Amazon baja al mínimo sus precios: hasta un 90 % de descuento en los productos más deseados

Queda menos de una semana para despedir febrero. Y, curiosamente, el mes más corto del año se está reservando un final a la altura: ofertas irresistibles para pasar página en el calendario -y estrenar marzo- con compras inteligentes. El culpable (o el responsable de la tentación) no es otro que Amazon y otras plataformas online, que han decidido cerrar el mes por todo lo alto.

Para que no se te escape ni un solo fichaje, hemos buceado entre el amplísimo catálogo de productos rebajados y hemos seleccionado los auténticos chollos. Porque no todos los días se encuentra un descuento de hasta el 90 %. Y aunque no todas las ofertas alcanzar esa cifra -tan llamativa como poco habitual-, sí hemos reunido esas promociones potentes que merecen un clic inmediato.

La consigna es clara: si lo estabas pensando, este es el momento. Aprovecha antes de que febrero baje el telón.

Las mejores ofertas de la semana de Amazon: hasta el 90 % de descuento

De 40 a 19 euros: hazte con este pack de 114 cápsulas Fairy por 20 céntimos cada una

Este pack de 114 cápsulas de Fairy se convierte en ese pequeño lujo doméstico, el lavado ronda los 20 céntimos. ¿Puede ser más económico?

Por eso mismo, si buscas una vajilla reluciente -como recién estrenada-, di sí a su versión Platinum Plus: elimina la suciedad más incrustada en un solo ciclo y ayuda a restaurar el brillo original gracias a su tecnología antidesgaste. Incorpora sistema de prelavado con sal para proteger cristal y plata, y deja un delicado aroma a limpio que eleva la experiencia cotidiana. La prueba de que incluso los gestos más rutinarios pueden tener acabado premium.

Con un 40 % de descuento: luce las gafas de sol de Hawkers más todoterreno

Icónicas, versátiles y ahora con un 40% de descuento: así son estas Hawkers de montura negro mate y lente esmeralda con efecto espejo.

Con categoría 3 y protección UV400, protegen sin renunciar al estilo. Su diseño ergonómico garantiza que resulte supercómodas llevarlas durante horas. Unisex y con proporciones equilibradas, son ese accesorio que transforma cualquier look, del más básico al más pulido, en cuestión de segundos.

Con un 20 % de descuento: consigue Iphone 16e más vendido de Amazon

Es uno de los smartphones de Apple que más ruido han hecho, la versión 'económica' del iPhone 16. Y ahora mismo cuenta con un 20 % de descuento, de ahí a que se haya convertido en uno de los móviles más vendidos del momento.

Rebajado más de 100 euros: la plancha de pelo ghd Platinum + más codiciada alcanza su precio mínimo

Con casi 20.000 valoraciones sobresalientes, la ghd Platinum+ alcanza su precio mínimo con más de 100 euros de descuento. Su barril redondeado permite ondular, alisar o pulir sin tirones, garantizando un deslizamiento suave y uniforme.

La tecnología inteligente adapta la temperatura para reducir la rotura y proteger el color, potenciando el brillo desde la primera pasada. Una inversión de belleza que convierte cualquier peinado en acabado de salón, sin salir de casa.

Por 18 euros, hazte con este juego de destornilladores 28 en 1

Minimalista, preciso y sorprendentemente completo: así es el set 28 en 1 de HOTO, ahora por 18 euros. Incluye 28 puntas organizadas en 11 categorías para resolver desde pequeños arreglos domésticos hasta ajustes en dispositivos electrónicos como portátiles o consolas. Compacto y magnético, combina diseño contemporáneo y funcionalidad profesional. Tanto si eres experto como aficionado al DIY, es ese imprescindible discreto que siempre conviene tener a mano.

Por 12 euros, hazte con el juego de sábanas de cuatro piezas de Utopia Bedding

Si tú también no has parado de ver (y desear) este juego de sábanas en redes, es cierto que el set de cuatro piezas de Utopia Bedding confirma que el confort no entiende de tendencias efímeras.

Incluye bajera, sábana encimera y dos fundas de almohada en múltiples colores y tamaños. Confeccionado en microfibra resistente, ofrece suavidad, durabilidad y fácil mantenimiento. Una alternativa práctica a las sábanas satinadas, ideal para renovar el dormitorio con un toque pulcro y atemporal por solo 12 euros.

Con un 45 % de descuento: el pack de dos cepillos de dientes Oral-B con estuche de viaje

Más de 2.000 valoraciones avalan este pack de dos cepillos eléctricos de Oral-B que no para de acumular ventas y búsquedas.

El porqué recae en sus cabezales redondos eliminan más placa que los manuales tradicionales, cuidando la encía gracias al control de presión y temporizador integrado. Resultado: una sonrisa más limpia, brillante y saludable desde el primer uso. Además, incluye estuche de viaje para acompañarte allá donde vayas. Dos por menos de 40 euros cada uno: difícil resistirse.

