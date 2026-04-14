La nueva tendencia barista para los cafeteros: cómo preparar un café Perfetto en casa

¿Estás de acuerdo en que tomarte un café, en cualquier momento del día, es uno de esos pequeños placeres de la vida? Al despertarte en casa, el que te llevas en un termo de camino al trabajo, el de después de comer o el que compartes durante una buena conversación con amigos. En realidad, el café de especialidad vive ahora su mejor momento, y coincide con el auge de la tendencia del home barista, que no es más que la idea de que todos podemos preparar un buen café en casa sin ser expertos.

Eso sí, solo si tienes las herramientas adecuadas para ello. La Specialista Touch de De'Longhi es una de las cafeteras que mejor encaja en los hogares, porque preparar un café en casa deja de ser una rutina y pasa a ser todo un ritual. Si valoras el resultado tanto como el proceso y sabes apreciar los pequeños detalles, podrás preparar tu café Perfetto en solo cinco pasos.

El fenómeno del 'barista en casa' y la búsqueda de lo auténtico

El fenómeno del 'barista en casa' y la búsqueda de lo auténtico / Cortesía

El café de especialidad vive un muy buen momento, y la prueba está en la cantidad de cafeterías que sirven un café con una calidad altísima. También es cierto que los consumidores cada vez somos más del 'hazlo tú mismo', así que esa cultura cafetera que existe en España ha evolucionado hasta llegar al concepto de home barista (o barista en casa). Es decir, preparar en casa ese café de especialidad del que disfrutas a diario en tu cafetería favorita, entendiendo el proceso y convirtiéndolo en un pequeño ritual.

¿Crees que es complicado? Hasta ahora, la mayoría de máquinas para preparar un café de especialidad en casa eran 100% automáticas —no es posible personalizar tanto el resultado— o con sistemas manuales —requieren algo más de conocimiento y experiencia barista—. Pero eso cambia por completo con La Specialista Touch de De'Longhi, que es una cafetera que combina muy bien ambos conceptos, ya que puedes hacer tu café Perfetto en casa en solo 5 pasos con una guía táctil que te echa una mano durante todo el proceso.

Perfetto: cuando el café es un viaje, no solo un resultado

Perfetto: cuando el café es un viaje, no solo un resultado / Cortesía

El café perfecto no existe o, al menos, no todo el mundo comparte el mismo concepto, porque hay infinidad de maneras de tomarlo. En cambio, De'Longhi defiende la filosofía Perfetto, con la que probablemente sí estarás de acuerdo. Es la que pone en valor el proceso que realizamos hasta llegar a buen café, y también la que demuestra que, aunque el resultado sea importante, lo es todavía más el ritual de preparación y ese momento de pausa que nos dedicamos a nosotros mismos.

Vivimos con prisa, rutinas y rodeados de herramientas que pretenden automatizar ciertas tareas para ahorrar tiempo. Y por eso encaja tan bien la filosofía Perfetto, porque hace que el momento de preparar una taza de café sea un ritual que disfrutamos tanto o más que el resultado final.

Así que Perfetto es el viaje que pone al consumidor en el centro. La Specialista Touch elimina la barrera de entrada al mundo 'home barista' y permite al usuario preparar su café favorito en casa sin ser experto, gracias sobre todo a una interfaz que te guiará por todo el proceso y que facilita la toma de decisiones.

Cómo conseguir un café perfecto en casa: los 5 pasos claves a seguir

Cómo conseguir un café perfecto en casa: los 5 pasos claves a seguir / Freepik

¿Te crees si te decimos que es posible preparar un café Perfetto en solo 5 pasos? Con La Specialista Touch de De'Longhi, el proceso es más sencillo de lo que crees.

Muele: incluye un molinillo de acero inoxidable con 15 ajustes de molienda muy precisos que puedes utilizar en filtros dobles o individuales. Prensa: el prensador de la cafetera y la pantalla táctil te ayudan para que el prensado esté siempre en el nivel óptimo y puedas ajustar la dosis de molienda en cada uso. Extrae: la tecnología e innovación de De'Longhi es uno de los secretos de esta cafetera para conseguir siempre la extracción perfecta y un espresso con crema densa. Texturiza: podrás personalizar la espuma (5 niveles) y la temperatura (4 ajustes) gracias a la varilla de vapor automática para un resultado personalizado. Incluye también un sistema Auto LatteArt para texturizar la leche o cualquier otra bebida vegetal. Disfruta: el final del proceso Perfetto y el paso más importante. Después de personalizar el café a tu gusto (incluye 9 recetas preestablecidas y puedes hacer otras nuevas), solo te queda disfrutar de la taza de café en casa.

Personalización, rapidez y calidad: las nuevas exigencias del consumidor

Las nuevas exigencias del consumidor: la tendencia del home barista / Cortesía

La tendencia del 'home barista' ha llegado para quedarse, porque el perfil de consumidor ha evolucionado. El café perfecto no es solo el que mejor sabe, sino el que forma parte de un ritual en el que hemos puesto parte de nuestra personalidad para conseguir la intensidad y la textura que más nos gusta. La Specialista Touch es la puerta de entrada a ese nivel de personalización, aunque con un sistema que te acompaña en el proceso.

¿Y cuál es el secreto? La tecnología tiene mucho que ver en el resultado. Por ejemplo, el sistema Bean Adapt se encarga de adaptar el nivel de molienda, la dosis o la temperatura de extracción al tipo de grano para ayudarte a conseguir el mejor sabor. Además, La Specilista Touch de De'Longhi incorpora control activo de temperatura (mantiene el agua en un rango constante), Thermoblock (calienta la cafetera en 20 segundos) y un sistema de extracción en frío para preparar un Cold Brew (un café infusionado en frío) en 5 minutos.

¿Rutina o ritual? La Specialista Touch de De'Longhi es la máquina que necesitas en casa si defiendes que el momento de tomarte una taza de café es uno de los mejores del día. Deja de ser rutina para convertirse en un ritual que disfrutarás de principio a fin, y además podrás controlar cada parte del proceso sin ser experto. ¡Convertirte en un auténtico barista nunca había sido tan fácil!