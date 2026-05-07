Movistar Plus+ estrena por sorpresa una de las series más adictivas del momento (y ya puedes verla por 4,99 euros)

Ha llegado el momento. Movistar Plus+ parece haber dado con la tecla definitiva para convencer a quienes aún dudaban si suscribirse. Y no es para menos: la plataforma ha decidido romper con una de sus barreras más habituales, esa que vinculaba su oferta a un amplio (y no siempre deseado) paquete deportivo.

Durante años, el acceso al catálogo implicaba asumir contenidos que no todos los usuarios querían ver. Ahora, ese modelo queda atrás. La compañía lanza un nuevo plan pensado para quienes buscan exactamente eso: cine y series, sin añadidos innecesarios y, sobre todo, a un precio mucho más accesible.

Si alguna vez te planteaste suscribirte, pero desististe tras hacer cuentas o por no querer pagar por deportes que no consumes, este movimiento cambia por completo el escenario. Movistar Plus+ elimina ese "ruido" y apuesta por una fórmula más directa: pagar solo por lo que realmente te interesa. Y sí, el estreno de una de las series más adictivas de los últimos meses es el gancho perfecto —pero no el único.

En qué consiste el plan libre de Movistar Plus+: cine y series

En qué consiste el plan libre de Movistar Plus+: cine y series / Cortesía Movistar

El nuevo plan “cines y series” hace exactamente lo que promete: ofrecer acceso al catálogo de ficción, documentales, cine y entretenimiento de la plataforma. Sin condiciones ocultas ni paquetes adicionales.

Esto incluye desde producciones originales de Movistar Plus+ hasta películas reconocidas en premios como los Goya o los Oscar. Una oferta pensada para quienes priorizan el contenido y no el volumen.

Además, el precio marca la diferencia: 4,99 euros al mes. Una cifra que sitúa este plan como una de las opciones más competitivas dentro del panorama actual del streaming.

El contexto perfecto para decir ‘sí’ a este nuevo plan: el final de Outlander

Sam Heughan y Caitriona Balfe, en la octava temporada de 'Outlander' / MOVISTAR PLUS+

El lanzamiento no llega en cualquier momento. Coincide con la expectación por la temporada final de Outlander, la historia protagonizada por Claire Fraser y Jamie Fraser.

Tal y como han adelantado sus protagonistas, Caitríona Balfe y Sam Heughan, esta última entrega promete cerrar la historia con un enfoque emocional y definitivo, mirando tanto al pasado como al legado de sus personajes. Un desenlace que no solo busca responder preguntas, sino también dejar huella en quienes han seguido la serie durante años. Y que sí, su último capítulo está programado para el 16 de mayo.

Y aquí está la clave: poder ver ese final (y el de otros estrenos recientes) sin necesidad de pagar por contenidos que no forman parte de tus hábitos.

Ventajas de este tipo de suscripción de Movistar Plus+

Así puedes suscribirte a Movistar Plus+ por menos de 5 euros al mes (sí, has leído bien) / Freepik

Aunque Outlander sea uno de los grandes reclamos, el plan abre la puerta a mucho más. Desde ficciones recientes como Marbella, con Hugo Silva al frente, hasta documentales y programas de producción propia.

Todo ello con condiciones que refuerzan su atractivo:

Al igual que otros planes de Movistar Plus+, no requiere permanencia ni cambios de teleoperador .

. Activación inmediata : solo necesitas un correo electrónico y una tarjeta. En pocos pasos y segundos, tendrás acceso completo al contenido .

: solo necesitas un correo electrónico y una tarjeta. En pocos pasos y segundos, tendrás . Multidispositivo: puedes acceder desde el televisor, el móvil o la tablet a través de la aplicación de Movistar Plus+.

En definitiva, Movistar Plus+ simplifica su propuesta en un momento clave: menos complicaciones, más contenido relevante y un precio que invita, al menos, a probar. Porque a veces engancharse a una serie es más fácil cuando también lo es darle al botón de suscribirse.

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