Rebajada la vinoteca que conseguirá que te olvides de esa pared vacía con el mejor acompañante de tus comidas

Transformar una pared vacía en un rincón sofisticado es posible con esta vinoteca, con capacidad para 58 botellas. Aunque está disponible con distintos tamaños y número de botellas. Su puerta con protección UV preserva aroma y sabor, mientras el compresor antivibración garantiza un entorno estable y silencioso.

Ideal para coleccionistas y amantes del vino que buscan conservar cada etiqueta en condiciones óptimas. Funcionalidad y estética en una sola pieza.

Con más de 1000 unidades vendidas, la báscula de baño digital de Renpho por 21 euros

Con cerca de 400.000 valoraciones, la báscula inteligente de Renpho es mucho más que un número en pantalla. Analiza 13 métricas corporales -incluido el IMC- y se sincroniza con apps de fitness para ofrecer una visión global de tu evolución. Equipada con cuatro sensores de alta precisión, convierte el seguimiento del bienestar en un gesto sencillo y motivador.

De 400 a 189 euros: hazte con el roborock Q7 L5+ el aspirador y fregasuelos más completo

Olvidarte del polvo hasta siete semanas es posible con el Roborock Q7 L5+, ahora de 400 a 189 euros. Su base de autovaciado y depósito de gran capacidad simplifican la rutina, mientras aspira y friega de forma simultánea. Incorpora tres niveles de flujo de agua ajustables y modo silencioso programable. Tecnología inteligente al servicio de un hogar impecable, sin esfuerzo.

Con un 40 % de descuento: los Google Pixel Buds Pro con cancelación de ruido activa

Con cancelación activa de ruido y sonido premium, los Google Pixel Buds Pro combinan diseño contemporáneo y versatilidad diaria. Disponibles en varios tonos, integran función “Encontrar mi dispositivo”, resistencia al agua y al sudor, y tecnología optimizada con IA para una experiencia inmersiva. No son los AirPods, pero juegan en la misma liga —y ahora con un 40% de descuento.

Rebajado a 18 euros, el suplemento GABA que ayuda a relajar el estrés

Si sientes mucho estrés en el día a día, te va a encantar este suplemento ideado por Denipharma. Y es que, más allá de mejorar la calidad del sueño, su toma ayuda a reducir la tensión muscular y, al mismo tiempo, favorece un estado de calma similar al que aportan otros suplementos conocidos por combatir el estrés diario.

Este suplemento actúa como apoyo para el sistema nervioso, promoviendo una sensación de relajación y bienestar que contribuye a mantener el equilibrio frente al ritmo cotidiano.

El calienta biberones más vendido de Amazon… a su precio mínimo

Compacto, inalámbrico y fácil de transportar: este calienta biberones portátil cabe en la bolsa del bebé o en el portavasos del coche. Perfecto para escapadas, paseos o viajes en familia, garantiza leche a la temperatura adecuada en cualquier momento.

Práctico, ligero y listo cuando lo necesites, se ha convertido en uno de los más solicitados del momento. Un imprescindible para madres y padres todoterreno

Oportunidad irrepetible: la afeitadora OneBlade, con un 33 % de descuento

La icónica Philips OneBlade baja un 33% y confirma su estatus de superventas. Diseñada para recortar, perfilar y afeitar con suavidad, ofrece un rasurado preciso sin irritar la piel. Versátil y fácil de usar, es la aliada perfecta para mantener la barba -o el afeitado- siempre impecable. Ahora, casi a mitad de precio.

El pack de calzoncillos de Calvin Klein por solo 10 euros

Renovar básicos siempre es buena idea, y más si llevan el sello de Calvin Klein. Este pack de tres bóxers, por unos 10 euros la unidad, combina algodón suave, ajuste cómodo y la icónica cinturilla con logo. Atemporales, favorecedores y diseñados para el día a día, son esa inversión silenciosa que marca la diferencia en tu armario.

Por menos de 85 €, la freidora de aire de COSORI más práctica y solicitada

Crujientes por fuera, tiernas por dentro: así quedan las recetas en la freidora de aire de Cosori, líder en ventas en España. Con 5,5 litros de capacidad y 13 programas automáticos, simplifica cualquier plato —de patatas a verduras o carnes— con menos aceite. Ahora por menos de 85 euros, es el electrodoméstico que redefine la cocina saludable sin renunciar al sabor.

A solo 29 euros: los auriculares inalámbricos que adoran los runner, solo hoy, con hasta un 90 % de descuento

Con un diseño open-ear que se ajusta con total comodidad a la oreja, estamos ante una rebaja de lo más insólita: los auriculares favoritos de muchos runners, por primera vez, con un descuento de más del 90 %. Eso sí, esta oferta solo está disponible hoy, así que no pierdas la ocasión de hacerte con ellos; no todos los días se puede aprovechar una bajada de precio así.

Su tecnología de conducción de aire permite disfrutar de música en calidad Hi-Fi mientras sigues siendo consciente de coches, cláxones y voces del entorno. Se presentan como una alternativa más segura a los auriculares de conducción ósea, garantizando que nunca te desconectes de la realidad mientras entrenas. Además, resultan muy cómodos: se enganchan a la oreja y aseguran una conexión rápida y estable desde el primer momento.

