Calzado barefoot: qué es, beneficios y para quién se recomienda esta tendencia en zapatillas

Si alguna vez te has preguntado qué se siente al caminar descalzo, estás a punto de descubrirlo. Existe un fenómeno que está revolucionando la forma de moverse y que está al alcance de todos, y muchos ya no quieren volver atrás. Se trata del barefoot, y está listo para cambiar tu forma de ver el calzado.

Lo que parecía una simple moda ha captado la atención de deportistas, influencers y aficionados al bienestar, y ahora está generando un interés imparable. ¿Quieres saber por qué todos hablan de él y cómo puedes unirte a la tendencia? Te lo contamos.

¿Qué es el calzado barefoot y por qué está en tendencia?

El calzado barefoot, también conocido como calzado minimalista, se ha convertido en una de las tendencias más destacadas en el ámbito del bienestar y el deporte. Su propuesta es sencilla pero disruptiva: imitar la sensación de caminar descalzo para respetar el funcionamiento natural del pie. Frente a las zapatillas tradicionales, con grandes suelas y sistemas de amortiguación, este tipo de calzado apuesta por la ligereza, la flexibilidad y la libertad de movimiento.

Una de las claves del barefoot está en su diseño. Estas zapatillas cuentan con una suela fina y flexible que permite sentir el terreno, un drop cero -sin diferencia de altura entre el talón y la puntera- y una horma más ancha que deja espacio a los dedos. Todo ello favorece una pisada más natural, en la que el pie recupera protagonismo y trabaja de forma activa, algo que en el calzado convencional suele quedar limitado por la estructura del propio zapato.

Con estas características en mente, cada vez son más las personas que se plantean dar el salto a este tipo de calzado. Si es tu caso, una buena forma de empezar es fijarte en los modelos más populares y mejor valorados por los usuarios. No es casualidad: los clientes destacan especialmente su comodidad y la excelente adaptación al pie, ofreciendo un ajuste natural desde el primer uso. Además, muchos coinciden en que presentan una gran calidad a un precio competitivo, lo que las convierte en una opción muy interesante para iniciarse en el barefoot.

Por eso, a continuación te mostramos las zapatillas barefoot más vendidas dentro del gigante del e-commerce.

Beneficios del calzado barefoot para la salud y la pisada

Los beneficios asociados a este tipo de calzado han despertado un creciente interés. Al obligar a los músculos del pie a trabajar más, se contribuye a su fortalecimiento, lo que puede traducirse en una mayor estabilidad y equilibrio. Además, la alineación del cuerpo mejora al eliminar la inclinación que generan muchos modelos tradicionales, favoreciendo una postura más natural tanto al caminar como al estar de pie durante largos periodos.

Otro aspecto destacado es la mejora de la propiocepción, es decir, la capacidad del cuerpo para percibir su posición en el espacio. Al estar más en contacto con el suelo, se obtiene una mayor sensibilidad que ayuda a ajustar la pisada y a reducir impactos bruscos. Esto ha llevado a muchos corredores a interesarse por el barefoot como una forma de perfeccionar su técnica, aunque los expertos insisten en la importancia de una adaptación progresiva.

Por ello, si estás pensando en utilizarlas para hacer deporte, este es el modelo que mejor se adapta para ello, ya que ofrecen el equilibrio adecuado entre protección, flexibilidad y rendimiento.

Para quién se recomienda este tipo de zapatillas

El barefoot puede ser una buena opción para personas que buscan una forma más natural de caminar o entrenar, así como para quienes desean mejorar su técnica de carrera o fortalecer la musculatura del pie. También resulta interesante para aquellos que pasan muchas horas de pie y buscan mayor libertad y comodidad en su día a día.

Sin embargo, no es un cambio que deba hacerse de forma inmediata. Tras años utilizando calzado convencional, el pie necesita un periodo de adaptación. Lo más recomendable es comenzar con usos cortos e ir incrementando el tiempo de manera progresiva, prestando atención a las sensaciones del cuerpo para evitar sobrecargas.

El auge de esta tendencia también ha venido acompañado del interés de marcas deportivas que han comenzado a desarrollar sus propias líneas. Es el caso de Joma, que ha apostado por el calzado barefoot con modelos que combinan funcionalidad y diseño.

Dentro de esta propuesta también destacan figuras públicas como Cristina Pedroche, que ha apostado por este tipo de zapatillas en su día a día. Lo que ha contribuido a dar visibilidad al calzado barefoot, demostrando que es posible combinar bienestar físico con una estética cuidada.

Por qué cada vez más personas optan por el barefoot

Optar por calzado barefoot responde, en muchos casos, a una filosofía de vida más natural. No se trata solo de una elección estética o de tendencia, sino de una forma de entender el movimiento y el cuidado del cuerpo. Cada vez más personas buscan alternativas que reduzcan la intervención artificial y permitan recuperar patrones de movimiento más orgánicos.

En este contexto, modelos como las Zapatillas Barefoot transpirable y antideslizantes encajan perfectamente con esta filosofía, ya que combinan diseño minimalista, comodidad y funcionalidad, facilitando una transición sencilla hacia una pisada más natural tanto en el día a día como en la práctica deportiva.

Además, su versatilidad ha hecho que deje de limitarse al ámbito deportivo. Hoy en día, muchos modelos están diseñados también para el uso diario, combinando comodidad, ligereza y estilo. Esto ha contribuido a que el barefoot se consolide como una opción cada vez más presente en el mercado.

Un buen ejemplo de ello son estas zapatillas Barefoot minimalistas, pensadas tanto para actividades al aire libre como para el día a día, ofreciendo un equilibrio perfecto entre funcionalidad, diseño y libertad de movimiento.

Una tendencia en crecimiento

En definitiva, el calzado barefoot se posiciona como una alternativa en auge dentro del mundo del deporte y el bienestar. Su capacidad para mejorar la pisada, fortalecer el pie y favorecer una postura más natural lo convierte en una opción cada vez más valorada.

Todo apunta a que este tipo de calzado seguirá ganando protagonismo en los próximos años, consolidándose como una tendencia que va más allá de la moda.

Aquí tienes más modelos del calzado Barefoot que no te puedes perder

Calzado Barefoot para ellas

Estas zapatillas Barefoot ofrecen una experiencia de uso muy cercana a la de ir descalzo, gracias a su suela flexible y puntera ancha que permiten un movimiento natural del pie. Su diseño transpirable garantiza confort durante todo el día, y resultan adecuadas tanto para la práctica deportiva como para un uso cotidiano, combinando ligereza, agarre y comodidad.

Si buscas una opción más casual

Si buscas un calzado ligero y cómodo que favorezca una pisada natural este modelo son una opción muy interesante. Su suela flexible y diseño transpirable permiten que el pie se mueva con libertad y se mantenga fresco. Además, su construcción minimalista combina funcionalidad y confort sin renunciar a un estilo casual y versátil.

Las mejores valoradas por los usuarios

Estas zapatillas Barefoot combinan funcionalidad y confort para quienes buscan un calzado que respete la pisada natural. Su diseño ligero y transpirable permite un movimiento más libre del pie, mientras que la suela flexible ofrece agarre y estabilidad. Perfectas para uso diario o actividades casuales.

Para los más pequeños

Si buscas un modelo para los niños estas son perfectas para que los más pequeños experimenten una pisada natural sin perder seguridad. Su suela flexible y antideslizante favorece el equilibrio y la movilidad, mientras que el diseño ligero y transpirable mantiene los pies frescos durante todo el día. Ideales para actividades al aire libre, juegos o uso diario, combinan comodidad, protección y estilo en cada paso.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.