Hasta el 69 % de descuento: los mejores productos 'beauty' (y más) alcanzan su precio mínimo en las Ofertas de Primavera de Amazon

La primavera ha dado comienzo y todos sabemos lo que eso significa: ¡Comienzan las ofertas de primavera de Amazon! Desde el día 10 a las 00:00 h hasta el 16 de marzo, a las 23:59 h, tiene lugar este evento que es uno de los más anhelados del año porque -más allá del Black Friday- es donde mejores descuentos hay.

O, como mínimo, es la época ideal para reponer básicos o adquirir esos productos por los que tanto has suspirado (ejem, este secador moldeador estilo Dyson que más recomiendan los peluqueros es un ejemplo) al mejor precio.

Sabedores de que no quieres perderte ninguna de esas ofertas (o, mejor dicho, chollos), desde ESNCIAL te hemos recopilado las ofertas más TOP en artículos para el cuidado personal que, te lo advertimos, están causando sensación entre todos los usuarios poniendo en peligro su stock.

Rebajas de hasta el 69 %: los artículos más buscados, ¡alcanzan su precio mínimo!

Cepillos de dientes, maquinillas de afeitar, depiladoras, pañales, toallitas... muchísimos productos están de oferta con grandes descuentos exclusivos en esta jornada de Amazon. ¡No los dejes escapar!

Por solo 24 euros, luce un suave bronceado al mejor precio

Se ha convertido en el autobronceador más vendido. Y es que estas gotas mágicas de Collistar, que puedes mezclar con tu habitual crema facial en tu skincare, hace honor a su nombre. Están enriquecidas con vitamina E y aceite de jojoba, pero estas gotas mágicas te ayudarán a hidratar y nutrir en profundidad tu piel mientras le dan un suave tono.

Y no, con su uso, no te quedarán un efecto anaranajado; las tenemos en nuestro neceser y queda muy natural. Además, dependiendo del número de gotas que utilices o mezcles con tu crema habitual, conseguirás uno u otro resultado.

Braun recortadora todo en uno: a precio mínimo histórico

Dura el doble que otras recortadoras y su variedad de cabezales es muy amplia para poder cumplir sus nueve funciones diferentes, con un solo gadget.

La recortadora 9 en 1 es para barba, cara, pelo, cuerpo, nariz y orejas... Y por si fuera poco, viene con una maquinilla de regalo de Gillette Fusion5 ProGlide para afeitarse al ras.

Además, el motor es adaptable con detención automática y funciona, incluso, con las barbas más densas, ¡nada la para!

Por 7 euros, el sérum iluminador de Max Factor

Indicado para el rostro y pieles normales, este sérum iluminador para el rostro y cuello se ha convertido en el más recomendado por los usuarios en los últimos días. Su éxito radica en su poderosa fórmula, enriquecida con vitamina C y ácido hialurónico, que aportan una jugosidad radiante al rostro. Además, la niacinamida trabaja para unificar el tono de la piel y prevenir la aparición de manchas y arrugas.

Con su uso diario, notarás una piel más hidratada, libre de poros dilatados y con menos riesgo de brotes de acné o puntos negros.

Por 28 euros: el perfume de Tous que no pararás de llevar esta primavera

No es la primera vez que os hablamos o destacamos cuál era la colonia del momento. Y es que si bien es cierto que este perfume que te volverá completamente irresistible (como ya matizan más de 9.000 personas), esta fórmula de Tous o se queda atrás. 'My Euphoria'.

Con un aroma floral y fresco, buscado en la primavera, esta fragancia invita a crear una experiencia olfativa memorable, distinta y, sobre todo, duradera. De ahí que no cese de acumular magníficas valoraciones.

La alternativa al Ozempic y Berberina pra perder peso, a su precio mínimo

Este jarabe es el gran triunfador para adelgazar junto al Ozempic y la Berberina. Solo el mes pasado tuvo más de mil ventas el mes pasado. Además, ahora tiene un 26% de descuento y puedes conseguirlo por solo 18 euros: ¡vaya chollazo!

Con más de 30.000 valoraciones, la depiladora facial de Braun por 17 euros

La depiladora mini eléctrica que presentas ofrece una experiencia de rasurado suave y precisa, eliminando el vello facial de manera eficaz, rápida y, sobre todo, indolora.

Por 36 euros, cortapelos Philips Serie 5000

Su peine-guía ajustable evita que el cabello se atasque y permite cortes rápidos y precisos en una sola pasada.

Este cortapelos ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior y una durabilidad excepcional. Gracias a su innovador sistema de corte DualCut, que combina un doble afilado y baja fricción, corta el cabello dos veces más rápido que un modelo tradicional, mientras que su protector de acero garantiza una larga vida útil.

