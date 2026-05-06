Disney+ se ha propuesto dinamizar nuestras tardes con el lanzamiento de su última iniciativa. Y es que la plataforma de streaming ha decidido presentar tres nuevos planes a los que, ya te adelantamos, resulta difícil decir que no. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces puedes negarte a descubrir nuevas series, películas o programas por menos de cinco euros al mes?

Si te interesa, déjanos recordarte que la oferta termina hoy mismo. Así que no te lo pienses demasiado: es tu última oportunidad para devorar algunas de las series que ahora mismo son tendencia.

Además, el catálogo de Disney+ destaca por su variedad: desde comedias para reír a carcajadas hasta mundos fantásticos, pasando por intrigas y dramas basados en hechos reales. Un universo de títulos que, a día de hoy, acumulan infinidad de hashtags y conversación en redes sociales.

Qué tiene de especial esta oferta y hasta cuándo esta vigente

La oferta de Disney+ termina hoy: últimas horas para disfrutar de estas series al precio más bajo / Cortesía Disney +

Esta promoción está disponible tanto para nuevos clientes como para aquellos sin una suscripción activa, y permite disfrutar de sus ventajas durante tres meses. Eso, sí, recalcamos: el 6 de mayo es el último día que está vigente. En concreto, incluye tres planes diseñados para distintos tipos de usuario:

La suscripción estándar con anuncios , disponible por 4,99 euros al mes durante tres meses (lo que supone un ahorro aproximado de seis euros).

, (lo que supone un ahorro aproximado de seis euros). El plan estándar sin anuncios, por 7,99 euros al mes durante tres meses. Además de evitar interrupciones publicitarias, permite la reproducción simultánea en dos dispositivos y la descarga de contenido en hasta diez dispositivos, ideal para quienes pasan tiempo fuera de casa.

al mes durante tres meses. Además de evitar interrupciones publicitarias, permite la reproducción simultánea en dos dispositivos y la descarga de contenido en hasta diez dispositivos, ideal para quienes pasan tiempo fuera de casa. El plan premium, por 10,99 euros al mes durante tres meses (con un ahorro total de unos quince euros respecto al precio habitual). Perfecto para hogares con gustos diversos o para compartir cuenta, ofrece reproducción simultánea en cuatro dispositivos, sin anuncios y con una calidad de imagen superior.

Con esta suscripción podrás disfrutar desde las películas clásicas de Disney hasta las clásicas románticas que todos hemos visto en la adolescencia hasta ponerse al día con todo el Universo Marvel y las últimas secuelas que han conseguido dejarnos a todos boquiabiertos.

Asimismo, esta suscripción da acceso a contenidos exclusivos como los siguientes que se están convirtiendo en tendencia:

Las 5 series de Disney + de las que más se está hablando:

'Los testamentos', la continuación de 'El cuento de la criada'

Los testamentos, la secuela de 'El cuento de la criada' se puede ver en Disney + / Cortesía Disney +

Si te gustó 'El cuento de la criada', probablemente ya conozcas esta continuación ambientada en el mismo universo.

La trama transcurre cinco años después del final de la serie y sigue la vida en Gilead desde la perspectiva de tres jóvenes que han crecido dentro del régimen.

Ante la perspectiva de una vida de servidumbre, se verán obligadas a buscar aliados para alcanzar su libertad. La pregunta es inevitable: ¿lo conseguirán?

'Malcolm: de mal en peor'

Revive la emoción de la serie de Malcolm con esta secuela / Cortesía Disney +

¿Quién no ha oído hablar de Malcolm? La historia del hermano mediano —y de sus ya icónicas expresiones— continúa. Eso sí, en esta ocasión todo apunta a que sus padres han asumido el papel de abuelos casi sin darse cuenta.

'Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette'

'Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette' / Cortesía Disney +

Esta serie ha generado una notable conversación en redes sociales, acompañada de recomendaciones y comentarios constantes. Si aún no la conoces, esta temporada se centra en la relación —noviazgo y matrimonio— entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy.

'Daredevil: Born Again'

'Daredevil: Born Again' / Cortesía Disney +

Enmarcada en el universo de Marvel, la serie retoma la historia del abogado ciego Matt Murdock, quien ha dejado atrás su faceta como justiciero enmascarado. Sin embargo, continúa luchando por la justicia desde los tribunales, mientras su antiguo enemigo emerge como alcalde de Nueva York. Todo ello con la dosis de tensión y acción que caracteriza a estas producciones.

'Yo, adicto'

Un frame de la serie 'Yo, adicto' disponible en Disney + / Cortesía Disney +

La serie narra cómo Javier Giner decide, a los 30 años, ingresar voluntariamente en un centro de desintoxicación. En un momento límite, se verá obligado a pedir ayuda, iniciando un recorrido personal para entender qué experiencias le han llevado hasta ese punto.

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