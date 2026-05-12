Cuando se trata de elegir unas zapatillas, hay dos factores que siempre terminan inclinando la balanza: que sean cómodas y que, además, tengan un diseño capaz de funcionar con absolutamente todo. Por eso tendemos a buscar modelos que sirvan tanto para alcanzar los 10.000 pasos diarios como para sobrevivir a una jornada interminable sin pensar -recurrentemente- en el dolor de pies.

Sin embargo, hay un detalle que muchas veces olvidamos hasta que pasamos demasiadas horas fuera de casa: cómo responde el calzado cuando llevamos todo el día de pie. Porque una cosa es caminar durante un rato y otra muy distinta encadenar horas y horas sin apenas sentarse. Ahí es donde la amortiguación, la ligereza y la sensación de confort dejan de ser un extra para convertirse en una auténtica necesidad.

Quizá por eso no nos sorprendió descubrir que hay una firma que se repite entre quienes mejor conocen lo que significa pasar largas jornadas de pie: las enfermeras, los reponedores o los dependientes… Y todos coincidían en algo cuando les preguntamos por sus zapatillas favoritas: Skechers.

Las enfermeras lo tienen claro: estas son las mejores zapatillas para evitar los pies hinchados tras muchas horas de pie / Freepik

La razón se repite una y otra vez. Quienes las usan hablan de una pisada cómoda, de materiales ligeros y de esa sensación (difícil de explicar hasta que se prueba) de llegar al final del día sin sentir los pies agotados. Como si el calzado acompañara la rutina sin hacerse notar. Y probablemente ahí esté el secreto de por qué estas zapatillas se han convertido en una de las opciones favoritas para quienes necesitan comodidad real durante más de 12 horas seguidas. A la vista queda:

Skechers se consolida como la zapatilla favorita de los usuarios: más de 70.000 usuarios la recomiendan

Con más de 70.000 valoraciones sobresalientes, estas zapatillas de Skechers se han convertido en una de las opciones mejor valoradas por los usuarios. Y no es casualidad. Quienes ya las han probado coinciden en lo mismo: son supercómodas.

Diseñadas para acompañarte en el día a día, son perfectas tanto para pasar muchas horas de pie (nos lo han enfatizado las enfermeras y dependientes que pasan más de una jornada de pies) como para entrenar en el gimnasio sin necesidad de cambiar de calzado. Su ajuste cómodo y ligero hace que prácticamente no se noten y, sobre todo, que su puesta no derive en un posterior dolor de pies.

Qué es lo que tienen de especial para ser las grandes favoritas

Podríamos enumerar un sinfín de razones por las que estas zapatillas de Skechers se han convertido en las grandes favoritas de quienes pasan horas y horas de pie cada día. Pero si hay algo que realmente marca la diferencia es la sensación de comodidad inmediata que ofrecen desde el primer paso. De hecho, su diseño está pensado para que casi olvides que las llevas puestas. Y ahora, además, llegan con una rebaja difícil de dejar escapar. Porque descuentos así no aparecen todos los días.

Este modelo incorpora una parte superior de malla con paneles transpirables en la puntera, los laterales y el talón, una combinación que mejora la ventilación y aporta un acabado mucho más fresco, ligero y actual.

La comodidad se completa con una plantilla Memory Foam con amortiguación que suaviza cada pisada y ayuda a absorber mejor los impactos del día a día. A ello se suma una suela flexible y ultraligera, junto con cuello y lengüeta acolchados que elevan todavía más la sensación de confort. ¿El resultado? Una zapatilla que se adapta al ritmo de cada paso y que está hecha para caminar durante horas sin renunciar a la comodidad.

Otro modelo de Skechers que no se queda atrás en lo referente a la comodidad

Si bien el anterior modelo es uno de los más repetidos y recomendados, no podemos dejar de citar la segunda opción más popular:

Con una plantilla acolchada tipo Memory Foam que se adapta a cada pisada, estas zapatillas convierten la comodidad en su mejor argumento. Su amortiguación suave y la suela flexible con gran tracción hacen que caminar, pasar horas de pie o completar los 10.000 pasos diarios resulte mucho más ligero y cómodo.

Y hay un detalle que marca la diferencia frente a otros modelos: el cierre con cordones permite ajustarlas perfectamente al pie para ganar estabilidad y confort desde el primer uso.

Otros modelos de las zapatillas Skechers que también querrás tener bajo el radar:

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