El remedio por menos de 26 euros (antes 75) para acabar con las ojeras y las arrugas

Atenúa el tono malva de las ojeras y difumina las líneas de expresión con la aplicación de este sérum con acción reafirmante y antioxidante para el contorno de los ojos que actúa mientras duermes.

Su aplicación es sencilla y su efecto es prácticamente inmediato. Por eso, si estás cansado de usar antiojeras o contorno de ojos sin llegar a ver unos grandes resultados… aprovecha esta increíble oferta de Foreo.

Por menos de 45 euros (antes 80): el cepillo de dientes eléctrico Oral-B

Si has probado la pasta dentífrica blanqueadora, pero aun así buscas potenciar la blancura de tus dientes… este cepillo eléctrico Oral-B es todo lo que necesitas. Más ahora que está increíblemente rebajado.

Con su uso, conseguirás unos dientes mucho más limpios y, sí, más blancos. Y es que, a diferencia de otros cepillos eléctricos, este modelo es especialmente eficaz con la placa bacteriana en las encías.

Por menos de 14 euros, el cortapelos de nariz y orejas más cotizado del día

Más allá de dejarnos en shock con la afeitadora superventas que todos quieren por su calidad y precio imbatible, Philips se dispone a volver a romper stock con este cortapelos que cuenta con cabezales diseñados específicamente para acabar con los pelos en la nariz y las orejas con éxito.

Eso sí, con ella, olvídate de los cortes; a diferencia de otros recortadores, cuenta con un sistema de protección que te ayudará a recortar el vello sin ningún tipo de dolor.

Por solo 186 euros (antes 300), la plancha inteligente de ghd para lucir melena

El modelo plantinum+ de plancha de pelo profesional inteligente es uno de los que más se está vendiendo en las últimas horas, gracias a su descuento que permite adquirirla a muy buen precio.

Este producto tiene tecnología ultra-zone que deja el cabello más brillante y más protegido del calor. Además, se asegura de que siempre haya una temperatura homogénea de 185 grados.

Pañales Dodot Sensitive

La capa absorbente de Dodot Sensitive, está hecha con materiales suaves como una pluma, por eso proporciona a tu bebé una increíble sensación de suavidad.

Incorpora tiras laterales más resistentes que antes, para un mejor ajuste que se adapta a cualquier movimiento de tu bebé y ayuda a prevenir fugas.

Además, su sistema único de absorción, ofrece la máxima absorción de caquita líquida y pipí de Dodot, cuidando con total delicadeza la piel de tu bebé.

Por 24 euros, el detergente lavadora Ariel All-in One

Detergente lavadora, elimina las manchas, ilumina y mantiene vivo el color de la ropa. Limpieza profunda; eficaz en frío (incluso a 30ºC); resultados increíbles con una sola cápsula de detergente lavadora concentrado.

El recubrimiento de la cápsula se disuelve totalmente al entrar en contacto con el agua. Depositar la cápsula en el tambor de la lavadora antes de la ropa. Para un resultado óptimo, combínalo con las perlas lavadora perfumadas para la ropa de Lenor Unstoppables.

Pack Lenor Unstoppables perlas suavizantes

Potenciador de fragancia para el lavado con jugosos aromas cítricos envueltos en notas florales. Ideal para mantener el frescor de tu ropa con las perlas de perfume para la ropa Lenor. Personaliza la intensidad de la fragancia con la cantidad de perlas que desees utilizar.

Vierte las perlas de perfume para la ropa directamente en el tambor vacío antes de la colada. Combina las perlas de perfume para la ropa Lenor con el detergente lavadora líquido o el detergente lavadora en cápsulas Ariel.

La báscula que necesitabas, casi a mitad de precio

La báscula de grasa corporal que presentas ofrece un análisis detallado de 13 datos corporales, incluyendo peso, BMI y grasa visceral.

Su diseño de vidrio templado y alta precisión, con un rango de 5 a 180 kg, asegura lecturas confiables. La aplicación asociada permite el monitoreo de múltiples usuarios y el seguimiento de tendencias de fitness. Además, es compatible con dispositivos iOS y Android, facilitando la integración con plataformas como Apple Health y Google Fit.

Su uso es intuitivo, sin necesidad de interruptores, lo que la convierte en una herramienta accesible para el control de la salud.

Pulsioxímetro de dedo, por menos de 15 euros

El pulsioxímetro mide la saturación de oxígeno (SpO2) y la frecuencia cardíaca (pulso). Tiene precisión clínicamente validada para uso doméstico.

Su uso es sencillo: solo debes insertar el dedo y presionar el botón de encendido para obtener lecturas en tiempo real. La pantalla LED digital de alta definición facilita la visualización de los resultados, incluso en condiciones de poca luz.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.