Las mejores torrijas sí se pueden hacer en freidora de aire y he aquí la prueba

Ha llegado un momento amado y temido del año a partes iguales: las torrijas están aquí. Un postre sabroso y delicioso, pero del que muchos huyen por su exceso de azúcar y aceite. No hay que perder la calma, porque hay un modo ingenioso para disfrutar de los dulces más tradicionales, con una elaboración más cuidadosa con las calorías.

En la actualidad, casi todas las recetas pueden tener su versión saludable (como esta receta de galletas fácil, sana y deliciosa) y las torrijas no son menos. La influencer Sabina Banzo (@sabinabanzo) ha compartido en su perfil de Instagram cómo es la elaboración de este postre con freidora de aire. Sí, sí, como lo ves. Puedes prepararlas reduciendo de forma considerable la cantidad de aceite que utilizas.

La publicación se ha llenado de comentarios alabando la buena pinta de estas torrijas en freidora de aire. Algunos usuarios han compartido que ya emplean este método y que tienen un resultado final espectacular. Aseguran que no parecen hechas en airfryer y que su sabor es muy rico.

Los utensilios que necesitas para hacer las torrijas en freidora de aire

Ahora que esta receta tan original te ha conquistado, solo queda equiparse con todo lo necesario para llevarla a la práctica. Por suerte, estos utensilios de cocina son igual de útiles para hacer torrijas que para el resto de recetas de todo el año. Te interesa tenerlos en tu cocina y sacarles el máximo provecho.

La freidora de aire de Cosori es la más solicitada y tiene un descuento espectacular

La freidora de aire se ha convertido en un básico de cocina y esta de Moulinex es una de las mejor valoradas, con una increíble nota de 4,7 estrellas sobre las 5 que permite Amazon. Se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios porque puedes cocinar los alimentos más rápido y de forma mucho más saludable. Además, hay una forma para olvidarte de limpiar la freidora de aire.

Con esta freidora de aire Moulinex tendrás los resultados más crujientes y sabrosos, sin utilizar prácticamente nada de aceite. Además, conseguirás que tus platos estén preparados en la mitad de tiempo que con un horno convencional. Si eres de las personas que sigue prefiriendo el horno, ya este es el truco efectivo para lograr un horneado perfecto.

Es ideal para todo tipo de alimentos, carnes, pescado, fruta... Todo con ocho programas de cocina preestablecidos y una pantalla digital muy intuitiva, así que su uso no puede ser mas sencillo. También tiene una gran capacidad de más de 4 litros, por tanto podrás preparar torrijas para seis personas con un diseño bonito y compacto.

El complemento perfecto de la freidora de aire es este pulverizador de aceite por menos de 10 €

Uno de los motivos para comprar una freidora de aire es controlar la cantidad de aceite (y calorías) que tienen nuestras comidas. Para ello, no hay nada mejor que este pulverizador de aceite en spray con una gran capacidad de 300 mililitros. Es completamente seguro para estar en contacto con los alimentos y tiene doble dispensación, podrás rociar tus ingredientes con una niebla fina o con un chorro lineal.

Con este pulverizador de aceite podrás cubrir tus torrijas antes de meterlas en la freidora de aire, de la forma más sencilla y sin dejarte los ahorros. Con su diseño, no habrá riesgo de derrames ni molestias. También te servirá para aliñar tus ensaladas (aquí puedes encontrar cómo cocinar brócoli rápido y de forma sana) y para una cobertura uniforme en los ingredientes, como carnes o pescados, que vayas a cocinar en el horno o en la propia freidora de aire.

La olla de Tefal con la que infusionar de forma segura

Si has preparado torrijas anteriormente, sabrás que una parte fundamental y la que da gran parte del sabor es la de infusionar la canela y la cáscara de naranja. Para ello, necesitas una cacerola de gran capacidad, cómoda de utilizar y de manejar por la cocina, como esta de Tefal de tres litros y acero inoxidable.

Este cazo de 20 centímetros es ideal para diversas preparaciones. Su construcción en acero inoxidable garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad. Además, incluye un medidor interno que facilita las elaboraciones. Es compatible con todas las fuentes de calor, incluyendo inducción y gas, y es apto para lavavajillas.

Los cuchillos más buscados por los expertos en la cocina

El corte del pan, si las rebanadas son demasiado finas o gruesas, va a determinar gran parte del resultado de las torrijas. Para ello, necesitas un cuchillo que corte con precisión y que no necesites mucho tiempo. Los mejores son estos de Arcos, con el que podrás dejar preparado hasta el pan más duro.

El juego de cuchillos de cocina Arcos destaca por su diseño profesional y funcionalidad. Están fabricados en acero inoxidable, su mango negro proporciona un agarre cómodo y seguro. Se trata de un juego de cinco cuchillos con el que abarcar todas las recetas y con el que tienes asegurada la mayor resistencia y durabilidad.

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