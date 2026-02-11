Los 10 caprichos no culpables que desde ESNCIAL recomendamos añadir a tu carrito (y por qué)

Con la llegada de febrero y el estreno de una nueva semana, resulta inevitable que nuestro radar de tendencias no se active de forma casi automática. La mirada se desplaza —rápida, curiosa, insaciable— hacia aquellos productos que hoy acaparan titulares bajo el siempre tentador paraguas del último grito.

Desde las zapatillas Salomon ideales para caminar cómodamente en el día a día (o aventurarse en rutas de distancias sabiamente indefinidas), hasta ese pequeño electrodoméstico multibebida capaz de preparar un latte, un té o un zumo de frutas con tan solo pulsar un botón. Sin olvidar, por supuesto, cierto suplemento bebible que ha conseguido presumir de melena y que se ha ganado un lugar privilegiado en el tocador… aunque cierto sérum unificador del tono -el definitivo dos en uno- también pugna por esa primera fila.

Conscientes de que, entre tendencias fugaces y auténticos hallazgos, decidir en qué merece la pena invertir puede resultar abrumador -cuando no directamente desconcertante-, hemos querido simplificar la búsqueda. Para ello, desde ESNCIAL hemos aunado la experiencia real de cada uno de estos productos para trazar una cuidada selección de imprescindibles en los que, sin duda, merece la pena invertir sí o sí.

La multibebidas I-Master Series 5 de Haier

Si a ti tampoco te sobran metros cuadrados en la encimera…, déjame presentarte mi último gran descubrimiento. ¡Qué decir de ella! Ha conseguido que mi pelea sobre si dejar la cafetera superautomática o la batidora sobre ella se haya disipado por completo. Y, con ella, también la compra de cápsulas para cafés u otras bebidas calientes.

Y es que, a diferencia de los pequeños electrodomésticos pensados para elaborar una sola bebida, esta multibebidas lo hace todo. Y lo hace bien. Rápido: con un simple gesto colocas la taza y, ¡listo!, a disfrutar de un buen zumo, té, infusión e incluso de un buen latte espumoso. Completamente a tu gusto.

Y es que la I-Master Series 5 de Haier solo necesita los ingredientes -que no es lo mismo que las cápsulas, que ya no son baratas- y que selecciones qué bebida te apetece degustar. En serio, resultados dignos de un barista profesional, pero en casa y en cuestión de segundos.

Ahora, además, cuenta con un 40 % de descuento, lo que la convierte en una inversión redonda para regalar (o autorregalarse) y elevar cualquier mañana sin salir de casa.

Olistic, el anticaída nº 1 en España

Todas sabemos que la caída del cabello suele ser estacional, pero... este suplemento se ha presentado como el remedio que necesitaba. Y es que si bien los niveles de cortisol pueden afectar a esta pérdida de melena junto al frío, este tratamiento anticaída que me recomendaron en la farmacia es de lo más eficaz. De hecho, no me extraña que lo recomienden los dermatólogos tambien; es una auténtica pasada. Llevo unas semanas tomándolo, y ya lo noto.

Ahora bien, ¿cómo funciona y cómo actúa tan rápido? Pues bien, para empezar, este suplemento bebible actúa desde el interior para frenar la caída, fortalecer el cabello, mejorar su resistencia y estimular su crecimiento. Con su toma diaria, lo que se consigue es que el pelo gane más cuerpo, brillo y, lo más importante en mi caso, densidad.

¿Lo mejor? Su fórmula se adapta a las distintas etapas vitales de la mujer por lo que es igual de eficaz indistintamente de la etapa en la que te encuentres. Por ejemplo, está formulado para frenar la caída tanto por el estrés como por la menopausia... el suplemento anticaída más versátil que he probado.

Sardinas en lata para guardar joyas

Sardinas en lata para guardar joyas / Cortesía

No es un básico, pero se convertirá en uno. Este joyero con forma de lata de sardinas suma funcionalidad y un punto divertido al tocador.

Y es que si eres como yo que tiene un montón de piezas de joyería, pero acaba recurriendo a las mismas siempre... este divertido joyero es la solución. Fabricado en hojolata, cuenta con una tapa y cierre hermetico, que resulta perfecto para almacenar anillos, pendientes o pequeñas pulseras. Eso sí, si te gusta, te recomiendo que no te lo pienses mucho: pertenece a la colección de San Valentín y es superbarato, dejadme que dude de que el stock dure mucho tiempo.

