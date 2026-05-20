Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 %

Si en algún momento se te ha pasado por la cabeza comprarte una máquina de coser pero no lo hacías por el alto precio, ahora no tienes excusa porque en Lidl venden una potente máquina de coser Singer que es la más barata del mercado porque tiene un descuento de casi el 70 por ciento. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de la máquina de coser Singer 323 L de brazo libre con 23 programas de costura con varias puntadas utilitarias, incluyendo ojales en 4 pasos, puntadas elásticas y puntadas decorativas.

Esta máquina tiene un brazo libre para coser piezas cerradas como mangas, perneras de pantalón; y cortahilos en la parte superior de la máquina.

Además, la elevación extra alta del prensatelas ofrece mucho espacio debajo del prensatelas para telas voluminosas, y se puede coser hacia atrás presionando una palanca.

El soporte horizontal del carrete de hilo de esta máquina de coser que venden en Lidl asegura un desenrollado óptimo del hilo al coser; y cuenta con mesa extensible con caja de accesorios.

Por otro lado, puedes hacer el cambio de prensatelas en segundos gracias al sistema de encaje a presión; además de tener dos ruedas de ajuste para la selección de puntadas y el ajuste de la longitud de la puntada.

También se pueden coser botones con la puntada en zigzag para coser botones de 2 y 4 agujeros y tiene un asa de transporte para llevar la máquina de coser.

Impresionante descuento

Esta fabulosa máquina de coser de la conocida marca Singer tenía un precio de venta de 329 euros, pero ahora tiene un impresionante descuento del 69 por ciento, con lo que se queda en 99,99 euros, todo un chollo y una oportunidad única para hacerte con ella.

Otras opciones de máquinas de coser aún más económicas

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Con una oferta de lo más competitiva, encontramos esta máquina de coser de tamaño compacto, que se posiciona como una opción perfecta para espacios pequeños.

Entre sus muchas cualidades, destaca que cuenta con ocho programas de puntadas, además de funciones utilitarias, elásticas y decorativas, perfectas para plasmar tu creatividad en las prendas que desees.

Asimismo, es especialmente ligera y fácil de transportar, por no hablar de que resulta muy sencilla de enhebrar gracias a su sistema simplificado. Por otro lado, cabe destacar que cuenta con iluminación LED opcional, que te permitirá ver con la máxima claridad posible cómo va la puntada.

Máquina de coser eléctrica y portátil que cuenta con 12 puntadas

Con un precio todavía más competitivo, encontramos esta máquina de coser, que resulta de lo más cómoda de utilizar, ya que dispone de pedal o botón. Cuenta con dos velocidades y control progresivo, lo que te permitirá adaptar cada puntada a tu ritmo. De ahí que sea ideal para quienes buscan trabajar con telas finas o gruesas con precisión, sean o no principiantes.

Además, si perteneces al segundo grupo, te gustará saber que viene equipada con una guía clara de enhebrado y opción de doble aguja para empezar a coser sin complicaciones. Con estas prestaciones, podrás ajustar la tensión del hilo y, además, la luz LED mejorará la visibilidad. Asimismo, permite coser hasta seis capas de tela.

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