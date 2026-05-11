De 75 a 28 euros: Skechers desploma el precio de sus zapatillas más versátiles, cómodas y bonitas (¡y más!)

Amazon ha conseguido lo imposible: se ha producido nuestra reconciliación con el despertador. Efectivamente, el mismo que nos despierta con ritmo cada mañana. Y es que no todos los días se pueden ver semejantes gangas.

Al fin y al cabo, no todos los días aparece las Skechers más cómodas, bonitas y versátiles rebajadísimas, ni se cruza con una búsqueda rápida los vaqueros Levi’s que más estilizan las silueta a su precio mínimo, ni resulta fácil caer en la tentación del gimnasio cuando ves que las gafas de sol Hawkers llevan consolidándose como objetivo de deseo, ahora mismo, están rozando su precio mínimo.

Y aunque estos son solo algunos ejemplos, no son los únicos. Ni mucho menos. Conscientes de que rastrear oferta por oferta no siempre es posible (y de que más de una alerta ha llegado tarde), desde ESNCIAL hemos reunido las mejores oportunidades del día para que no se te escape ninguna y puedas sumarlas, sin ningún tipo de esfuerzo, a tu lista de imprescindibles. ¡No dejes escapar ninguna!

Por cierto: recuerda que si tienes suscripción a Prime, no solo conseguirás ahorrarte el envío sino que, además, podrás disfrutar de algunas ofertas que solo están disponibles para suscriptores

Las mejores ofertas de la semana: del 11 al 17 de mayo, hasta el 60 % de descuento

Rebajados a 67 euros los pantalones vaqueros Levi’s que quedan bien a cualquier silueta

Con más de 2000 valoraciones sobresalientes, Levi’s ha rebajado su modelo 318. El mismo que cuenta con un buen tallaje; es uno de los pocos capaces de alargar visualmente las piernas por no hablar de que moldea y realza las curvas a la perfección.

La clave de que sienta tan bien recae en que cuenta con un innovador panel reductor de viente, levanta la silueta y alarga las piernas.

Con casi un 30 % de descuento: hazte con el Xiaomi Redmi Note 15 por menos de 220 euros

Este Xiaomi Redmi Note 15 es la opción perfecta si estás buscando un nuevo móvil potente y con un buen almacenamiento, pero no quieres gastarte mucho dinero. Con ofertas que lo dejan por menos de 220 euros, este modelo destaca por estar construido con cristal de alta durabilidad (está pensado para resistir el desgaste del uso diario, manteniéndole protegido de arañazos y pequeños golpes), cuenta con una batería de larga duración y una batería USB Type-C y, además, cuenta con cierta impermeabilidad que le ortorgo una mayor resistencia al agua o al polvo.

Por menos de 20 euros, los seis moldes para polos de Lékué

El kit también incluye 4 recetas de helados inspiradas en los sabores del mediterráneo: helado de yogur griego, helado de limón y tomillo, helado almendras, helado con pepitas de chocolate Inserta el palito en el molde, vierte tu preparación, tápalo, congela 4h y listo.

Estos 6 moldes para hacer helados contienen una tapa que protegerá la preparación de absorber olores y sabores del congelador; son apilables entre ellos para ahorrar espacio y guardarlos cómodamente.

Rebajada a 10 euros, la crema de La Roche Posay más deseada por los usuarios

Con más de 8.000 unidades vendidas en las últimas horas, esta crema (libre de fragancias y parabenos) se ha convertido en una de las más buscadas del momento.

Su fórmula actúa como un bálsamo reparador multipropósito que ayuda a aliviar, reparar y proteger la piel. Además, está especialmente indicada para tratar zonas agrietadas, secas o irritadas.

Rebajado a 57 euros, el juego de sartenes de Tefal con mango extraíble

Pensando en las cocinas pequeñas o escaso almacenamiento, Tefal ha ideado este juego de tres sartenes con mago extraíble que no ocupa nada de espacio; no tendrás que estar jugando al Tetris con los mangos. Al fin y al cabo, te permite apilarlas, optimizando armarios y estanterías.