Salomon Ultra Flow 2, el modelo de zapatillas más recomendadas en el boca a boca

Las zapatillas Salomon se han convertido en el último grito en moda y, si bien es cierto que este modelo no es el que monopoliza las conversaciones…, no he podido evitar destacarlo porque me parece muchísimo más versátil, por no hablar de que es muy cómodo. En serio, combina de fábula tanto con un pantalón sastre como con un vaquero oversize.

Lo especial de este modelo es que, al estar ideado para acelerar el ritmo, se adapta a la perfección al ajetreo de la ciudad. Y es que esta zapatilla de trail running cuenta con una entresuela con espuma que, combinada con un buen agarre y estabilidad, la señalan como la zapatilla perfecta.

Bolsa de deporte Raga de Born Living Yoga

Una bolsa de deporte que también funciona en el día a día. Así es el modelo Raga de Born Living Yoga.

Confeccionado en tejido repelente al agua y acabado metalizado, combina diseño y funcionalidad a partes iguales. Incluye cierre con cremallera, bolsillos interiores amplios y espacio suficiente para llevar desde una muda hasta el portátil.

Versátil, ligero y fácil de llevar tanto en la mano como al hombro, es ese bolso comodín que resuelve entrenamientos, jornadas largas y escapadas improvisadas.

Jarrón de porcelana mini

Pequeño, elegante y con un giro inesperado. Este jarrón de porcelana es ideal para quienes disfrutan de las flores solo en momentos puntuales, pero no quieren renunciar a una pieza decorativa con presencia propia.

Gracias a su tapa de cierre, funciona tanto como objeto decorativo como jarrón funcional cuando la ocasión lo pide. Su tamaño compacto permite colocarlo en estanterías, repisas o mesillas sin esfuerzo, integrándose con facilidad en cualquier estilo de decoración. Un detalle discreto que suma -y mucho-.

Las gratitudes, de Delphine de Vigan

Un fenómeno silencioso que no deja de recomendarse. Este libro ha conquistado a lectores y redes por igual, y no es casualidad.

Con una prosa contenida y delicada, casi austera, Delphine de Vigan construye una historia a dos voces que reflexiona sobre la memoria, el paso del tiempo, las palabras no dichas y la gratitud hacia quienes marcaron nuestra vida. Tres personajes inolvidables, unidos por aquello que se recuerda y por todo lo que queda por agradecer. Una lectura breve, profunda y profundamente conmovedora.

Double Serum Foundation de Clarins

Double Serum foundation de clarins / Clarins

Para quienes no terminan de encajar la base de maquillaje en su rutina diaria, este producto lo cambia todo. Si el sérum y la crema son imprescindibles en tu skincare matutino, esta base híbrida tiene todo el sentido.

La Double Serum Foundation inaugura una nueva era: maquillaje y tratamiento antiedad en una doble fórmula que aporta cobertura y luminosidad inmediata, mientras reduce los signos de la edad con el uso continuado. Disponible en una amplia gama de tonos —con diagnóstico desde casa gracias a la cámara—, es esa base ligera que se adapta a la piel y no al revés.

Aceite corporal superconcentrado

Si rehúyes las texturas pegajosas y tu piel se irrita, pica o se siente tirante con facilidad, este aceite es la respuesta. Y lo mejor: cunde muchísimo. Bastan unas pocas gotas para cubrir una pierna completa.

Deja la piel ultrasuave, mejora la elasticidad, combate la pérdida de tono y ayuda a minimizar estrías e imperfecciones. Además, estimula los procesos de autorreparación y fortalece la barrera cutánea. Un imprescindible corporal que funciona —y se nota— desde la primera aplicación.

Taller de cerámica

Si te gustan las manualidades, prueba con este taller de cerámica / Cortesía

Menos pantallas, más manos en el barro. Si te has sumado al movimiento de buscar planes más conscientes y creativos, este taller de cerámica es una alternativa perfecta.

Más allá del boom del crochet, aquí podrás crear tu propia pieza desde cero, eligiendo forma, diseño y acabado. Una experiencia relajante, estimulante y profundamente satisfactoria que, además, se traduce en un objeto único hecho por ti. Plan redondo.

Los contenidos publicados en la sección de ESNCIAL ofrecen recomendaciones objetivas e independientes sobre productos y servicios que podrían resultar de interés para los lectores. Si el usuario realiza una compra mediante los enlaces incluidos en dichos artículos, Prensa Ibérica percibe una comisión.