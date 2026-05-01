Probamos esta funda protectora de 29 euros para viajar con mascotas: este es nuestro veredicto

Los que tenemos perros sabemos lo que significa montarlos en el coche: pelos y suciedad. Da igual lo limpio que estén o lo corto que sea el trayecto; al final, siempre acabas encontrando rastros en los asientos, pelos o manchas que parecen imposibles de quitar. En mi caso, teniendo seis perros, el coche era una batalla perdida. Aunque no los saco a todos a la vez, el simple hecho de llevarlos al veterinario o de paseo significaba pasarme después una hora con el aspirador quitando pelos y suciedad.

Buscando soluciones para que ir con los perros en el coche no se convirtiera en una odisea constante, di con la funda impermeable. Este accesorio se ha vuelto imprescindible para todas mis salidas. Yo llevo un tiempo usándola y, sinceramente, es muy fácil de usar y de montar, no te lleva apenas tiempo tenerlo listo, y resulta muy útil. Además, es súper práctica, porque te facilita mucho las cosas cuando viajas con tu perro y te ayuda a mantener el coche más limpio.

El mejor accesorio para viajar con tu perro en el coche sin ensuciar nada

Si también tienes perros y los sueles montar en el coche, este producto se va a convertir en tu nuevo salvavidas por los siguientes motivos:

Uno de los puntos clave es su capacidad impermeable. Parece un detalle menor, pero en la práctica es lo que salva el coche, sobre todo si vienes del campo con los perros húmedos o con las patas llenas de barro. Toda la suciedad se queda en la funda, que luego solo tienes que sacudir o limpiar con un paño húmedo.

Además de la limpieza, la estabilidad ha sido otro de sus puntos fuertes. Antes, mis perros tendían a moverse y a resbalar sobre la tela o el cuero, algo que me distraía mientras conducía y no iba del todo tranquila. Esta cubierta tiene una base antideslizante que les permite ir mucho más firmes y tranquilos, lo que se traduce en un viaje más relajado para todos.

Otro factor fundamental es su versatilidad. Al no ser una estructura fija, puedes ponerla y quitarla según lo necesites. La instalación no tiene ningún misterio, algo que agradezco. Se engancha a los reposacabezas con unas correas que puedes ajustar a la medida de tu coche. Lo que me da mucha tranquilidad es que, una vez que encajas los anclajes entre los asientos y fijas la parte antideslizante de silicona, la funda no se mueve. Antes, mis perros resbalaban en las curvas, pero ahora van mucho más firmes y seguros.

Además, se adapta a casi cualquier coche. Yo ya lo he probado y es un sí rotundo en todos los aspectos, porque es fácil de usar, se monta en pocos minutos y realmente cumple con lo que promete en el día a día.

Qué opinan los que ya la han probado

Con una valoración media de 4,6 sobre 5, y basada en más de 14.600 opiniones de usuarios que ya lo han probado, esto es lo que opinan sobre la funda para viajar con tu perro:

"Impermeable de verdad, repele agua, barro y pelos sin que pase nada al asiento original. El material es grueso pero flexible, se ajusta muy bien a los asientos traseros (con correas y ganchos incluidos que sujetan firme sin moverse en curvas o frenadas). Fácil de poner y quitar, se dobla compacta y cabe en el maletero. El color oscuro disimula suciedad y pelos, y se limpia rapidísimo con un trapo húmedo. Mi perro viaja cómodo y el coche queda protegido al 100%"

"Lo compré hace un año tengo un perro grande Golden y es de buena calidad se puede lavar sin problema. Lo recomiendo"

"Perfecto , grande y fácil de montar, se limpia rápido, y material fuerte, me encanta para mis mascotas. Es muy facil de poner y quitar, y se lava bien en la lavadora, es resistente y cumple genial su función. Calidad-precio perfecto"

En mi caso, es un producto que recomiendo al 100% si tienes mascotas, sobre todo perros, y te gusta llevarlo en el coche para poder sacarlos a pasear o llevártelos donde quieras con la tranquilidad de que el coche no va sufrir demasiado. Sin duda, su facilidad de uso y limpieza es lo que más valoro, pero el producto cumple con creces lo prometido y es un accesorio imprescindible para mi.