¿Más ventajas? Pues es apta la para la inducción, tiene un revestimiento antiadherente y antirrayaduras… e, incluso, se puede usar en el lavavajillas y el horno.

Con 200 euros de rebaja: hazte con el robot cortacésped libre de cables que te permitirá dejar el césped perfecto

Si tienes jardín en tu casa, he aquí uno de los grandes básicos que no pueden faltar: el robot cortacésped libre de cables. Gracias a la tecnología OmniSense, podrás trazar mapas de tu jardín con facilidad y personalizar a tu gusto con facilidad el corte o el dibujo que quieras conseguir.

Las ruedas todoterreno proporcionan una tracción potente en terrenos complicados y condiciones meteorológicas adversas.

Rebajado a solo 20 euros: el cartucho filtrante de agua de BRITA con más de 6.000 valoraciones

Con más de 3.000 valoraciones sobresalientes, este cartucho de agua Brita es compatible con todas las jarras de la misma marca. Con su puesta, conseguirás un agua del grifo más blanda y limpia dejándola libre de impurezas.

De hecho, esta jarra es muchísimo más sostenible que el agua embotellada.

De 75 a 28 euros: Skechers desploma el precio de sus zapatillas más versátiles, cómodas y bonitas

No es la primera vez que hablamos de unas zapatillas de Skechers, pero, tras probar el modelo favorito entre las mujeres de más de 50 años, hemos dado con otro diseño que destaca por su comodidad y su gran amortiguación.

Y sí, cumplen lo que prometen: son ideales para entrenar, para completar los 10.000 pasos diarios e, incluso, para combinar con cualquier look del día a día.

Por 49 euros: la caja de herramientas con 126 piezas que incorpora un destornillador eléctrico

No hay ningún hogar que no necesite una caja de herramientas, y es que esta opción que incorpora un destornillador eléctrico resulta de lo más económica y, por supuesto, útil.

Al fin y al cabo, el destornillador eléctrico se puede utilizar para perforar madera y plástico o para apretar (y aflojar) tornillos. Aunque el resto de herramientas te ayuda a seguir un mantenimiento más práctico de la casa como, por ejemplo, montar muebles o colocar distintos adornos.

Amazon liquida las cápsulas de Ariel Pods que eliminan hasta las manchas más difíciles

¿Hay alguien que no haya oído hablar de estas cápsulas de Ariel? Lo suponíamos, y es que este producto es idóneo si buscas eliminar manchas y malos olores con un solo lavado o, simplemente, conseguir que la colada luzca impecable.

¿Su gran punto a favor? Más allá de ser una opción perfecta para dejar la ropa perfectamente limpia (incluso en ciclos fríos), es apta para todo tipo de tejidos. Es decir, con ellas se acabó tener que revisar las etiquetas para saber a qué temperatura o con qué cuidados lavar cada prenda.

Rebajado casi a mitad de precio, el cepillo de dientes Oral-B con recambios de cabezales

Elimina hasta un 100 % de la placa, incluso en los lugares de más difícil acceso, con este cepillo de dientes eléctrico, gracias a su cabezal redondo, que limpia las encías en profundidad, evitando problemas dentales antes de que surjan.

Cuenta con tres modos de limpieza y un temporizador integrado de cuatro zonas para cumplir con el tiempo de cepillado recomendado. Asimismo, viene equipado con tres cabezales de recambio.

De 160 a 87 euros: el smartwatch Huawei Watch FIT 3 que acumula más de 200 ventas en las últimas horas

Si estás buscando un buen smartwatch, aprovecha porque este es tu momento. Rozando el 50 % de descuento, puedes hacerte con este reloj inteligente con pantalla AMOLED de Huawei.

