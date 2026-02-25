Quedan menos de 72 horas para los Goya 2026: las 19 películas nominadas que ya puedes ver en Movistar Plus + a precio mínimo

El próximo 28 de febrero, Barcelona volverá a vestirse de gala para acoger la 40ª edición de los Premios Goya. La ciudad condal se convertirá en el epicentro del cine español 25 años después de su última gran noche y lo hará tras una edición histórica en 2025, cuando, por primera vez, el premio a Mejor Película fue compartido. Si hay un año para llegar prepara a la gala, es este. Y hay una plataforma clave para hacer: Movistar Plus +.

La ceremonia se celebrará en el Centre de Convencions Internacionals de Barcelona y estará conducida por dos nombres de peso: el actor Luis Tosar y la artista Rigoberta Bandini. Una combinación que anticipa una gala emocionante, reivindicativa y muy pegada al pulso cultural actual.

Una noche de homenajes y estrellas internacionales de la mano de Movistar Plus +

La Academia también reservará momentos especiales para figuras imprescindibles. La actriz Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026 a sus 79 años, coronando una trayectoria que dejó huella con títulos como Thelma y Louise. Y el cineasta Gonzalo Suárez será homenajeado en la ciudad donde inició su carrera, recordando clásicos como Remando al viento o Epílogo.

Pero más allá de las alfombras rojas y los discursos, hay una pregunta clave: ¿ya has visto las películas que competirán por el Goya?

Movistar Plus +: el pase VIP para llegar a los Goya con criterio

Una vez más, aquí es donde Movistar Plus + marca la diferencia. Por solo 9,99 euros al mes, la plataforma reúne el mayor catálogo de películas nominadas a los Goya 2026. Sin horarios, sin prisas y desde cualquier dispositivo. El mismo donde, además, recuerda que puedes disfrutar de infinidad de series como estas (y sí, la serie de terror psicológico que más nos ha marcado)

Actualmente ya puedes disfrutar de 19 títulos nominados, que abarcan desde el drama social hasta el documental más revelador. Entre las favoritas:

Sirat con 11 nominaciones en los Goya 2026 (y dos nominaciones a los Oscar)

¿De qué va? Un hombre y su hijo llegan a una rave perdida en medio de las montañas del sur de Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana desparecida, hace meses en una de esas fiestas sin amanecer. Reparten su foto una y otra vez rodeados de música electrónica y un tipo de libertad que desconocen. Es entonces cuando deciden seguir a un grupo de raveros en la búsqueda de esa fiesta que, todo apunta, se celebrará en el desierto. ¿El objetivo? Encontrar a la joven.

Un intenso viaje por el desierto que mezcla búsqueda personal, drama y una potente atmósfera sensorial.

Sorda, nominada a siete premios Goya

¿De qué va? Aborda cómo lleva la maternidad una mujer sorda, que está atravesada por la violencia estructural e institucional en los servicios médicos", reflexionaba el actor Miriam Garlo.

En conclusión, un relato íntimo sobre la pérdida de audición y la lucha por encontrar la propia voz en un mundo lleno de barreras.

Romería cuenta con seis nominaciones a los Goya 2026

Una historia emocional que explora la memoria, la familia y las raíces desde una mirada delicada y personal.

Los Tortuga, dos nominaciones

Drama social que retrata la realidad cotidiana de personajes que viven al margen de la estabilidad.

Tardes de soledad, el documental disputa dor dos nominaciones

Documental reflexivo que aborda la introspección y el paso del tiempo desde una perspectiva artística.

Muy lejos cuenta también con dos nominaciones en esta edición de los Goya

Una historia sobre distancia, pérdida y la búsqueda de un lugar al que pertenecer.

La Furia, la última película que cuenta con dos nominaciones del catálogo actual

Thriller emocional cargado de tensión que explora los límites del dolor y la justicia.

Hasta que me quede sin voz, el relato íntimo que cuenta con una nominación

Relato íntimo sobre la identidad y la necesidad de expresarse pese a las dificultades.

El talento, un drama con una nominación en los Goya

El drama que reflexiona sobre el éxito, la ambición y el precio de destacar.

Cónclave, una nominación a una de las películas más sonadas de los últimos meses

Intriga ambientada en un entorno de poder donde las decisiones marcan el destino colectivo.

Una quinta portuguesa disputa a llevarse tres premios Goya

Historia que conecta culturas y generaciones a través de un viaje emocional.

La buena letra, el retrato que cuenta con una nominación

Retrato sensible sobre la educación, la memoria y las pequeñas historias familiares.

Ángulo muerto, el thiller con una nominación

Thriller que juega con la percepción y los secretos ocultos tras lo que creemos ver.

El cuento de una noche de verano, esta fábula cuenta con una nominación

Fábula contemporánea que entrelaza sueños, amores y encuentros inesperados.

El documental Sexo a los 70 cuenta con una nominación

Documental que rompe tabúes y ofrece una mirada natural y honesta sobre la sexualidad en la tercera edad.

Una cabeza en la pared, una nominación para el drama psicológico

Drama psicológico que explora la frustración y los conflictos internos.

El corto de Rubén, este es el metacine de Movistar Plus +

Metacine en clave personal sobre la pasión por contar historias.

El estado del alma, la reflexión poética más buscada de Movistar Plus +

Reflexión poética sobre las emociones humanas y los momentos de cambio

La comedia Buffet Paraíso con una nominación que mezcla humor y crítica social

Comedia coral que mezcla humor y crítica social en un entorno inesperado.

Carmela, el retrato íntimo con una nominación

Retrato íntimo de una mujer que lucha por mantener su identidad frente a la adversidad.

La presencia catalana será además uno de los grandes focos de esta edición, con varias producciones vinculadas al talento y la industria de Catalunya que han conectado con público y crítica. Un reflejo del excelente momento creativo que atraviesa nuestro cine y que puedes explorar al completo en Movistar Plus+.

Próximamente: más estrenos clave antes del 28 de febrero

La carrera no se detiene aquí. En las próximas semanas, Movistar Plus+ incorporará 15 títulos más que completan la lista de nominados. Entre ellos:

{"anchor-link":"true"} (13 nominaciones, estreno 27 de febrero)

Los Tigres (7 nominaciones, estreno 20 de febrero)

Ciudad sin sueño (5 nominaciones)

Flores para Antonio (estreno en marzo)

Especialmente destacadas son ‘Los domingos’ y ‘Sirat’, las dos producciones con mayor número de nominaciones. Además, los originales de Movistar Plus+ suman 34 candidaturas, consolidando a la plataforma como el auténtico cuartel general del cine español actual.

¿Por qué suscribirte ahora a Movistar Plus+?

Porque por menos de lo que cuesta una entrada de cine tienes acceso ilimitado a las películas que marcarán la conversación cultural del año.

Sin horarios : tú decides cuándo empieza la sesión.

: tú decides cuándo empieza la sesión. Ahorro real : todo el catálogo por 9,99 €/mes.

: todo el catálogo por 9,99 €/mes. Experiencia completa: llega al 28 de febrero habiendo visto las favoritas y con opinión propia.

La gran fiesta del cine español no se vive igual si no conoces las historias que compiten por el cabezón. Este año, más que nunca, el mejor plan es preparar la gala desde casa.

No dejes que te lo cuenten al día siguiente. Suscríbete a Movistar Plus+, ponte al día con las nominadas y disfruta del mejor cine español cuando y donde quieras. Porque los Goya se celebran en Barcelona, pero empiezan en tu sofá.

