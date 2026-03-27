Movistar Plus + tira la casa por la ventana y ofrece un plan gratis: así es cómo puedes disfrutarlo por 0 euros

Si alguna vez te has planteado suscribirte a Movistar Plus+, este es el momento de hacerlo. Y no es una exageración. Hemos visto promociones muy atractivas —como meses por 3,50 euros, planes anuales con dos meses gratis o precios reducidos con el Bono Cultural Joven—, pero hay una que destaca por encima de todas: aquella que te hace disfrutar de todo por 0 euros.

Sí, has leído bien. Una oportunidad única para descubrir series, películas, programas y deporte sin pagar nada, al menos durante un tiempo.

Y es que Movistar Plus+ lo pone fácil: ahora, puedes explorar su contenido, engancharte a sus programas y comprobar por ti mismo si encaja contigo. Porque al final, la mejor forma de decidir es probarlo. Y gracias a su Plan Gratuito, puedes hacerlo sin pagar nada. Quédate, porque te contamos todo lo que incluye y cómo aprovecharlo.

Movistar Plus+ lanza su mejor oferta: disfrutar de su contenido por 0 euros

Para todos aquellos indecisos , Movistar Plus+ ha sacado un nuevo plan para atraer a los más indecisos. Se trata del Plan gratuito en el que con un registro sencillo en la App de Movistar Plus+, y sin necesidad de datos bancarios, podrás empezar a disfrutar de programas de entretenimiento, deportes y los primeros episodios de las series originales, todo desde tu televisor, móvil o tablet.

Ilustres ignorantes, el programa de humor de Movistar Plus + que ya lleva 18 temporadas / Movistar Plus +

La plataforma ofrece acceso inmediato a estrenos como Ilustres Ignorantes, El Consultorio de Berto o Leo Talks, además de programas míticos como La Resistencia, Showriano o Late Motiv. Y no solo eso: los primeros episodios de más de 100 series originales, incluyendo títulos como Poquita fe, Querer o La Unidad, estarán disponibles para todos los usuarios que se registren.

Pero no solo eso, el Plan Gratuito no se limita al entretenimiento. Los amantes del deporte también encontrarán cabeceras imprescindibles como El Día Después, Eurofighters o Deporte Plus, así como previas y análisis de las grandes competiciones: Noche de Champions, Noche de Europa League, La Casa del Fútbol o La Previa de la Euroliga. De esta manera, Movistar Plus+ permite disfrutar de partidos, debates y resúmenes sin necesidad de una suscripción de pago.

Además, la experiencia es completamente personalizable y multidispositivo. Una vez registrado, la App organiza los contenidos gratuitos de forma intuitiva y también muestra los contenidos de pago, ofreciendo al usuario una visión completa del catálogo. Así, tanto si estás en casa como en cualquier lugar, puedes ver programas y series en directo o bajo demanda con total comodidad.

Este modelo abierto permite que cualquier usuario pueda probar la calidad de Movistar Plus+, generando un primer contacto sin compromiso.

Qué ofrece Movistar Plus + en su plan por 0 euros

Solo tienes unos días para verlas las tres películas que van a desaparecer del catálogo de Movistar Plus / Cortesía Movistar Plus +

Este plan ofrece mucho a cambio de nada, y prueba de ello son todas las series, programas y películas que puedes disfrutar con tan solo registrarte:

Entretenimiento: Martínez y Hermanos, Ilustres Ignorantes, Leo Talks, El Consultorio de Berto, Moderneces, La Resistencia, Showriano y Late Motiv.

Martínez y Hermanos, Ilustres Ignorantes, Leo Talks, El Consultorio de Berto, Moderneces, La Resistencia, Showriano y Late Motiv. Series originales (primer episodio) : Querer, Rapa, Poquita Fe, El Inmortal, La Unidad, Celeste, La Mesías, Por cien millones.

: Querer, Rapa, Poquita Fe, El Inmortal, La Unidad, Celeste, La Mesías, Por cien millones. Programas deportivos: El Día Después, Eurofighters, Deporte Plus, Universo Valdano, Bakalá, Locos por el golf.

El Día Después, Eurofighters, Deporte Plus, Universo Valdano, Bakalá, Locos por el golf. Previas y postpartidos: Noche de Champions, Noche de Europa League, La Casa del Fútbol, La Previa de Champions y Europa League, La Previa de la Euroliga.

Noche de Champions, Noche de Europa League, La Casa del Fútbol, La Previa de Champions y Europa League, La Previa de la Euroliga. Documentales y no ficción: Luz en la oscuridad, La última llamada, Las Berrocal, Alaska Revelada, Raphaelismo, Lola.

Todo este contenido está disponible sin coste alguno tras el registro, ofreciendo a los usuarios una visión completa del entretenimiento y deporte de calidad que caracteriza a Movistar Plus+.

Una oportunidad única para decir sí a Movistar Plus +

Con el Plan Gratuito, Movistar Plus+ permite a los usuarios descubrir nuevos programas, series y eventos deportivos sin compromiso, acercando lo mejor de su catálogo a quienes aún no conocen la plataforma. Esta iniciativa refuerza el compromiso de la compañía con la innovación, la accesibilidad y la apertura a nuevos públicos, consolidando a Movistar Plus+ como un referente en el sector audiovisual español.

Si alguna vez dudaste sobre suscribirte, ahora tienes la oportunidad perfecta: un registro sencillo, acceso inmediato a tus programas y series favoritos, y la posibilidad de disfrutar del deporte y entretenimiento de calidad sin pagar nada. No hay excusas para no probarlo y descubrir por qué Movistar Plus+ es líder en contenidos originales y deportivos en España.

Además, déjanos decirte que este periodo gratuito dura un mes, pero que si después de probarlo (o, incluso, antes) quieres disfrutar de todo lo que abarca la suscripción mensual (o engancharte a la serie que más nos ha mantenido en vilo) tampoco lo dudes y di sí a la suscripción.

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