Lo que caracteriza a este modelo de entre todos los smartwatches recaen que cuenta con un diseño ultrafino y ligero que lo hacen perfecto para llevarlo en la muñeca a diario. Asimismo, cuenta con una gestión integral de la forma física (que te permite realizar un seguimiento pautado de las calorías ganadas y perdidas) y que te recomienda qué actividades realizar según tu estilo de vida o entrenamiento seguido.

Además, cuenta con una autonomía de hasta 10 días que te permitirá despreocuparte de estar cargándolo automáticamente.

Por menos de 24 euros, da la bienvenida a los días soleados con las gafas de sol de Hawkers

Es el modelo de gafas más vendido de la plataforma de Amazon y no es para menos; con un diseño de lo más favorecedor capaz de estilizar los rasgos de cualquier rostro y que nunca pasa de moda, encontramos este codiciado modelo de Hawkers a su precio mínimo.

Disponible en distintos tonos, los cristales polarizados reducen los reflejos superficiales y la fatiga ocular proporcionando una mayor nitidez. Una combinación de lo más potente que no solo te permitirá proteger la vista sino, además, hacerlo con auténtico estilo.

Rebajado a 32 euros, hazte con el set de 46 brocas para atornillar Bosch con más de 10.000 valoraciones sobresalientes

No es la primera vez que te decimos que tener un juego de destornilladores en casa resulta algo básico, pero no todos lo tenemos en cuenta.

Por eso mismo este juego que cuenta con 32 puntas, 12 llaves hexagonales y una caja para guardarlo comodamente es una oferta que no querrás dejar escapar.

Con un 40 % de descuento: el robot aspirador con base de roborock que dejará cualquier superficie reluciente

Ahora que suben las temperaturas y las ventanas tienden a abrirse, es normal que la suciedad y el polvo tiendan a acumularse en el suelo y en otras superficies… Para esos casos, te encantará saber que este robot aspirador de la firma Roborock cuenta con un 40 % de descuento.

El motivo es que dispone de una potencia de succión suficiente para aspirar polvo, pelo de mascotas y otros residuos.

Por otro lado, incorpora un depósito de agua que humedece la mopa y limpia el suelo. ¿Otro punto a su favor? Puedes controlarlo desde el móvil gracias a su aplicación, lo que te permite programar limpiezas o revisar las rutas seguidas por el robot.

A mitad de precio: los auriculares inalámbricos Soundcore con cancelación de ruido y opción de traducción

Si te encuentras en la búsqueda de unos auriculares inalámbricos que cuentan con una cancelación de ruido óptima e, incluso, que dispongan de un modo para traducir en tiempo real, esta opción que, está rebajada a mitad de precio, es perfecta para ti.

Asimismo, disfrutarás de un audio más nítido y su batería evitará que tengas que estar pendiente de dónde cargarlo; con solo 10 minutos de carga, podrás disfrutar de hasta tres horas y media. Además, por si esto fuera poco, estos auriculares son muy cómodos de llevar.

Fairy rebaja su pack de cuatro botes de Fairy a 15 euros

Con un descuento que pocas veces se ve, encontramos este pack de de la firma Fairy, que conseguirán que tu vajilla luzca reluciente. Y es que limpian a la primera, incluso la grasa más incrustada, y son efectivas también frente a la suciedad más reseca.

Además, mantienen un aroma limpio y fresco en el propio lavavajillas.

Skechers liquida el stock del modelo que recomiendan más de 40.000 personas

Con un cierre de cordones que garantiza sujeción firme, estas Skechers elevan el confort a otro nivel. Su diseño versátil encaja en cualquier plan del día, mientras la plantilla de espuma viscoelástica aporta una pisada suave y estable desde el primer paso. No es casualidad que más de 40.000 personas ya las hayan elegido: se han convertido en un imprescindible. Sirven para caminar, cumplir objetivos diarios, entrenar en el gimnasio o ir a trabajar con estilo.

