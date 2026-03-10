Los mejores móviles rebajados que puedes comprar ya: Samsung, Xiaomi o Apple

Amazon da la bienvenida a la nueva estación con sus esperadas ofertas de primavera de Amazon 2026, un evento con miles de descuentos que arranca este 10 de marzo y se prolongará hasta el lunes 16 a las 23:59 horas.

Durante estos días será posible encontrar rebajas en prácticamente todas las categorías. Sin embargo, hay una que ya está concentrando gran parte del interés de los usuarios: la sección de teléfonos móviles. Marcas como Samsung, Xiaomi, Apple o LG, entre otros, ya acumulan búsquedas de quienes quieren aprovechar los primeros descuentos que empiezan a aparecer.

En ESNCIAL ya estamos seleccionando algunas de las ofertas más interesantes para que no se te escape ningún chollo. Y es que los smartphones suelen ser una de las categorías más esperadas en este tipo de campañas, gracias a las importantes rebajas que suelen aparecer durante los grandes eventos de descuentos de Amazon.

Los mejores móviles rebajados que ya puedes adquirir en esta Fiesta de Ofertas de Primavera 2026 de Amazon

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Si por algo destaca este modelo es, precisamente, por la potencia de su batería. Con él, podrás olvidarte de dónde dejaste el cargador; podrás disfrutar de hasta dos días reales de uso (unas 27 horas de vídeo y más de 100 horas de reproducción musical), siendo uno de los móviles más duraderos de su campo.

En cuanto a su cámara, destacar que la principal cuenta con una opción de zoom que te permitirá capturar imágenes extremadamente definidas o, lo que es lo mismo, te permitirá compartir y subir auténticas fotos de calidad.

El Moto g05 de Motorola

Por qué deberías hacerte con este modelo de Motorola, ¿qué tiene de especial? Pues bien, a diferencia de otros modelos, este smartphone cuenta con una pantalla digna del mejor cine. Es por ello que, gracias a su pantalla superbrillante podrás disfrutar de un sinfín de programas y películas con imágenes nítidas. Además, cuenta con unos altavoces que te permitirán escuchar un sonido espectacular.

Asimismo, está equipado con un potente procesador que asegura que el móvil funcione de manera rápida e, incluso, probar el multitasking haciendo más de una labor al mismo tiempo.

La batería de 5200 mAh proporciona una autonomía de hasta dos días y es compatible con carga TurboPower. Además, su diseño en cuero vegano y cristal Corning Gorilla Glass 3 le otorgan un acabado prémium.

OPPO A6x

Perfecto para los que salen de casa sin llevar consigo el cargador, y es que el modelo de OPPO está diseñado para alcanzar un rendmiento diario; ofrece respuestas más rápidas y, por tanto, un mejor rendimiento. De ahí a que tenga un funcionameinto más fluido sumado a un manejo más fácil y cómodo.

Samsung Galaxy S26

Con un diseño que aúna el concepto de lo sofisticado y la tecnología de vanguardia, nos encontramos este Samsung Galaxy S26 Ultra que es una completa joya.

Con una pantalla donde podrás ver las películas con una imagen de lo más nítida, un procesador y rendimiento de otro nivel y una larga batería, este Samsung consigue superarse y añadir la IA al dispositivo.Y es que con ayuda de la IA para que puedas visualizar cualquier contenido en Ultra Alta Definición.

Tienes al mejor asistente en tu bolsillo. Galaxy S26 Ultra se adelanta a tus necesidades con la función Now Nudge y te echa una mano a la hora de responder mensajes o al compartir archivos con tus amigos. Por

Asimismo, podrás mejorar tu productividad y experimentar nuevas formas de crear contenido.

Google Píxel 10

De entre todos los móviles, el Pixel 10 Pro se declara comola experiencia Pixel definitiva, que incluye una IA sin precedentes con Gemini, una calidad de cámara increíble, un diseño impecable y el chip Google Tensor G5 de última generación. Todo ello a un precio de lo más competitivo.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro: de gama media pisa fuerte y está arrasando en ventas

El Redmi Note 14 Pro entra por los ojos, literalmente. Su pantalla AMOLED curva 3D de 6,67 pulgadas no solo ofrece un diseño moderno y sofisticado, sino que te sumerge en una experiencia visual vibrante y envolvente. Su resolución Full HD+ hace que cada imagen o vídeo luzca espectacular.

Ya estés haciendo una maratón de series de Movistar Plus+, editando fotos o jugando, vas a notar la diferencia. Y si te preocupa la vista, tranquilo: cuenta con la certificación de protección ocular. Y si te da la luz directa del sol, su brillo máximo asegura que veas toco con claridad, sin forzar la vista (igual que estas gafas de sol que están marcando tendencia)

