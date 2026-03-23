Más allá del láser: así es la inteligencia artificial de Dyson que revoluciona el mapeo y la limpieza

Casi la mitad de los usuarios que tienen un robot aspirador en casa utilizan un cepillo y un recogedor para eliminar la suciedad que se queda en las esquinas. Estos robots son dispositivos inteligentes, pero hay modelos de marcas estándar que no son tan ergonómicos o directamente no tienen potencia suficiente para limpiar en ciertos rincones.

Evidentemente, Dyson es muy consciente de la situación y por eso han lanzado su Dyson Spot+Scrub™ Ai. Una respuesta a la línea de flotación en un mercado que lleva años acomodado en lo continuista. ¡Te contamos todo lo que tienes que saber!

El fin de la navegación a ciegas: la audacia acústica

El sector parece que gira en los últimos años solo alrededor de sensores cada vez más precisos para eliminar golpes, y es la filosofía de las marcas asiáticas con los sensores LiDAR cada vez más baratos. Pero los planes de Dyson con su Spot+Scrub™ Ai no tienen nada que ver, porque la marca ha cambiado su enfoque para introducir un nuevo concepto: el de 'escuchar la suciedad'.

Es decir, un sensor piezoeléctrico en el conducto de succión que analiza el impacto de las partículas microscópicas hasta 15.000 veces por segundo. Lo que esto significa es que el robot es capaz de pararse e intensificar el fregado si detecta una mancha difícil o alguna zona de la casa sucia. Y no se mueve hasta que el sistema detecta que la zona está limpia.

"La industria nos había convencido de que un buen robot era el que no se chocaba contra los muebles. Dyson nos recuerda que, al final del día, lo que importa es que no quede ni un ácaro en la alfombra", señalan desde Dyson.

Y no acaban aquí las prestaciones, pues también tenemos que añadir una cámara HD con IA que identifica más de 100 tipos de suciedad y objetos domésticos. Incluso detecta manchas ocultas gracias a un haz de luz verde de alto contraste que hace visible la suciedad que en otro momento pasaría desapercibida.

La guerra absurda de los pascales (y el engaño del sector)

Cuando nos interesamos por un robot aspirador —y casi por cualquier dispositivo—, acudimos a la ficha técnica. Y seguro que te has encontrado con 8.000, 10.000 e incluso hasta 12.000 Pa de potencia de succión. A priori, suena interesante, sobre todo si vienes de una aspiradora convencional o de un robot de gama baja. Pero no es lo más importante.

El secreto de este Dyson Spot+Scrub™ Ai está en la manera de gestionar el flujo de aire. Si el sistema no está bien sellado, esa potencia se pierde antes de tocar el suelo. Y se suman también 65 AW sostenidos con un sistema ciclónico completo que evita perder rendimiento con el uso. Gracias a los 10 ciclones, el robot mantiene la succión sin depender de bolsas ni obstrucciones de los filtros.

Radiografía del rendimiento real frente a la competencia de gama alta

Solo tienes que echar un vistazo a la comparativa que hemos preparado a continuación para entender la magnitud de la brecha tecnológica de Dyson y otros factores que también influyen más de lo que crees. Por ejemplo, la arquitectura de ciclones concéntricos evita que se obstruyan los filtros HEPA para rendir mejor que sus rivales en un uso intenso.

La tabla compara el modelo Dyson Spot+Scrub™ Ai con modelos estándar, destacando diferencias clave en tecnología y rendimiento. El Dyson incorpora un cerebro de navegación avanzado con LiDAR híbrido y cámara HD con IA, frente a sistemas más básicos. En la detección de suciedad, utiliza un sensor piezoeléctrico acústico de alta precisión (15 kHz), superando los sensores ópticos simples. Su fregado mecánico también es más eficaz gracias a un rodillo húmedo con 1,5 kg de presión dinámica, mientras que los modelos estándar emplean mopas o vibración limitada. Además, el sistema ciclónico completo del Dyson garantiza un sellado del motor superior, a diferencia del sellado parcial o inexistente en alternativas convencionales.

El paradigma de la limpieza verificada

Uno de los cambios más interesantes está en la manera que tiene el robot de comunicar el resultado de la limpieza. En muchos modelos más básicos, la app se limita a mostrar un mapa con las zonas recorridas. En este caso, tendrás acceso a informes detallados con mapas de calor, qué tipo de residuos ha detectado y si ya los ha eliminado.

Es lo que Dyson ha bautizado como 'limpieza verificada' y va a mejorar una barbaridad la experiencia. Ya no tendrás que revisar el suelo a contraluz ni pasar la mano para comprobar si está limpio. Además, el proceso se realiza de forma local, sin depender de la nube, lo que refuerza aún más la privacidad de los datos.

La barrera del precio: anatomía de un proyecto ultra-premium

No nos engañemos, porque para aprovechar la gran mayoría de estas prestaciones, antes tendrás que desembolsar unos 1.199 euros. Pero debes entender que el nuevo buque insignia de Dyson ha nacido con mucha vocación y que en absoluto compite en el mismo terreno que otros robots más básicos.

Lo explica muy bien, por ejemplo:

Rodillo húmedo que se limpia automáticamente en cada giro y utiliza agua caliente para evitar manchas.

Sistema de hidratación de 12 puntos para limpiar siempre con agua limpia.

Base que vacía, limpia, seca y recarga el robot sin ninguna intervención manual.

Capacidad para almacenar residuos hasta 100 días.

Autonomía de hasta 200 minutos.

Los analistas que siguen de cerca la domótica coinciden en que es una tecnología de primera generación real y no una simple actualización de software con carcasas de diferentes colores. Este robot Dyson está hecho para funcionar en casa, evitar enredos de pelo de mascotas y conseguir muy buenos resultados en cualquier superficie, porque limpia con el mismo criterio que tú lo harías.