Todo ello ahora con una rebaja difícil de ignorar, una oportunidad perfecta para renovar calzado sin renunciar a comodidad ni rendimiento hoy mismo ya

Por 11 euros cada una, puedes hacerte con este pack de tres camisetas básicas de Hugo Boss

Con un patrón que sienta de maravilla, encontramos este pack de tres camisetas de la firma Hugo Boss que destacan por tener un diseño de lo más versátil y un diseño supercómodo de llevar. Todo ello sumado a que están confeccionadas con materiales de primera calidad. De ahí a que sean señaladas como una opción para llevar a cualquier plan con acierto.

Por menos de 30 euros, atrevéte con este smatwatch de Xiaomi Redmi Watch 5 Active

Con una batería de hasta 18 horas de funcionamiento de manera ininterrumpida, este smartwatch es compatible para realizar llamadas por Bluetooth.

Este reloj Xiaomi te permitirá establecer un seguimiento avanzado de la salud y el entrenamiento. Podrás conocer tu frecuencia cardiaca, y al mismo tiempo saber cuántas calorías estás perdiendo o qué actividad física te mide un mayor cardio o, simplemente, consigue estilizar o potenciar la fuerza de tus músculos.

Rebajada a menos de 30 euros: la maleta de cabina rígida con compartamientos y organizadores interiores

¿Viaje a la vista? Entonces, más allá de recomendarte que consultes esta lista de artículos que no querrás que falten en tu equipaje, es hora de optar por una buena maleta de cabina, como este modelo.

Con tirador telescópico, asas reforzadas y un tamaño óptimo para llevar en cabina, esta maleta de mano, de diseño de lo más compacto (pero con amplia capacidad), cuenta con un interior forrado y distintos organizadores que te ayudarán a guardar todo tu equipaje de manera práctica y ordenada.

De 70 a 44 euros: el polo de Calvin Klein para hombre perfecto para esta temporada

Si estás cansado de llevar camisas, esta oferta te interesa. Con casi un 40 % de descuento, puedes hacerte con este polo que, si bien es igual de cómodo que una camiseta básica, aportará un toque más formal a quien lo lleva.

Fabricado en algodón con elastano, este polo de Calvin Klein es sinónimo de comodidad; estos tejidos le brindan un plus de elasticidad.

Skechers liquida el stock del modelo que recomiendan más de 40.000 personas

Con un cierre de cordones que garantiza sujeción firme, estas Skechers elevan el confort a otro nivel. Su diseño versátil encaja en cualquier plan del día, mientras la plantilla de espuma viscoelástica aporta una pisada suave y estable desde el primer paso. No es casualidad que más de 40.000 personas ya las hayan elegido: se han convertido en un imprescindible. Sirven para caminar, cumplir objetivos diarios, entrenar en el gimnasio o ir a trabajar con estilo.

Todo ello ahora con una rebaja difícil de ignorar, una oportunidad perfecta para renovar calzado sin renunciar a comodidad ni rendimiento hoy mismo ya.

Con más de 160.000 valoraciones sobresalientes, la tarjeta de memoria SanDisk con un 30 % de descuento

"No dispone de almacenamiento suficiente". Si esa notificación te ha saltado en más de una ocasión cuando has ido a descargarte alguna aplicación, hacer fotos o, simplemente, retomar una vieja partida de la consola…, esto te va a encantar.

Con más de 2.000 unidades compradas en las últimas horas, esta tarjeta de memoria micro (con distintos espacios de almacenamiento) es perfecta para disponer en el móvil, la tablet o, incluso, la consola favorita.

Con un 20 % de descuento: la cinta de correr plegable supercompacta que puedes guardar cómodamente en casa

Esta cinta de correr portátil pesa unos 20 kilos y cuenta con ruedas de transporte que facilitan su desplazamiento y permiten guardarla fácilmente debajo de la cama, el sofá o donde prefieras.

En concreto, tanto usuarios como expertos recomiendan esta cinta plegable frente a otras porque, además de ser apta para cualquier hogar, incorpora un motor silencioso que permite usarla a cualquier hora del día sin molestar a los vecinos. Además, se adapta a distintos estilos de vida.

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