Otros accesorios para tu perro que vas a necesitar

El más importante: el cinturón de seguridad

Este cinturón de seguridad para perro es un accesorio imprescindible si quieres llevar a tu mascota en el coche de forma cómoda y segura. Se ajusta fácilmente al arnés y al anclaje del vehículo, evitando que tu perro se mueva demasiado o pueda hacerse daño en caso de frenazo.

Además, cuenta con un sistema de amortiguación que reduce los tirones y hace el viaje mucho más agradable para tu perro. Es regulable, resistente y muy fácil de usar, ideal tanto para trayectos cortos como largos.

Si quieres viajar tranquilo y proteger a tu perro, este accesorio es una opción práctica que marca la diferencia.

Otra opción si tienes un perro más pequeño

Si tu perro es pequeño, este tipo de asiento es mucho más práctico que una manta o funda grande. Está diseñado para que el animal vaya elevado, más cómodo y con mayor sensación de seguridad durante el viaje.

Además de proteger el coche, permite que el perro vaya sujeto y tranquilo, evitando que se mueva demasiado. Este tipo de accesorios son cada vez más usados porque combinan comodidad, seguridad y limpieza, algo clave cuando viajas con mascotas.

Es una buena alternativa si buscas algo más compacto, fácil de colocar y pensado específicamente para perros pequeños, sobre todo para trayectos frecuentes o viajes cortos.

El transportín favorito de los usuarios

Este tipo de transportín es una opción muy completa. Está pensado para perros pequeños y permite llevarlos protegidos y tranquilos durante el viaje, evitando que se muevan demasiado dentro del coche.

Además, es plegable y ligero, lo que lo hace muy cómodo para guardarlo cuando no lo uses o para llevarlo contigo fuera del coche. Este tipo de transportines destacan porque combinan seguridad, comodidad y facilidad de uso, algo clave cuando viajas con tu mascota.

En general, es una buena elección si quieres que tu perro vaya más protegido, especialmente en trayectos largos o si se pone nervioso en el coche.

El producto más vendido para las mascotas

Si tienes mascotas y sueles sacarlas de paseo, este accesorio es un imprescindible para el día a día. Estas bolsas para recoger excrementos son prácticas, fáciles de usar y vienen con un dispensador que puedes llevar enganchado a la correa, para tenerlas siempre a mano.

Son resistentes y tienen buen tamaño, lo que facilita recoger sin complicaciones y de forma más higiénica. Además, al venir en packs grandes, salen muy económicas y duran bastante tiempo. Es uno de esos productos que siempre necesitas y que hace mucho más cómodo salir a pasear con tu perro.

El quitapelos reutilizable que está arrasando entre dueños de perros y gatos

Si tienes mascotas, sabes que el pelo acaba en todas partes: sofá, ropa, coche… Por eso este tipo de quitapelos se ha convertido en un básico en casa. Este modelo funciona como un rodillo que atrapa el pelo con facilidad en pocas pasadas, sin necesidad de recambios ni adhesivos.

Lo mejor es que es reutilizable y muy fácil de limpiar. Solo tienes que pasarlo sobre la superficie y después vaciar el depósito, listo para volver a usar. Además, sirve para casi todo: alfombras, camas, ropa o asientos del coche, lo que lo hace muy práctico en el día a día.

La correa que mejora cada paseo

La correa extensible es una de las opciones más prácticas para pasear a tu perro con comodidad. Gracias a su sistema enrollable, permite que el animal tenga más libertad para moverse sin perder el control en ningún momento. La cinta se extiende y recoge de forma suave, evitando tirones y haciendo el paseo mucho más cómodo tanto para el perro como para el dueño.

Además, cuenta con un sistema de frenado que se maneja con una sola mano, lo que facilita ajustar la distancia rápidamente según la situación. Está diseñada con materiales resistentes y diferentes tamaños según el peso del perro, lo que la convierte en una opción segura y duradera para el uso diario. En resumen, es un básico imprescindible si quieres pasear con tu mascota de forma más cómoda, segura y controlada.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.