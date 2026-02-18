Este es el sérum que consiguió que mi melena rubia teñida luzca sana, brillante y libre de frizz

Acuérdate bien de nuestras palabras: el sérum capilar Glass Shine de L’Oréal, el mismo que no requiere de aclarado, se va a volver viral. Lo sabemos. Y es que, como bien demuestran sus magníficas valoraciones y recomendaciones, este sérum está adquiriendo cada vez más popularidad en redes y entre los expertos del cuidado del cabello como, por ejemplo, los peluqueros o coloristas.

El porqué es sencillo: este producto no solo es capaz de mimar y potenciar el color de las melenas teñidas, minimizando que pierda intensidad el tinte, gracias a su tecnología anti desvanecimiento sino que, además, ayuda a prolongar la intensidad del color.

Por otro lado, crea una pequeña barrera protectora gracias a que está formulado con alfa-silano que recubre la fibra capilar. ¿Qué se consigue con esto? Evitar que la melena se vea dañada tras usar herramientas de calor; con su aplicación, podrás despedirte del frizz. ¿Lo mejor? Con una sola aplicación, su efecto aguantará hasta los diez lavados. ¿Qué quiere decir esto? Que esta compra puede durarte meses en el estante, y si tenemos en cuenta que tiene un precio que no supera al de la media… nuestra hipótesis de que se trata de un auténtico éxito, se afianza.

Así el nuevo sérum de L'oréal que protege y da más brillo a tu pelo

Tengas mechas o un tinte completo, tu melena puede lucir mucho más brillante, suave y libre de frizz. Y es que, como te adelantábamos, a diferencia de los champús o acondicionadores pensados para cabellos teñidos, bastan unas pocas gotas de este sérum sin aclarado para notar el cambio.

No solo te ayudará a recuperar el brillo perdido, sino que también prolongará la intensidad del color, reducirá el encrespamiento -incluso en ambientes húmedos- y mantendrá el cabello protegido frente al calor de las herramientas de calor.

Un gesto rápido que marca la diferencia y que convierte el cuidado del pelo teñido en algo sencillo, eficaz y visible desde el primer uso.

Cómo usar este sérum de L'oréal en tu rutina diaria

Incorporar este tipo de protector sin aclarado en tu rutina es sencillo y puede marcar una gran diferencia en el resultado final del peinado y la salud del cabello. Aquí te explicamos cómo hacerlo paso a paso:

Lava y acondiciona tu cabello como haces habitualmente, y sécalo suavemente con una toalla para eliminar el exceso de agua. Aplica el sérum en secciones: divide tu cabello en dos zonas para asegurar una distribución uniforme. Extiende con las manos el sérum desde medios hasta puntas, evitando aplicar en la raíz para no aportar peso extra. No aclares el producto después de aplicarlo: su fórmula está diseñada para quedar sobre el cabello y actuar como protector térmico y anti‑frizz desde el primer momento. Peina y estiliza como de costumbre, con secador, plancha o al aire, según prefieras.

Qué tiene de especial y qué beneficios presenta este sérum frente a otros

Pues bien, como ya hemos ido adelantando, este séurm no solo actúa como protector frente al calor sino que también:

Ayuda a combatir el encrespamiento , mejorando la suavidad del cabello al tacto;

, mejorando la suavidad del cabello al tacto; Realza el brillo y la luminosidad natural de la melena;

y la luminosidad natural de la melena; Contribuye a prolongar la intensidad del color tratada, algo especialmente valorado por quienes tiñen su cabello;

tratada, algo especialmente valorado por quienes tiñen su cabello; Facilita el peinado diario gracias a su fórmula ligera que no apelmaza ni deja residuos visibles.

Además, los usuarios que ya lo han probado muestran una valoración muy positiva de este sérum capilar. Resaltan su capacidad para reducir el encrespamiento y dejar el cabello suave al tacto. Además, destacan el brillo que aporta y su agradable fragancia, lo que mejora la experiencia de uso.

En líneas generales, los usuarios consideran que se trata de un producto de calidad, calificándolo como excelente dentro de su rutina de cuidado del cabello.

