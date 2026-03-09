Llega a Valencia y Alicante el 'DroneArt Show: Four Seasons', miles de drones vestirán el cielo los próximos fines de semana

¿Estás buscando un plan diferente que rompa con lo habitual, pero no sabes dónde encontrarlo? Olvídate de tener que desplazarte a Madrid o a otras grandes ciudades para vivir una experiencia única. Este marzo, Alicante y Valencia se llenan de luz, música y emoción con el espectacular 'DroneArt Show: Four Seasons', un evento que iluminará los cielos de forma impresionante y que solo estará en estas ciudades durante un único fin de semana. Quedan muy pocas horas para hacerte con una de las entradas, así que no lo dejes pasar.

Ahora bien, ¿qué es 'DroneArt Show: Four Seasons'? Este espectáculo internacional, que ha cautivado a más de 500.000 personas en todo el mundo, combina más de 1.000 drones iluminados en una coreografía sincronizada, acompañados por un cuarteto de cuerdas interpretando grandes clásicos como Las Cuatro Estaciones de Vivaldi o El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Imagina constelaciones, flores de luz y figuras dinámicas danzando en el aire al ritmo de la música, creando una atmósfera mágica que te transporta a un lienzo en movimiento.

Puede que, al leerlo, no logres captar la magnitud de lo que te estamos contando, pero déjanos decirte que el adjetivo “espectacular” se queda corto. Y no es una exageración, aquí puedes ver de qué hablamos.

¿Lo mejor? Es un plan para todas las edades. Perfecto para una cita especial, una salida en familia o una noche diferente con amigos… y sí, con un precio más que accesible.

En Alicante, la magia llega al Estadi Municipal d’Atletisme el 13 y 14 de marzo de la mano del 'DroneArt Show: Four Seasons'

En Alicante llega la magia en el Estadi Municipal d’Atletisme el 13 y 14 de marzo de la mano del 'DroneArt: Show' / Cortesía Fever

Apúntalo bien y no lo pienses demasiado: las entradas para este evento único se están agotando rápidamente. Las puertas abrirán dos horas antes para que disfrutes del ambiente previo, te impregnes de la emoción que se respirará en el aire y explores la oferta de comida y bebida del recinto. A las 21:00 horas, ¡comienza el espectáculo!

Durante 65 minutos, más de 1.000 drones crearán figuras que parecerán flotar en el aire mientras un cuarteto de cuerdas en vivo envuelve con las melodías de grandes compositores clásicos. Todo se suma a un ambiente lleno de magia que no dejará indiferente a nadie.

¿Lo mejor? Cada segundo de esta actuación del 'DroneArt Show: Four Seasons' (¡y de la previa!) será una oportunidad para sorprenderte y dejarte llevar por este evento internacional que fusiona tecnología, arte y creatividad de una forma única. Más de tres horas de pura emoción por unos 30 euros. Sí, lo leíste bien. Una cita perfecta para romper con lo típico: comida, música, espectáculo y, si lo haces acompañado, ¡buena compañía!

Los días 20 y 21 de marzo, la experiencia llega al Circuit Ricardo Tormo en Valencia

Los días 20 y 21 de marzo, la experiencia llega al Circuit Ricardo Tormo en Valencia / Cortesía Fever

Si Alicante no te encaja o quieres hacer una escapada, el DroneArt Show: Four Seasons aterriza también en Valencia durante un único fin de semana, transformando el cielo de la ciudad en un despliegue deslumbrante de luces, drones y música en vivo.

Al igual que en Alicante, podrás llegar con tiempo, ya que las puertas se abrirán dos horas antes para disfrutar del ambiente previo y no perderte ni un detalle. Más de 1.000 drones danzarán en el cielo, acompañados por un cuarteto de cuerdas en vivo, creando un plan al aire libre que rompe con la rutina y te atrapa desde el primer minuto. Además, podrás disfrutar de diversas opciones gastronómicas, convirtiendo esta noche en un evento sensorial completo que no querrás olvidar.

El 'DroneArt Show: Four Seasons' no es un espectáculo cualquiera: es el show de drones que sorprende a medio millón de espectadores que ya lo han vivido

La precisión de cada dron, la sincronización con la música y la puesta en escena generan momentos de asombro que no se pueden reproducir en pantalla.

Por ahora, Alicante y Valencia son las únicas ciudades que acogen este evento único, una oportunidad que llega y se va en un fin de semana. Velas, drones, música y comida se combinan para ofrecer un plan mágico que no se repetirá.

Presentado por Fever, la plataforma líder en experiencias en vivo, en colaboración con Nova Sky Stories, DroneArt Show: Four Seasons te ofrece mucho más que un espectáculo: es una experiencia inmersiva y única. Con Fever no solo compras entradas, sino que descubres miles de planes originales: conciertos a la luz de las velas, exposiciones inmersivas, experiencias gastronómicas, teatro y eventos que salen de lo habitual… y todo en ciudades de toda España.

Si quieres un plan que realmente sorprenda y deje huella, DroneArt Show: Four Seasons es la experiencia que estabas esperando este marzo. Reserva tu entrada antes de que se agoten y prepárate para vivir una noche llena de magia, luz y música.

Noticias relacionadas

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.