una autonomía de casi tres horas, es perfecto para recoger pelos de gatos y perros. De hecho, los usuarios coinciden en señalar que, "si lo utilizas todos los días, no tendrás que pasar la escoba ni el aspirador vertical clásico nunca".

Por solo 24 euros: hazte con 96 rollos de papel higiénico de Scottex Original

Con más de 2.000 unidades vendidas en las últimas horas, puedes hacerte con este pack de 96 rollos de papel higiénico por solo 24 euros. Sí, has leído bien: 96 rollos de papel higiénico de dos capas por solo 24 euros.

Además, es de la firma Scottex, que ofrece el equilibrio perfecto entre suavidad y resistencia para cuidar de quienes más quieres.

Rebajada a 22 euros: la mosquitera magnética que recomiendan más de 45.000 personas

Ahora que llega el buen tiempo, las mosquiteras se convierten en un básico, al menos si no quieres que se cuele algún mosquito o insecto en casa. En este sentido, casi nos sentimos en la obligación de compartir con vosotros esta oferta de una mosquitera que puede colocarse tanto en la puerta de la terraza como en la ventana que prefieras.

Además, en caso de querer salir a la terraza, se abre y se mueve como una cortina, ofreciendo una protección total frente a insectos.

Rebajada a 10 euros, la crema de La Roche Posay más deseada por los usuarios

Con más de 8.000 unidades vendidas en las últimas horas, esta crema (libre de fragancias y parabenos) se ha convertido en una de las más buscadas del momento.

Su fórmula actúa como un bálsamo reparador multipropósito que ayuda a aliviar, reparar y proteger la piel. Además, está especialmente indicada para tratar zonas agrietadas, secas o irritadas.

Amazon liquida las cápsulas de Ariel Pods que eliminan hasta las manchas más difíciles

¿Hay alguien que no haya oído hablar de estas cápsulas de Ariel? Lo suponíamos, y es que este producto es idóneo si buscas eliminar manchas y malos olores con un solo lavado o, simplemente, conseguir que la colada luzca impecable.

¿Su gran punto a favor? Más allá de ser una opción perfecta para dejar la ropa perfectamente limpia (incluso en ciclos fríos), es apta para todo tipo de tejidos. Es decir, con ellas se acabó tener que revisar las etiquetas para saber a qué temperatura o con qué cuidados lavar cada prenda.

Rebajado casi a mitad de precio, el cepillo de dientes Oral-B con recambios de cabezales

Elimina hasta un 100 % de la placa, incluso en los lugares de más difícil acceso, con este cepillo de dientes eléctrico, gracias a su cabezal redondo, que limpia las encías en profundidad, evitando problemas dentales antes de que surjan.

Cuenta con tres modos de limpieza y un temporizador integrado de cuatro zonas para cumplir con el tiempo de cepillado recomendado. Asimismo, viene equipado con tres cabezales de recambio.

Además, cuenta con una autonomía de hasta 10 días que te permitirá despreocuparte de estar cargándolo automáticamente.

Por menos de 24 euros, da la bienvenida a los días soleados con las gafas de sol de Hawkers

Es el modelo de gafas más vendido de la plataforma de Amazon y no es para menos; con un diseño de lo más favorecedor capaz de estilizar los rasgos de cualquier rostro y que nunca pasa de moda, encontramos este codiciado modelo de Hawkers a su precio mínimo.

Disponible en distintos tonos, los cristales polarizados reducen los reflejos superficiales y la fatiga ocular proporcionando una mayor nitidez. Una combinación de lo más potente que no solo te permitirá proteger la vista sino, además, hacerlo con auténtico estilo.

A mitad de precio: los auriculares inalámbricos Soundcore con cancelación de ruido y opción de traducción

Si te encuentras en la búsqueda de unos auriculares inalámbricos que cuentan con una cancelación de ruido óptima e, incluso, que dispongan de un modo para traducir en tiempo real, esta opción que, está rebajada a mitad de precio, es perfecta para ti.

Asimismo, disfrutarás de un audio más nítido y su batería evitará que tengas que estar pendiente de dónde cargarlo; con solo 10 minutos de carga, podrás disfrutar de hasta tres horas y media. Además, por si esto fuera poco, estos auriculares son muy cómodos de llevar.

Por menos de 30 euros, atrevéte con este smatwatch de Xiaomi Redmi Watch 5 Active

Con una batería de hasta 18 horas de funcionamiento de manera ininterrumpida, este smartwatch es compatible para realizar llamadas por Bluetooth.

Este reloj Xiaomi te permitirá establecer un seguimiento avanzado de la salud y el entrenamiento. Podrás conocer tu frecuencia cardiaca, y al mismo tiempo saber cuántas calorías estás perdiendo o qué actividad física te mide un mayor cardio o, simplemente, consigue estilizar o potenciar la fuerza de tus músculos.

Rebajada a menos de 30 euros: la maleta de cabina rígida con compartamientos y organizadores interiores

¿Viaje a la vista? Entonces, más allá de recomendarte que consultes esta lista de artículos que no querrás que falten en tu equipaje, es hora de optar por una buena maleta de cabina, como este modelo.

Con tirador telescópico, asas reforzadas y un tamaño óptimo para llevar en cabina, esta maleta de mano, de diseño de lo más compacto (pero con amplia capacidad), cuenta con un interior forrado y distintos organizadores que te ayudarán a guardar todo tu equipaje de manera práctica y ordenada.

De 70 a 44 euros: el polo de Calvin Klein para hombre perfecto para esta temporada

Si estás cansado de llevar camisas, esta oferta te interesa. Con casi un 40 % de descuento, puedes hacerte con este polo que, si bien es igual de cómodo que una camiseta básica, aportará un toque más formal a quien lo lleva.

Fabricado en algodón con elastano, este polo de Calvin Klein es sinónimo de comodidad; estos tejidos le brindan un plus de elasticidad.

Skechers liquida el stock del modelo que recomiendan más de 40.000 personas

Con un cierre de cordones que garantiza sujeción firme, estas Skechers elevan el confort a otro nivel. Su diseño versátil encaja en cualquier plan del día, mientras la plantilla de espuma viscoelástica aporta una pisada suave y estable desde el primer paso. No es casualidad que más de 40.000 personas ya las hayan elegido: se han convertido en un imprescindible. Sirven para caminar, cumplir objetivos diarios, entrenar en el gimnasio o ir a trabajar con estilo.

Todo ello ahora con una rebaja difícil de ignorar, una oportunidad perfecta para renovar calzado sin renunciar a comodidad ni rendimiento hoy mismo ya.

Tommy Hilfiger rebaja a 49 euros (antes 75) la bandolera más versátil y atemporal

Con una sustancial rebaja pues hacerte con este práctico bolso con diseño minimalista que combina a la perfección con cualquier estilo.

Gracias a su aspecto depurado pero elegante, el bolso bandolera crossbody puedes usarlo todos los días y en cualquier situación. Y como puedes observar, destaca por contar con su diseño atemporal y su corte clásico.

Con más de 160.000 valoraciones sobresalientes, la tarjeta de memoria SanDisk con un 30 % de descuento

"No dispone de almacenamiento suficiente". Si esa notificación te ha saltado en más de una ocasión cuando has ido a descargarte alguna aplicación, hacer fotos o, simplemente, retomar una vieja partida de la consola…, esto te va a encantar.

Con más de 2.000 unidades compradas en las últimas horas, esta tarjeta de memoria micro (con distintos espacios de almacenamiento) es perfecta para disponer en el móvil, la tablet o, incluso, la consola favorita.

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