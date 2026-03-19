Así es la cafetera que te permitirá dormir cinco minutos más (y está rebajada)

Si la alarma suena, y lo primero que piensas es en tomar un buen café... esto te va a encantar. Y es que si eres de los que engloba al café como parte imprescindible de su ritual matutino vas a disfrutar de lo que te traemos en las siguientes líneas. Porque sí, da igual cómo se tome (solo, con leche o más largo), el café forma parte de la rutina diaria de millones de personas.

En los últimos años, además, cada vez más gente quiere disfrutar en casa de un buen café. La comodidad, el ahorro y poder prepararlo en pocos segundos sin salir han hecho que cambie la forma de tomarlo. Por eso, las cafeteras han mejorado mucho, siendo cada vez más fáciles de usar, rápidas y pensadas para conseguir un buen café sin complicarse.

Aquí es donde entra en acción la cafetera de cápsulas, que se ha convertido en uno de los pequeños electrodomésticos imprescindibles en muchos hogares. La posibilidad de preparar un café de calidad en cuestión de segundos y sin complicaciones ha hecho que millones de personas apuesten por este tipo de máquinas. Entre todas las opciones disponibles, uno de los modelos más populares es la Cafetera DeLonghi Nespresso Inissia, que, ahora mismo, puedes encontrar rebajada por menos de 70 euros.

Este descuento convierte a esta cafetera en una de las opciones más interesantes del momento para quienes quieren renovar su máquina o adentrarse en el mundo del café en cápsulas. Y es que hablamos de uno de los modelos más vendidos, conocido por su sencillez, rapidez y tamaño compacto.

¿Por qué es la cafetera más vendida ?

Uno de los grandes atractivos de esta cafetera es su velocidad. Gracias a su sistema de calentamiento rápido, la máquina alcanza la temperatura ideal para preparar café en aproximadamente 25 segundos.

A esto se suma su bomba de presión de 19 bares, un nivel similar al que utilizan muchas cafeteras profesionales. Este sistema permite extraer mejor los aromas del café y obtener una crema densa, característica de un buen espresso. Por eso, se ha consolidado como una de las más vendidas dentro del gigante del e-commerce, y ahora, la puedes encontrar por menos de 70 euros, lo que la convierte en una opción perfecta.

Además, el funcionamiento es muy sencillo: solo hay que introducir la cápsula, pulsar uno de los dos botones y esperar unos segundos. La máquina ofrece dos opciones de preparación: espresso corto o café largo, lo que permite adaptarse a distintos gustos.

Otro de los puntos fuertes de esta cafetera es su tamaño. La Nespresso De'Longhi Inissia es especialmente compacta, con apenas 11,8 centímetros de ancho, por lo que puede colocarse prácticamente en cualquier rincón sin necesitar mucho espacio. Su depósito de agua extraíble tiene una capacidad aproximada de 0,7-0,8 litros, suficiente para preparar varias tazas seguidas sin tener que rellenarlo constantemente.

La cafetera también incorpora otra serie de detalles pensados para hacerla más funcional:

bandeja antigoteo desmontable

contenedor para cápsulas usadas

depósito de agua extraíble para facilitar el llenado

para facilitar el llenado apagado automático tras unos minutos de inactividad

Este último punto es especialmente útil para ahorrar energía y evitar preocupaciones.

Nespresso De'Longhi Inissia: una de las cafeteras más populares

Aunque en el mercado existen muchas cafeteras de cápsulas, la Nespresso De'Longhi Inissia sigue siendo una de las más recomendadas por su relación calidad-precio. Los usuarios que ya la han probado destacan su simplicidad, rapidez y buen resultado, cualidades que la han convertido en una opción habitual para quienes buscan una cafetera de confianza.

Además, el sistema Nespresso ofrece una enorme variedad de cápsulas, desde cafés intensos hasta mezclas más suaves o aromáticas. También existen cápsulas compatibles de muchas marcas, lo que amplía aún más las opciones disponibles para el consumidor. Aquí os dejamos una selección de las mejores cápsulas y productos para la cafetera:

Las cápsulas de Starbucks para hacerte un buen café

Este pack de cápsulas Starbucks es perfecto si te gusta variar y probar distintos sabores de café. Incluye varias opciones con diferentes intensidades, desde más suaves hasta más fuertes, para cada momento del día. Son compatibles con cafeteras Nespresso y te permiten disfrutar en casa del sabor típico de Starbucks, de forma cómoda y rápida.

Si prefieres descafeinado: estas son las cápsulas que buscas

Si te gusta tomar café pero prefierres menos intensidad, esto es lo que buscas. Estas cápsulas de café Borbone son descafeinadas, así que puedes disfrutar del sabor del café sin la cafeína. Mantienen un buen aroma y una textura cremosa. Ideal para cualquier momento del día.

Para los amantes del sabor intenso

Estas cápsulas son una buena opción si te gusta el café con sabor intenso y con cuerpo. Son compatibles con cafeteras Nespresso y tienen una intensidad alta, ideal para empezar el día con energía. El café tiene un sabor fuerte pero equilibrado, con buen aroma, perfecto para tomar solo o con leche.

Para guardar las cápsulas

Si eres de los que le gusta tener todo ordenado y bien colocado, este cajón para cápsulas es muy práctico para tener el café bien puesto. Puedes guardar hasta 50 cápsulas de Nespresso y tenerlas siempre a mano sin ocupar mucho espacio. Además, es resistente y puedes poner la cafetera encima, así aprovechas mejor el espacio. Esta es una forma sencilla de mantener todo recogido y listo para usar.

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