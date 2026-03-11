Cómo preparar tu kit de supervivencia en caso de guerra: todo lo que necesitas incluir

"Kit de supervivencia", esas tres palabras se han convertido en una de las más buscadas por parte de los usuarios en las últimas semanas. Y no es la primera vez; después de la pandemia y del apagón, fueron muchos los que decidieron hacerse acopio de algunas provisiones "por si acaso" ante el miedo de que volviera a pasar algo semejante o de tal o peor envergadura. Y es justo el impacto de los misiles entre unos y otros países los que han contribuido que esas búsquedas hayan ido en aumento.

Por eso mismo, desde ESNCIAL, y para todos aquellos que buscan o quieren hacerse con su kit de supervivencia ante el temor de una inminente guerra, hemos querido hacer una pequeña lista en la que encontrarás esos enseres más básicos hasta aquellos que no habías caída en añadir, pero son igual de importantes. O, incluso, más. Todo con un simple clic.

Ahora bien, si no tienes tiempo de ir añadiendo artículo por artículo o no estás seguro sobre qué añadir… siempre puedes optar por comprar este kit de emergencia que cuenta con todo lo básico y recomendado por la Unión Europea y que, en caso de no tener nada, puede convertirse en una opción de lo más económica.

El kit aprobado por la Unión Europea: todo lo que necesitas en caso de emergencia

En concreto, cuenta con distintas linternas, una radio con carga solar y USB para poder cargar en ella móviles, hornillo de gas con cartuchos, filtro de agua, multiherramientas y un botiquín de lo más completo, entre otras muchas cosas.

No obstante, si ya tienes alguno de los artículos que figuran en esta mochila siempre puedes optar por adquirir alguna de estas recomendaciones por separados. Por eso mismo, para evitar que te olvides algo, hemos querido recopilarte por aquí artículo de uno en uno.

Además, recuerda que estos son la Fiesta de Ofertas de Primavera en Amazon y algunos de ellos pueden salirte de lo más económicos.

El verdadero todo en uno: linterna solar, radio de emergencia y batería portátil

Esta radio es perfecta para en caso de que se vaya la luz; se caraga con luz colar y, además, cuenta con distintos puertos que te permitan cargar tus dispositivos con la batería que tenga la radio de carga solar. Lo que le brinda la cualidad de que, más allá de una radio de emergencia, sea también una batería portátil.

Cargador solar para mantener la batería de los dispositivos

Si sientes que la batería del móvil se queda corta, opta por esta opción de panel de carga solar que mantendrá tus dispositivos cargados durante días, esencial en situaciones de emergencia y cortes de luz.

Para ello, cuenta con cuatro paneles solares plegables de alta eficiencia que garantiza autonomía energética en exteriores, ideal para camping, senderismo o situaciones sin acceso a electricidad.

Garrafa de agua mineral natural de Font Vella

Siguiendo las recomendaciones de la UE a la hora de elaborar un kit de supervivencia, es esencial añadir agua embotellada por si no se tiene acceso al agua potable. Como recomendación, se aconseja unos 5 litros por persona.

Con más de 15.000 valoraciones, el sistema de filtro de agua para debajo del fregadero

Ahora bien, si no quieres llenar tu casa de garrafas de agua (o no sabes dónde guardarlas), este sistema de filtro para colocar debajo del fregadero es una magnífica opción.

Su funcionamiento es bastante sencillo y es capaz de reducir el plomo y cloro del agua del frío, sin alterar el sabor natural del agua. De ahí a que se haya convertido en uno de los sistema de filtro de agua más solicitados (más ahora que está rebajado).

Un hornillo o cocina portátil (y gas envasado)

Más allá de agua y más importante que la comida no perecedera, es importante optar por adquirir un sitio para cocinarlas. En este sentido, puedes optar por este hornillo de gas de lo más compacto y potente.

Funciona con el cartucho de gas campingaz que desaparece en el compartimento integrado durante el funcionamiento y puede retirarse incluso si aún no está vacío. Comparado con el resto de modelos, este camping gas cuenta con una doble válvula de seguridad de regulador de gas que evita eventuales fugas de gas.

El set de cuatro cartuchos de campigaz que necesitas

Para complementarlo, se recomienda optar por estos cartuchos de válvula de la misma marca. El porqué recae en que cada hornillo puede tener unas medidas y necesitar distintos cartuchos. En cuanto a la duración de cada cartucho, los usuarios dictan que a plena potencia y de manera ininterrumpida puede llegar a durar hasta dos horas a máxima potencia.

Alimentos fáciles de preparar y con una fecha de caducidad amplia

Cuando hablamos de alimentos no perecederos, rápidamente hablamos de las latas de conservas. Las mismas que puedes adquirir al por mayor, es decir, unas 15 latas de legumbres que, en caso de no necesitarlas, podrás cocinarlas y prepararlas. En este sentido, destacan estas alubias:

Las mismas que, ahora mismo, están rebajadas y cuya lata de estas legumbres de cultivo local acompañadas de su sofrito te sale por menos de un euro

Y para los más pequeños de la casa, siempre puedes adquirir algunos estos packs con de Hero Baby ricos en frutas, que no llevan ni conservantes ni colorantes:

Paquete de pilas alcalinas

Nunca está de más tener en casa pilas alcalinas y en el kit de emergencia no pueden faltar. Por eso mismo, te recomendamos optar por este set de pilas alcalinas de la firma Duracell que, ahora mismo, se encuentra rebajado. ¡Aprovecha!

