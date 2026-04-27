Amazon derrumba sus precios: las mejores ofertas de hoy (27 de abril) que no querrás dejar escapar

Empezamos la última semana de abril con una energía contagiosa y con ese tipo de rebajas capaces de reconciliarnos incluso con el despertador de primera hora.

No todos los días aparece la camiseta perfecta de Levi's para el entretiempo rebajadísima, ni se cruza en una búsqueda rápida el cepillo de dientes eléctrico Oral-B mejor valorado por 49 euros (cuando lo habitual es que supere los 80), ni resulta tan fácil caer en la tentación del running cuando ves que las zapatillas adidas que llevan consolidándose como objeto de deseo, ahora mismo, están rozando su precio mínimo histórico.

Y aunque estos son solo algunos ejemplos, no son los únicos. Ni mucho menos. Conscientes de que rastrear oferta por oferta no siempre es posible (y de que más de una alerta ha llegado tarde), desde ESNCIAL hemos reunido las mejores oportunidades del día para que no se te escape ninguna y puedas sumarlas, sin ningún tipo de esfuerzo, a tu lista de imprescindibles.

Por cierto: recuerda que si tienes suscripción a Prime, no solo conseguirás ahorrarte el envío sino que, además, podrás disfrutar de algunas ofertas que solo están disponibles para suscriptores.

Las mejores ofertas del día (27 de abril): con rebajas de hasta el 80 %

Rebajado casi a mitad de precio, el cepillo de dientes Oral-B con recambios de cabezales

Elimina hasta un 100 % de la placa, incluso en los lugares de más difícil acceso, con este cepillo de dientes eléctrico, gracias a su cabezal redondo, que limpia las encías en profundidad, evitando problemas dentales antes de que surjan.

Cuenta con tres modos de limpieza y un temporizador integrado de cuatro zonas para cumplir con el tiempo de cepillado recomendado. Asimismo, viene equipado con tres cabezales de recambio.

Por menos de 20 euros, el juego de bolsas de vacío y compresión con bomba eléctrica

Con más de 25.000 valoraciones sobresalientes, estas bolsas de vacío están fabricadas con película compuesta, que ofrece una excelente resistencia de desgarro y al desgaste, y son señaladas como una opción óptima para iniciarse esta temporada con el cambio de armario.

Sobre todo, si no se tiene demasiado espacio; protegen eficazmente la ropa y los tejidos contra la humedad, el polvo y la suciedad.

Por menos de 30 euros, atrevéte con este smatwatch de Xiaomi Redmi Watch 5 Active

Con una batería de hasta 18 horas de funcionamiento de manera ininterrumpida, este smartwatch es compatible para realizar llamadas por Bluetooth.

Este reloj Xiaomi te permitirá establecer un seguimiento avanzado de la salud y el entrenamiento. Podrás conocer tu frecuencia cardiaca, y al mismo tiempo saber cuántas calorías estás perdiendo o qué actividad física te mide un mayor cardio o, simplemente, consigue estilizar o potenciar la fuerza de tus músculos.

De 500 a 129 euros: así es el robot aspirador y fregasuelos 3 en 1 de Lefant

Oficialmente, es la temporada de tener la mayoría de las ventanas abiertas para que esa brisilla mañanera entre en el hogar, reduciendo el posible calor acumulado. ¿Lo malo? Que las ventanas abiertas fomentan que el polvo, el polen y la suciedad… entren y se acumulen en el suelo, sin importar cuántas veces has limpiado el suelo de casa. Para evitar estar con la escoba en mano, este robot aspirador, rebajado a su precio mínimo y que roza las 20.000 valoraciones, es una magnífica oportunidad para conseguir un suelo reluciente.

Y es que, con una potente succión y un sistema de fregado profundo que garantiza una limpieza sobresaliente, este robot, diseñado para evitar obstáculos, te ayudará a ello. Además, puedes programarlo o, si lo prefieres, sincronizarlo con Alexa o Google Assistant, lo que te permitirá controlarlo con la voz.

Amazon liquida las cápsulas de Ariel Pods que eliminan hasta las manchas más difíciles

¿Hay alguien que no haya oído hablar de estas cápsulas de Ariel? Lo suponíamos, y es que este producto es idóneo si buscas eliminar manchas y malos olores con un solo lavado o, simplemente, conseguir que la colada luzca impecable.

¿Su gran punto a favor? Más allá de ser una opción perfecta para dejar la ropa perfectamente limpia (incluso en ciclos fríos), es apta para todo tipo de tejidos. Es decir, con ellas se acabó tener que revisar las etiquetas para saber a qué temperatura o con qué cuidados lavar cada prenda.

Por menos de 24 euros, da la bienvenida a los días soleados con las gafas de sol de Hawkers

Es el modelo de gafas más vendido de la plataforma de Amazon y no es para menos; con un diseño de lo más favorecedor capaz de estilizar los rasgos de cualquier rostro y que nunca pasa de moda, encontramos este codiciado modelo de Hawkers a su precio mínimo.

Disponible en distintos tonos, los cristales polarizados reducen los reflejos superficiales y la fatiga ocular proporcionando una mayor nitidez. Una combinación de lo más potente que no solo te permitirá proteger la vista sino, además, hacerlo con auténtico estilo.

Con más de 160.000 valoraciones sobresalientes, la tarjeta de memoria SanDisk con un 30 % de descuento

"No dispone de almacenamiento suficiente". Si esa notificación te ha saltado en más de una ocasión cuando has ido a descargarte alguna aplicación, hacer fotos o, simplemente, retomar una vieja partida de la consola…, esto te va a encantar.

Con más de 2.000 unidades compradas en las últimas horas, esta tarjeta de memoria micro (con distintos espacios de almacenamiento) es perfecta para disponer en el móvil, la tablet o, incluso, la consola favorita.

Por solo 15 euros, hazte con la camiseta Levi’s más cómoda y versátil de la temporada

Levi’s ha dispuesto este pack de dos camisetas de la firma a su precio mínimo histórico, y es que no todos los días puedes hacerte con dos unidades por menos de 30 euros.

Ahora bien, ¿por qué es un buen momento para aprovechar esta oferta? Pues bien, más allá de estar confeccionadas en su totalidad con algodón, lo que reduce la posibilidad de sufrir alguna irritación y les confiere más suavidad, estos modelos son perfectos para llevar en cualquier ocasión. Además, tienen un corte más holgado que favorece su uso en los días de altas temperaturas.

Rebajadas a 40 euros, las zapatillas de running más buscadas: las adidas Galaxy 7

Más de 9.000 personas coinciden en sus recomendaciones: las adidas Galaxy 7 "son perfectas para salir a correr". En concreto, este modelo de adidas cuenta con una mediasuela con amortiguación Cloudfoam que te ofrece una pisada más cómoda mientras corres. Asimismo, cuenta con un empeine que te ofrece un plus de flexibilidad y soporte.

Con un 20 % de descuento: la cinta de correr plegable supercompacta que puedes guardar cómodamente en casa

Esta cinta de correr portátil pesa unos 20 kilos y cuenta con ruedas de transporte que facilitan su desplazamiento y permiten guardarla fácilmente debajo de la cama, el sofá o donde prefieras.

En concreto, tanto usuarios como expertos recomiendan esta cinta plegable frente a otras porque, además de ser apta para cualquier hogar, incorpora un motor silencioso que permite usarla a cualquier hora del día sin molestar a los vecinos. Además, se adapta a distintos estilos de vida.

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