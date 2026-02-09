Movistar Plus + tiene la película de comedia romántica favorita por los usuarios para ver en San Valentín

Acabemos con el engaño: San Valentín no necesita velas, rosas ni copas de champán para convertirse en un día especial y memorable. Tengas o no pareja, admitámoslo: no hace falta reservar en un restaurante de etiqueta para disfrutar de una (auto)cita perfecta o, al menos, de una ocasión distinta a la del día a día.

Como bien nos enseñó Bridget Jones, una buena canción, un bol de helado y una cuchara a modo de micrófono al ritmo de 'All by myself', puede que no parezcan el plan más sofisticado del mundo, pero sí uno de los pocos que casi siempre garantizan un final feliz. Sobre todo si hay nieve de por medio y está Colin Firth como Mark Darcy.

Y es que, tal y como nos recordó Notting Hill, la normalidad, a veces, es simplemente extraordinaria. ¿Cómo era aquella frase? Ah, sí: "Solo soy una chica, delante de un chico…". Y si no sabes cómo continúa la inolvidable declaración de Julia Roberts frente a un sorprendido Hugh Grant, déjanos demostrártelo. Porque el mejor plan de San Valentín —con o sin regalos— puede ser tan sencillo como un sofá, un bol de palomitas y una buena serie o película. Un plan perfecto no solo para este día, sino también para los 364 siguientes (o, como mínimo, para los próximos 30), gracias a Movistar Plus+.

El plan que nunca falla: manta, peli, relax... y Movistar Plus +

Y es que por solo 9,99 euros al mes -una tarifa libre de permanencia y al margen del operador que tengas- puedes acceder a todo el catálogo de Movistar Plus+ y disfrutar la película romántica más buscada del momento o cualquiera de las imprescindibles que constituyen su extenso catálogo. Porque sí, Movistar Plus+ tiene todo lo necesario para convertir tu San Valentín en un plan sencillo, cómodo y, sobre todo, épico.

Aunque, lo prometido es deuda: sí, en Movistar Plus + se encuentra una de las películas de comedia romántica más buscadas en el día de San Valentín. En efecto, estamos hablando de: 'Love Actually'. El mismo título que, con su magnífica puntuación por parte de la audiencia y la crítica, se encuentra entre las primeras posiciones de su género.

Su éxito se debe a dos cosas: primero, no es la típica historia de dos jóvenes; se entrelazan varias historias divertidas y conmovedoras que te harán sentir identificado con algún que otro personaje. Segundo, cuenta con un elenco de lo más reconocido.

Con sinceridad, ¿quién es capaz de rechazar un plan así? Porque, como en las mejores películas, a veces el final feliz empieza en casa

Más allá de 'Love Actually': todo lo que incluye tu suscripción a Movistar Plus +

Movistar Plus+ se posiciona como una de las opciones de streaming más completas para disfrutar no solo de una noche especial, sino de muchas más después. Y es que después de disfrutar de 'Love Actually', te encantará conocer que las ya mencionadas 'Notting Hill' o 'Bridget Jones', también están en ese catálogo.

Su suscripción mensual, por 9,99 euros -aunque, debemos reconocer que la anual, que te permite ahorrarte dos meses-, abre la puerta a un catálogo pensado para consumir a tu ritmo: series que enganchan desde el primer episodio -como Más que Rivales-, películas para ver -o repetir- y programas que amenizan con éxito cualquier ratito. Todo ello con una ventaja que otros planes no poseen: tú decides cuándo empezar y cuándo parar. Si en algún momento quieres parar, puedes cancelar la suscripción sin permanencia y sin complicaciones.

Además, pese a su extensa fama por sus retransmisiones deportivas, Movistar Plus+ no se limita a un solo tipo de contenido. Cada semana incorpora nuevos estrenos de cine, suma series de referencia y mantiene una oferta deportiva de primer nivel, lo que la convierte en una plataforma versátil, capaz de adaptarse tanto a un maratón de comedias románticas como a una noche de sofá, manta y deporte en directo.

Con más de 80 canales disponibles y contenidos exclusivos, la experiencia va mucho más allá de "ver algo". Es tener siempre a mano un plan fiable, tanto para San Valentín como para esos días en los que solo apetece darle al play y dejarse llevar.

