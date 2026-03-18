Sartenes con grasa incrustada, ollas con los restos de algún guiso, vajilla sucia… ¿Cuántas veces has dejado los platos de la comida o de la cena durante horas en el fregadero? Y no por falta de tiempo, sino porque crees que dejar la vajilla en remojo hará que la grasa difícil se ablande con más facilidad para luego lavar a mano o meter los platos en el lavavajillas. ¡Error!

Es posible que después tengas que frotar menos, pero a costa de tener la cocina desordenada, la vajilla en remojo e incluso de que aparezcan los malos olores. Fairy ha lanzado su spray 3 en 1 con una fórmula que ofrece el poder de una noche en remojo, pero en minutos. Y cuando lo pruebes, querrás cantárselo a todo el mundo, porque han lanzado una campaña —"Remojo pa' ti, Fluss Fluss pa' mí"— de lo más pegadiza para recordarnos que solo necesitas un par de 'fluss fluss' del nuevo Fairy Spray para eliminar la grasa incrustada.

Esto es lo que tu vajilla te diría si pudiera hablar

¿Horas de remojo para quitar la grasa incrustada? Fairy Spray lo resuelve con un Fluss Fluss / Cortesía

"Yo no soy de esos que quieren nadar, no me pongas a remojar. El agua estancada no me va a limpiar. Mejor Fluss Fluss, déjate de inventar". Esto es lo que te gritaría tu vajilla si pudiera hablar y pedirte un cambio de hábitos. O lo que es lo mismo, que apliques un 'fluss fluss' del Spray de Fairy para ablandar la grasa y eliminar la suciedad incrustada en unos pocos minutos.

Ganarás tiempo, tendrás la cocina mucho más ordenada y además evitarás dejar la vajilla en remojo todo el día o toda la noche. Porque el agua estancada por sí sola no limpia, así que tendrás que frotar igualmente y servirá de bien poco haber tenido los platos en remojo.

El prelavado: el hábito que nadie cuestiona (hasta ahora)

El prelavado el hábito que nadie cuestiona (hasta ahora) / Cortesía

¿Eres de hacer un prelavado dejando los platos durante horas en remojo, pasas del prelavado o ya utilizas el Spray de Fairy? La mayoría de hogares se identifican con uno de estos tres perfiles, tengan lavavajillas o frieguen a mano.

El uso del Fairy Spray es diferente en cada caso. Por ejemplo, si eres de lavar a mano, solo necesitas pulverizar un par de 'fluss fluss', dejar actuar unos minutos y continuar lavando con total normalidad. Si prefieres poner el lavavajillas, aplica igualmente un 'fluss fluss' a la vajilla con grasa y suciedad difícil (dentro o fuera del electrodoméstico), porque te ahorrará el prelavado manual que mucha gente todavía hace. Después, introduce la cápsula Fairy y pon a funcionar el lavavajillas.

Además, también podrás utilizar esta fórmula sobre las superficies de la cocina —encimera, vitrocerámica, fregadero— y hasta para la grasa que se acumula en la air fryer. "Es cuestión de estilo, cuestión de clase". Esto es lo que te cantaría tu vajilla después de aplicar el Spray de Fairy y cambiar por fin de hábitos.

Antes de lavar a mano, antes del lavavajillas y hasta en la air fryer

Antes de lavar a mano, antes del lavavajillas y hasta en la air fryer / Cortesía

Todos sabemos bien que los productos multifunción que nos ahorran tiempo y dinero en casa son un 'sí' rotundo. Este Spray de Fairy no se queda atrás, porque es una fórmula multiusos que puedes utilizar sobre la vajilla, la encimera de la cocina, el fregadero, la vitrocerámica y hasta dentro de la freidora de aire.

"Es un chorro directo, un golpe preciso. La grasa se va sin tanto aviso" es lo que te canta este Spray en la última campaña de Fairy. Y es lo único pegadizo de esta historia, porque la grasa desaparece en unos pocos minutos sin necesidad de frotar.

¿Eres fan de los trucos para ahorrar tiempo y dinero en casa? Memoriza entonces la frase estrella de la última campaña de Fairy: ¡el remojo aburre, el spray lo parte! Este Spray de Fairy es lo que tus platos, ollas y sartenes te pedirían a gritos si pudieran hablar para acabar con la grasa y la suciedad incrustada en minutos.