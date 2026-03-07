Así son los dos limpiadores coreanos que transforman tu piel a los 35: firmeza y cero marcas

Si has notado que tu piel ya no responde igual, que el maquillaje no se asiente como antes o que empiezan a asomar pequeñas marcas y falta de firmeza, no estás sola. A partir de los 30, y especialmente en torno a los 35 años, nuestra piel empieza a mostrar efectos del estrés, contaminación y, por supuesto del paso del tiempo. Por eso, una limpieza facial profunda y efectiva no es un lujo, sino una rutina imprescindible.

Dentro del mundo del skincare buscar una rutina eficiente y que no tenga mil pasos por los que perderse es complicado. Y más aún encontrar una que se adapte a tu piel. Si tienes problemas de piel, siempre es recomendable acudir a un dermatólogo pero, si lo que buscas es cuidar tu piel... esta rutina con tan solo dos pasos es lo que estás buscando.

Por qué optar por estos dos productos de skincare coreana

Y aquí es donde entra la cosmética coreana, reconocida mundialmente por su innovación, texturas y resultados visibles. En concreto, Yepoda, una marca coreana con enfoque natural y vegano, ofrece dos limpiadores que se complementan a la perfección para dejar la piel limpia, fresca, suave y visiblemente más sana.

Previo a utilizar la crema coreana que todas usan, debes asegurarte de haberte dejado la piel limpia. Es más sencillo de lo que piensas, en tan solo dos pasos: Primero retira impurezas lipídicas (como maquillaje) con el bálsamo, y luego se limpia el poro en profundidad con la espuma.

El resultado es una piel más receptiva a tratamientos, con mejor textura y visiblemente rejuvenecida. Ambos productos están formulados sin ingredientes agresivos y han sido diseñados para funcionar en todo tipo de piel, pero especialmente en pieles a partir de los 30 que buscan prevenir signos de la edad sin complicarse.

Empieza retirando el maquillaje y el exceso de grasa con este bálsamo

Este bálsamo sólido se transforma en un aceite sedoso al contacto con la piel, eliminando con suavidad todo rastro de maquillaje, protector solar y grasa acumulada durante el día.

Su fórmula está compuesta por ingredientes naturales como el aceite de coco, manteca de karité y aceite de almendras, que no solo limpian, sino que también nutren la piel en profundidad, dejándola calmada y sin sensación grasa.

Es vegano, cruelty free y sin perfumes artificiales, por lo que es apto incluso para pieles sensibles. Además, forma parte del primer paso de la doble limpieza coreana, ideal para quienes buscan cuidar su piel en serio.

Sella tu limpieza facial con la espuma de Yepoda

El segundo paso imprescindible para una piel sin imperfecciones. Esta espuma ligera contiene ácido salicílico, un ingrediente clave para limpiar los poros en profundidad y combatir impurezas como granitos o puntos negros. Además, esta espuma limpiadora de pH-neutro limpia profundamente tu piel sin eliminar la barrera de humedad natural.

A diferencia de otras espumas que resecan, esta está enriquecida con extracto de bambú, centella asiática y flor de loto, que ayudan a calmar e hidratar mientras limpian.

Es perfecta para pieles mixtas o con tendencia a imperfecciones, y puede usarse a diario. El resultado: una piel más uniforme, suave y con menos rojeces o marcas.